El silencio, la fertilidad de la palabra.

I

El tiempo,

ese soplo en los poros del ser.

El temblor de la llama

que nombramos vida,

es el tacto del viento,

su incansable esculpir

cada amanecer,

en la habitación

de las primeras horas,

cuando el hálito recorre

las huellas del silencio.

Un pestañeo tan solo

en esta inmensidad

que nos acoge.

II

La memoria

en los terrones de los recuerdos

redacta los mapas inmersos,

los caminos sin fin

y aquellos truncados.

Son una pista

para persistir;

oír la palabra

que emerge

en su prístina pureza,

y saber de ese amor

sin condición alguna

que nos permite proseguir.

III

Escuchar la montaña,

contemplar esa línea de árboles,

leer la escritura fugaz de las nubes.

Abrazar en el frío

al común y misterioso sol,

y recordar

el inmenso y puntual abrazo

del nacimiento y la muerte.

Rendija