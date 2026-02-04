Ahora diputados de Morena rompen con Layda: la acusan de persecución y ella lo niega

Los legisladores restauraron el fuero constitucional, abrogado en 2016, para evitar ser detenidos de manera arbitraria.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Morena pasa por un nuevo enfrentamiento al inferior del Partido luego de que 10 de 16 legisladores del Congreso de Campeche rompieran con la Gobernadora Layda Sansores, a quien acusaron de persecución política.

El rompimiento se da luego de que el domingo pasado elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) cercaran los alrededores del recinto legislativo para ejecutar una supuesta orden de aprehensión contra al menos dos diputados uno de ellos el líder parlamentario José Antonio Jiménez.

Durante la instalación del pleno para instalar el periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura de la entidad, Jiménez denunció ser blanco de persecución política. Expuso que “la dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele”, y sostuvo que “la transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones”.

La polémica con la mandataria estatal surgió a raíz de que en diciembre pasado el Congreso recibiera la propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos 2026, que consideraba contratar deuda pública por mil millones de pesos.

El líder de Morena planteó que se analizaría la propuesta con detenimiento y el grupo parlamentario morenista buscaría alternativas para no endeudar al pueblo.

La eliminación del fuero es una exigencia ciudadana, que propone en la nueva Reforma Electoral nuestra PresidentA @Claudiashein, y que desde Campeche respaldamos. Basta del abuso que muchos políticos hacen de esta figura, que los mantiene distantes del sentimiento popular, y más… pic.twitter.com/ywZKdty58A — Layda Sansores (@LaydaSansores) February 3, 2026

En consecuencia, diputados de Morena cercanos a Sansores se aliaron a legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) para elegir como presidente de la Mesa Directiva al emecista Paul Arce Ontiveros, quien no contaba con la aprobación de Jiménez Rodríguez.

Gobierno de Campeche rechaza persecución

En respuesta, el Gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores refirió que los hechos ocurridos en el palacio legislativo no constituyen un acto de represión ni una intervención del Poder Ejecutivo local, sino un conflicto político al interior del parlamento.

"Es importante precisar que no hay órdenes de aprehensión ni carpetas de investigación abiertas en contra del presidente del Congreso ni de los legisladores señalados. El único antecedente corresponde a una denuncia de carácter familiar contra un Diputado, sin vínculo alguno con el proceso legislativo ni con las versiones de persecución política difundidas", precisó la administración estatal.

Por su parte la FGE aclaró, el pasado 1 de febrero, que la presencia de personal ministerial en las inmediaciones del palacio legislativo obedeció a recorridos de vigilancia preventiva, como parte de una actividad rutinaria y sin diligencias ministeriales ni órdenes de aprehensión.

Además, el gobierno estatal sostuvo que la escisión de Morena la originó el coordinador de los morenista, a quien acusó de excluir de forma "deliberada" a diputadas y diputados de su grupo parlamentario por apoyar la iniciativa de la mandataria para contraer deuda pública.