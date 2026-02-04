Senado aprueba suspender sesiones en la Cámara de Diputados el resto de la semana

La Secretaria de la Mesa Directiva, Claudia Anaya, ironizó y consultó a los senadores si autorizaban a los grupos parlamentarios para que “no vayan a trabajar en toda la semana”.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El Senado de la República autorizó el martes que los legisladores de la Cámara de Diputados no acudan a sesionar el resto de la semana y reanuden sus actividades hasta el próximo 10 de febrero. Dicha medida fue aprobada apenas iniciado el periodo legislativo.

La Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, pidió poner a votación el permiso solicitado por la Cámara de Diputados, ya que los representantes del órgano legislativo de San Lázaro acudieron a sesionar el domingo 1 de febrero y el lunes 2 del mismo mes.

En ese contexto, la Secretaria de la Mesa Directiva, Claudia Anaya, ironizó respecto a esta medida y consultó a los senadores si autorizaban a la Cámara de Diputados para que “ya no vayan a trabajar en toda la semana”.

“Consulto a la asamblea en votación económica, si se autoriza a la Cámara de Diputados para que ya no vayan a trabajar en toda la semana y se presenten hasta la próxima semana. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan”, solicitó la Senadora del PRI.

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 3 de febrero de 2026.

https://t.co/4lAxvDTMSC — Senado de México (@senadomexicano) February 3, 2026

Diputados sesionarán hasta el 10 de febrero

“Se aprueba, presidenta", comunicó Claudia Anaya tras corroborar que todas las manos de los senadores se alzaron durante la segunda sesión de la actual legislatura, la cual duró apenas dos horas y se llevó a cabo entre minutos de silencio y felicitaciones al nuevo coordinador de Morena, Ignacio Mier.

“En atención a los acuerdos de los grupos parlamentarios referentes a la programación de los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo de la LXVI Legislatura, se informa que, tras la sesión del 2 de febrero del año en curso, el Pleno de la Cámara de Diputados ha sido convocado para sesionar nuevamente el día 10 de febrero del 2026”, informó la Presidenta del Senado.

Asimismo, Laura Itzel, Castillo comentó que la actual legislatura en San Lázaro “será un periodo estratégico permeado por temas políticos y asuntos legislativos fundamentales”.

En este sentido, recordó que se abrirá el debate en torno a la Reforma Electoral y a la Reforma al artículo 123 constitucional, así como lo relativo a la revisión del tratado de libre comercio.