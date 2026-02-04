Tomás Calvillo Unna

El silencio, la fertilidad de la palabra

04/02/2026 - 12:04 am

"Cómo reconocer los caminos de un mapa horadado por nuestras propias violencias y la incapacidad trágica de no poder disminuirlas".

El silencio, la fertilidad de la palabra.
El silencio, la fertilidad de la palabra.
La peregrinación al más allá. Pintura: Tomás Calvillo Unna

I

El tiempo,
ese soplo en los poros del ser.

El temblor de la llama
que nombramos vida,
es el tacto del viento,
su incansable esculpir
cada amanecer,
en la habitación
de las primeras horas,
cuando el hálito recorre
las huellas del silencio.

Un pestañeo tan solo
en esta inmensidad
que nos acoge.

II

La memoria
en los terrones de los recuerdos
redacta los mapas inmersos,
los caminos sin fin
y aquellos truncados.
Son una pista
para persistir;
oír la palabra
que emerge
en su prístina pureza,
y saber de ese amor
sin condición alguna
que nos permite proseguir.

III

Escuchar la montaña,
contemplar esa línea de árboles,
leer la escritura fugaz de las nubes.
Abrazar en el frío
al común y misterioso sol,
y recordar
el inmenso y puntual abrazo
del nacimiento y la muerte.

Rendija

  1. Cómo caminar entre los estruendos de la guerra. Cómo reconocer los caminos de un mapa horadado por nuestras propias violencias y la incapacidad trágica de no poder disminuirlas. Cómo dar esperanza sin repetir las fórmulas del poder tradicional, que está ya fracturado en la sociedad de hoy, una sociedad de segundos que no reconoce rostro alguno, sólo bosquejos y sombras y ya no mira a los ojos. Tal vez aprender a escuchar mejor, y saber advertir los signos de la fractura que se expande, desde los ámbitos locales hasta los paisajes continentales. Son tiempos de guerra y ya no podemos darnos el lujo de perder batalla alguna.
  2. En Irán, se juega más que el destino de un país, la paz mundial está en entredicho. La caída del régimen teocrático, para no ser una tragedia mayor a la que ya vive el pueblo iraní, con la salvaje represión de la que es víctima; la transición y ruptura, son la bisagra posible, si se activa el ala reformista que hace cerca de dos décadas fue arrinconada, despreciada y reprimida; un actor indispensable para evitar una violencia mayor y permitir la transformación del régimen al sembrar la paz social.
  3. En relación a Cuba, México siempre ha sido una bisagra en la vinculación de la Isla con Estados Unidos. En las actuales condiciones, entendiendo los tiempos, nuestro país puede colaborar para una transición pacífica, que apunta como inevitable, más allá de la presión del vecino del norte.

Tomás Calvillo Unna

Tomás Calvillo Unna

MÁS EN Opinión

MÁS EN Opinión