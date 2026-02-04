¿Sabías que la artesanía más grande del mundo es mexicana y está en Colima?

Redacción/SinEmbargo

04/02/2026 - 7:00 am

La petatera en Colima
La Petatera representa el trabajo colectivo y el conocimiento artesanal de la comunidad de Villa de Álvarez. Foto: FIDETUR Colima

Esta artesanía se elabora anualmente para las Fiestas Charro taurinas de Villa de Álvarez.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- En Colima existe una tradición que muestra lo mejor de la historia, arte popular e identidad comunitaria a través de una maravilla de ingeniería artesanal. Se trata de la plaza de toros artesanal más grande del mundo y se elabora a partir de soga entretejida, madera, clavos, petates de tule, entre otros materiales.

Esta imponente estructura es el corazón de las celebraciones en honor al Santo Patrono San Felipe de Jesús, festividades profundamente arraigadas en la identidad local desde hace 169 años en Villa de Álvarez, Colima.

Espectáculos en la Petatera

Para este 2026 los festejos tendrán lugar a partir de la primera semana de febrero, y en La Petatera se estará presentando un programa estelar de artistas como: Edén Muñoz, la Banda Cuisillos, Los Capibara Tour con El Coyote y Chuy Lizárraga, así como La Quebradita Tour con Banda Maguey, Banda El Mexicano y Banda Mach, quienes forman parte de la cartelera musical que dará vida a las noches en la feria.

Los participantes tendrán la oportunidad de participar en diversas actividades como corridas de toros, cautivadoras cabalgatas nocturnas, espectáculos musicales y otras atracciones.

La Petatera
La Petatera no es una construcción común..Foto: FIDETUR Colima

¿Qué es la Petatera?

La Petatera no es una construcción común. Se trata de una estructura monumental levantada completamente a mano en apenas seis semanas, utilizando técnicas tradicionales que han pasado de generación en generación. Aproximadamente 70 familias artesanas colimenses participan cada año en su edificación, para mantener viva esta costumbre.

La Petatera se edifica con base a materiales orgánicos como madera, soga entretejida, clavos, alcayatas, y miles de petates de tule, creando una estructura temporal de 60 metros de diámetro. Esta obra arquitectónica cuenta con palcos y una gradería con capacidad para 5 mil personas, distribuidas en 70 tablados. A pesar de su magnitud, la Petatera se desmonta en un solo día, marcando el fin de las festividades.

¿Cuántos petates se necesitan para la construcción de la Petatera?

Cada año, la Petatera requiere la colaboración de la comunidad para su construcción debido a su gran tamaño y a la complejidad de su elaboración. Los números de lo que se requiere para edificarla son asombrosos: 5 mil 514 troncos de diferentes medidas, 980 horcones, 618 destinados a corrales; 2 mil 992 petates para palcos y corrales, siendo solo 490 nuevos cada año; 915 tramos de soga sumando 15.7 km, equivalente a casi 46 vueltas al ruedo; 560 alcayatas y 250 kg de clavos de 2"; 98 mil 980 piezas aproximadamente; 7 mil 840 escuadras, 56 piezas para estribos y 56 para gradas por cada tablado; 1 mil 960 tablas, entre estribos, gradas y platea, con 28 por cada tablado.

La Petatera representa el trabajo colectivo y el conocimiento artesanal de la comunidad de Villa de Álvarez. Cada febrero esta estructura temporal se convierte en el principal punto de encuentro de las celebraciones.

Cultura
