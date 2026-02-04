ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

La colangioscopía percutánea es una alternativa altamente especializada que se indica en aquellos casos en los que el acceso endoscópico convencional no es posible.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea, procedimientos mínimamente invasivos y de alta complejidad que permiten explorar y tratar enfermedades de la vía biliar de manera directa.

Este hospital es un centro de referencia que brinda atención a pacientes provenientes de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, por lo que la realización de estas cirugías fortalece la cobertura de servicios médicos de alta especialidad en el sureste del país, con la precisión diagnóstica de lesiones ductales frente a técnicas de imagen convencionales.

La colangioscopía percutánea es una alternativa altamente especializada que se indica en aquellos casos en los que el acceso endoscópico convencional no es posible, ya sea por modificaciones anatómicas secundarias a cirugías previas o por la imposibilidad para canular el conducto biliar por vía endoscópica, como ocurrió en ambos pacientes atendidos en esta ocasión. Este abordaje permite el acceso directo al sistema biliar de manera mínimamente invasiva, con importantes beneficios diagnósticos y terapéuticos.

La primera intervención se le realizó a una mujer de 32 años, con antecedente de cirugía biliar y litiasis en los conductos biliares intrahepáticos —presencia de cálculos en las vías biliares dentro del hígado—, misma que fue resuelta mediante esta técnica y el uso de litotricia electrohidráulica —método que utiliza ondas de choque para disolver cálculos renales y biliares—, a fin de reducir riesgos y evitar procedimientos quirúrgicos mayores.

Segundo caso de procedimiento directo en vías biliares

El segundo caso fue un hombre de 48 años con diagnóstico de estenosis biliar distal —estrechamiento del conducto biliar común— de origen indeterminado, cuyos estudios de imagen convencionales no permitían establecer con claridad la causa. A través de la colangioscopía se logró la visualización del conducto, así como la toma de biopsias dirigidas, lo que representó un avance significativo para el diagnóstico preciso y el tratamiento oportuno.

Ambos procedimientos se llevaron a cabo el 26 de enero de forma ambulatoria, por lo que los pacientes recibieron el alta médica el mismo día y continúan el proceso de recuperación en sus hogares.

Estos logros fueron posibles gracias al proceso de nacionalización del sistema de salud y a la adquisición de equipos de alta gama impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual permite llevar tecnología de vanguardia y atención médica de primer nivel a más regiones del país.

Asimismo, se contó con el apoyo del especialista del ISSSTE, Carlos Alberto Saldívar Rodea, pionero en colangioscopía percutánea y técnicas avanzadas en manejo de patología biliar, quien colaboró activamente en los casos y brindó adiestramiento al personal médico del hospital, lo que fortaleció las capacidades locales y garantizó la continuidad de estos tratamientos en beneficio de la población derechohabiente.