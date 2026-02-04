Tomás Calvillo Unna
El silencio, la fertilidad de la palabra
04/02/2026 - 12:04 am
"Cómo reconocer los caminos de un mapa horadado por nuestras propias violencias y la incapacidad trágica de no poder disminuirlas".
I
El tiempo,
ese soplo en los poros del ser.
El temblor de la llama
que nombramos vida,
es el tacto del viento,
su incansable esculpir
cada amanecer,
en la habitación
de las primeras horas,
cuando el hálito recorre
las huellas del silencio.
Un pestañeo tan solo
en esta inmensidad
que nos acoge.
II
La memoria
en los terrones de los recuerdos
redacta los mapas inmersos,
los caminos sin fin
y aquellos truncados.
Son una pista
para persistir;
oír la palabra
que emerge
en su prístina pureza,
y saber de ese amor
sin condición alguna
que nos permite proseguir.
III
Escuchar la montaña,
contemplar esa línea de árboles,
leer la escritura fugaz de las nubes.
Abrazar en el frío
al común y misterioso sol,
y recordar
el inmenso y puntual abrazo
del nacimiento y la muerte.
Rendija
- Cómo caminar entre los estruendos de la guerra. Cómo reconocer los caminos de un mapa horadado por nuestras propias violencias y la incapacidad trágica de no poder disminuirlas. Cómo dar esperanza sin repetir las fórmulas del poder tradicional, que está ya fracturado en la sociedad de hoy, una sociedad de segundos que no reconoce rostro alguno, sólo bosquejos y sombras y ya no mira a los ojos. Tal vez aprender a escuchar mejor, y saber advertir los signos de la fractura que se expande, desde los ámbitos locales hasta los paisajes continentales. Son tiempos de guerra y ya no podemos darnos el lujo de perder batalla alguna.
- En Irán, se juega más que el destino de un país, la paz mundial está en entredicho. La caída del régimen teocrático, para no ser una tragedia mayor a la que ya vive el pueblo iraní, con la salvaje represión de la que es víctima; la transición y ruptura, son la bisagra posible, si se activa el ala reformista que hace cerca de dos décadas fue arrinconada, despreciada y reprimida; un actor indispensable para evitar una violencia mayor y permitir la transformación del régimen al sembrar la paz social.
- En relación a Cuba, México siempre ha sido una bisagra en la vinculación de la Isla con Estados Unidos. En las actuales condiciones, entendiendo los tiempos, nuestro país puede colaborar para una transición pacífica, que apunta como inevitable, más allá de la presión del vecino del norte.
MÁS EN Opinión
Héctor Alejandro Quintanar
Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
""El oligarca del Ajusco era, sin más, un moroso que por corrupción no cumplía con sus obligaciones f..."
Mario Campa
La nueva fiebre del oro
""Como ilustran las anécdotas que abren esta videocolumna, las fiebres del oro paren ganadores y perd..."
Álvaro Delgado Gómez
La Barredora barrió con Adán Augusto
""La caída política de Adán Augusto se debe a él: Nadie le dijo que pusiera la seguridad de los tabas..."