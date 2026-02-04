Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Europa Press

04/02/2026 - 11:17 am

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.
El coordinador de programas de Donación y Trasplantes del Vall d'Hebron, Alberto Sandiumenge, precisó que se trató de un procedimiento “muy difícil y muy complejo”. Foto: Especial

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

La intervención fue pionera a nivel mundial por la forma en que se planeó y supervisó el trasplante facial antes, durante y después de la cirugía.

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS).- La directora asistencial del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en España, Maria José Abadías, explicó que el centro realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la Prestación de Ayuda para Morir (Pram), conocida como eutanasia.

Lo dio a conocer en una conferencia de prensa junto a la receptora del trasplante parcial de cara, Carme, en la que Abadías detalló que se trató del sexto trasplante facial realizado en España, tres de ellos en el Vall d'Hebron, y el número 54 en todo el mundo.

El coordinador de programas de Donación y Trasplantes del Vall d'Hebron, Alberto Sandiumenge, precisó que se trató de un procedimiento “muy difícil y muy complejo”, y que, en este caso, requirió la participación de más de 100 personas y muchos meses de reuniones.

Planificación 3D

El jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Joan-Pere Barret, afirmó que se trató del primer trasplante de cara con planificación 3D con guías de corte de la receptora y la donante simultáneamente, lo que fue posible gracias a que esta última iba a recibir la eutanasia. Esto permitió planificar con antelación y detalle el trasplante, y crear los modelos tridimensionales.

También fue el primer trasplante de cara del mundo con control continuo neurofisiológico junto con el Servicio de Neurofisiología Clínica; el primero con control de perfusión intraoperatorio con fluorescencia NIR (Near-Infrared) mediante el sistema SPY-PHI, y el primero de cara en el mundo con control posoperatorio de oximetría somática regional con infrarrojos.

La receptora

Carme se encontraba de vacaciones en Canarias, en julio de 2024, cuando la picadura de un insecto le provocó una infección, tras la cual desarrolló una sepsis que la obligó a “luchar por su vida” durante dos meses y que, a su vez, terminó en necrosis en varios tejidos del cuerpo, entre ellos la cara, la boca, la lengua y varios músculos faciales.

En diciembre de 2024, la paciente acudió al Hospital Vall d'Hebron, donde Barret le planteó varias opciones, entre ellas el trasplante de cara, por el que Carme optó, y se iniciaron los trámites para poder realizar la operación.

La donante

En el decurso de este proceso, una paciente del hospital solicitó la eutanasia por problemas genéticos, “para no dejar que fuese la enfermedad la que decidiera por ella”, y quiso donar, entre otros órganos, la cara, si era oportuno.

Barret explicó que él y su equipo conocieron a la donante: “Os podéis imaginar que no pueden existir palabras para expresar la intensidad emocional y la magnitud del momento. Lo único que quería saber la paciente era si podía donar la cara. Y la respuesta, obviamente, fue positiva”.

El médico subrayó la generosidad y el altruismo de la paciente, y alabó la tarea del equipo de coordinación de Trasplantes, que realiza una labor diaria “silenciosa y anónima”, dando confort a quienes reciben la eutanasia y a sus familias, y dando vida a quienes esperan un trasplante.

Antes y después

Carme explicó que, antes del trasplante, pasó por tres UCIs; cuando salió, la necrosis se había “comido media cara”, no podía comer, no respiraba bien y no podía hacer vida normal, ni siquiera salir a tomar un café.

Cuatro meses y medio después del trasplante, y tras pasar un mes entre la UCI y la planta de la Unidad de Quemados, Carme ya tenía sensibilidad en toda la zona trasplantada y explicó que lo notaba todo, además de que ya podía comer y beber: “Es perfecto”.

La receptora, que ahora realizaba periódicamente ejercicios de rehabilitación, expresó su agradecimiento a la donante —a quien, en cumplimiento de la Ley, no conoció— y especialmente al equipo de Vall d'Hebron y a Barret: “El doctor es mi ángel de la guarda”.

El procedimiento

El procedimiento, que sólo se realiza en unos 20 centros en todo el mundo, requirió la participación de profesionales de Cirugía Plástica y Microcirugía Reparadora, Trasplantes, Inmunología, Laboratorios, Psiquiatría y Psicología Clínica, Rehabilitación, Unidad de Cuidados Intensivos y Anatomía Patológica, entre otros.

Donante y receptor debían compartir sexo y grupo sanguíneo, así como presentar medidas antropométricas similares de la cabeza. El trasplante se realizó únicamente tras una valoración del receptor que incluyó una entrevista con una persona referente “de su máxima confianza”.

En este caso, antes de la intervención se realizaron TAC a la donante y a la receptora, algo que fue posible al tratarse de una persona que iba a recibir la eutanasia y que ya había expresado su voluntad de donar.

A partir de ello, se elaboraron modelos tridimensionales digitales y una máscara de silicona para aplicar en la zona facial de la donante, reconstruyendo la zona intervenida.

La operación, que pudo durar entre 15 y 24 horas, incluyó el trasplante de piel, tejido adiposo, nervios periféricos, musculatura facial y huesos de la cara, entre otros tejidos, y contempló apoyo emocional y psicológico en el postrasplante.

Explora más en estos temas
Ciencia y Tecnología
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Nadie escapa de la guerra del narco

"Células de sicarios se convirtieron en bandas de secuestradores, y las casas de seguridad en las que...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

+ Sección

Galileo

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Un estudio revela cuál es el método más eficaz para dormir.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

Datos Biométricos
2

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se burló del manifiesto del Frente Democrático, en el que —sin conocer la Reforma Electoral— se acusa un regreso al autoritarismo.
3

Sheinbaum ríe del Frente: El desafuero, el fraude en 2006 y... ¿hablan de democracia?

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
4

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua.
5

"Andrea Chávez va a ser candidata y Gobernadora de Chihuahua", asegura Adán Augusto

Departamento de Justicia publica nuevos archivos sobre el caso Epstein.
6

RADICALES ¬ Salinas, Zedillo, Salinas Pliego... ¿Cómo se enredó Epstein con México?

Pemex eleva 34 por ciento su inversión para 2026.
7

La deuda de Pemex, que es “herencia maldita” de Calderón y Peña, se reduce 20%

El 30 de enero Salinas Pliego emitió un pago de poco más de 10 mil mdp hasta finiquitar, en otras 18 emisiones, como si fueran abonos chiquitos, el adeudo.
8

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

Oro y plata
9

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
10

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático.
11

Nuevo “Frente Democrático”... de las cenizas de 2024. Va contra la Reforma Electoral

La bancada de Morena en el Congreso de Campeche se dividió luego de que 10 de 16 diputados rompieran con la Gobernadora Layda Sansores.
12

Ahora diputados de Morena rompen con Layda: la acusan de persecución y ella lo niega

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas
13

Trump intenta apoderarse del sistema electoral de EU, mientras cae en las encuestas

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.
14

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

La nueva fiebre del oro
15

La nueva fiebre del oro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Pemex confirma único contrato con Cuba.
1

Sólo tenemos un contrato con Cuba desde 2023: Pemex; es muy formal en sus pagos, dice

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.
2

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se burló del manifiesto del Frente Democrático, en el que —sin conocer la Reforma Electoral— se acusa un regreso al autoritarismo.
3

Sheinbaum ríe del Frente: El desafuero, el fraude en 2006 y... ¿hablan de democracia?

Oro y plata
4

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Pemex eleva 34 por ciento su inversión para 2026.
5

La deuda de Pemex, que es “herencia maldita” de Calderón y Peña, se reduce 20%

Miguel Díaz-Canel condenó el "bloqueo genocida" de Estados Unidos contra Cuba.
6

Díaz-Canel condena el "bloqueo genocida" y la "guerra económica" de EU contra Cuba

El Senado aprobó que la Cámara de diputados no acuda a sesionar hasta el 10 de febrero.
7

Senado aprueba suspender sesiones en la Cámara de Diputados el resto de la semana

Para 2026, la Secretaría de Hacienda espera una recaudación de 6.4 billones de pesos, es decir, un aumento en términos reales de 4.6 por ciento respecto a 2025.
8

ENTREVISTA ¬ Con el Plan de la Presidenta sí es factible crecer un 3%: Édgar Amador

La bancada de Morena en el Congreso de Campeche se dividió luego de que 10 de 16 diputados rompieran con la Gobernadora Layda Sansores.
9

Ahora diputados de Morena rompen con Layda: la acusan de persecución y ella lo niega

Trump arremete contra otra periodista
10

VIDEO ¬ Trump arremete contra otra corresponsal por cuestionar sobre el caso Epstein

Estatua dorada de Trump financiada por criptomonedas enciende críticas.
11

FOTOS ¬ Así es "Don Colossus", estatua gigante de Trump pagada por inversores criptos

Departamento de Justicia publica nuevos archivos sobre el caso Epstein.
12

RADICALES ¬ Salinas, Zedillo, Salinas Pliego... ¿Cómo se enredó Epstein con México?