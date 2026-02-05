Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Nora Gaspar Reséndiz

04/02/2026 - 7:22 pm

Aunque varios mexicanos se mencionan en estos archivos, no implica su participación en la red del pederasta, pero sí evidencia los vínculos que mantenían con los círculos de éste.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– Tras la publicación de nuevos archivos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, salieron a la luz los nombres de diversas personalidades de alcance mundial, entre ellas varios mexicanos del ámbito empresarial y político. La aparición en esos documentos de figuras como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, así como de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, no implica, por sí misma, su participación en delitos sexuales; sin embargo, sí deja al descubierto los vínculos que han mantenido con los círculos de poder que rodearon a Jeffrey Epstein.

Desde el año pasado, las autoridades estadounidenses han dado a conocer de manera fragmentada parte de los expedientes que integran el caso Jeffrey Epstein, pese a la resistencia inicial del Presidente Donald Trump, quien llegó a calificar el asunto como un “fraude” y un expediente “bastante aburrido”. No obstante, ante la presión pública —incluida la de legisladores republicanos y de sectores de su propia base—, Trump se vio obligado a emitir un decreto para ordenar la apertura y publicación de los documentos relacionados con el caso.

Jeffrey Epstein fue un financiero multimillonario, agresor sexual de menores y líder de una red de trata sexual, que se suicidó en 2019, antes de que iniciara el juicio en su contra. El empresario había sido acusado de explotar sexualmente a decenas de víctimas, todas menores de edad. Diversas investigaciones sostienen que Epstein dejó una presunta “lista de clientes” vinculados a esta red de explotación, entre los que se ha mencionado al propio Trump, quien mantuvo durante años una relación cercana y públicamente conocida con el pederasta.

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, junto a Jeffrey Epstein, líder de una red de tráfico sexual. Foto: Captura de pantalla

Carlos Salinas de Gortari

En un correo que se envió desde la cuenta de Jeffrey a David Stern, en noviembre de 2016, se hace alusión a un encuentro que el pedófilo habría tenido con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el cual habría tenido lugar durante una cena con varios multimillonarios. "Conocí a Carlos Salinas con John Brockman en la cena de multimillonarios, y supuestamente está construyendo una casa en una propiedad de Hamad bin Jassem en Marrakech. Yo también", habría dicho Epstein.

 

Ernesto Zedillo

El expresidente de México Ernesto Zedillo es mencionado en el documento que se titula Familias Illuminati y sus asociadas, expediente EFTA01082667, en el apartado Grupo Norteamericano. Sin embargo, no se detallan más hechos, ni se le relaciona directamente con Epstein o su red de pederastía. En ese mismo listado aparecen los nombres de Antonio Madero, Alejandro Junco de la Vega, Lorenzo H. Zambrano, Enrique Krauze, Herminio Blanco Mendoza, Jaime Serra, Carlos Heredia y Luis Rubio.

“El internacionalismo Rockefeller en 6 capítulo. Desde el siglo XX hasta la actualidad, la familia Rockefeller, a través de la filantropía y la política de poder, ha sido fundamental en la creación del llamado Nuevo Orden Mundial. Extraído de la revista Nexus, volumen 10, número 3 (abril-mayo de 2003)”, es la leyenda que acompaña el listado.

Felipe Calderón Hinojosa

El nombre del expresidente Felipe Calderón Hinojosa aparece una sola vez en el listado de la “Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2011. Lista de participantes (Solo para fines de planificación, no para publicación)”, de enero de 2011. En la misma también vuelve a aparecer el nombre el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, ahora como director de Yale Center for the Study of Globalization.

Carlos Salinas de Gortari aparece en los archivos. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro

Ricardo Salinas Pliego

De acuerdo con estos documentos, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, aparece mencionado en 26 ocasiones. Además, presuntamente, habría conocido a Epstein en 2012, durante una cena que organizó el millonario John Brockman, en donde el magnate mexicano habría presumido al pedófilo que contaba con un equipo de seguridad de 300 elementos.

Supuestamente el dueño de Elektra detalló que toda esa seguridad era para que lo custodiaran a él y a toda su familia. Además, habrá mencionado que tenía una isla, pero sin precisar en donde. Epstein envió un correo electrónico a un destinatario que aparece como desconocido, debido a que fue testado por las autoridades estadounidenses, en el que le relató los comentarios de Salinas Pliego.

“Me dijo que tenía 300 [empleados] en seguridad para su familia, esto lo dice todo”, dijo el pedófilo. “Guardaespaldas para su madre, etc; me dijo también que tenía una isla en algún lugar”, detalló Epstein a su interlocutor en los correos, enviados en 2014. No obstante, pese a la referencia que Epstein hizo de Salinas Pliego, no existe una confirmación por parte de éste último a la celebración, ni nada que lo vincule con la red de tráfico sexual de Epstein.

John Brockman es un agente literario y autor estadounidense especializado en literatura científica. Creó la Fundación Edge, una revista en línea que explora ideas científicas e intelectuales y a cuyos eventos asisten multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates.

Tras años de aplazamiento, la Suprema Corte decide hoy si falla a favor o en contra de litigios fiscales que Ricardo Salinas Pliego arrastra desde 2008.
El empresario Ricardo Salinas Pliego. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Carlos Slim Helú

Carlos Slim Helú, dueño de Grupo Carso y América Móvil, es otro magnate mexicano que fue mencionado en varios de los denominados archivos Epstein. La primera mención aparece en enero de 2010, en un mensaje que se envió desde el correo electrónico de Epstein, en donde aparece la pregunta “¿Me caso contigo o con Carlos Slim?”, como se puede constatar en el expediente EFTA00667648.

Asimismo, en 2013, Slim es mencionado en un correo que sobre la denominada “Conferencia Global”, la cual, presuntamente, contaría con la participación del empresario mexicano a lado del periodista Larry King. Sin embargo, en este caso tampoco hay evidencia de la confirmación al evento por parte del dueño de Telmex o de que haya asistido a dicho evento. De hecho en ninguno de los correos en los que se menciona al magnate millonario se menciona alguna conducta de índole sexual.

María Asunción Aramburuzabala

El nombre de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, heredera de Grupo Modelo, también es mencionado en los archivos Epstein, específicamente en el EFTA01478917, en donde se detalla que asistió a un evento de ópera. En este caso tampoco se describe alguna situación que involucre a la mexicana en la red de pedofilia de Epstein. En esa misma lista se encuentra el nombre de Antonio del Valle, fundador de Grupo Kaluz.

El empresario mexicano Carlos Slim. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Paula Cussi

El nombre de Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, alias “El Tigre”, es mencionado en varios de los archivos, por ejemplo, en el expediente EFTA00881821, específicamente un correo de abril de 2009, que habría sido enviado desde la cuenta de Jeffrey Epstein, en el que se habla de la compra de un departamento propiedad de Cussi en donde ésta resguardaba obras de arte.

Aunque en todos los correos sólo se habla del subarrendamiento de la propiedad de Cussi, y en tales documentos no existe evidencia de que la viuda de “El Tigre” haya estado involucrada en la red de tráfico sexual de Epstein, sí califica a Paula como una “querida amiga” y menciona que era la viuda de Azcárraga Milmo.

Andrés Roemer

Sobre el escritor y exdiplomático mexicano acusado de abuso sexual por decenas de mujeres, Andrés Roemer, se adjunto su nombre y correo electrónico en un correo masivo que habla de el seminario EDGE "La Nueva Ciencia de la Moralidad", del que aseguraron fue “un éxito”, sin mencionarlo de manera particular. También el nombre del excolaborador de Ricardo Salinas Pliego se encuentra en la lista de invitados del 10º Aniversario de la Universidad Estatal de Arizona, sin que se le involucre de ninguna manera en la red de tráfico sexual de Epstein.

Los nombres de Carlos Heredia, Dionisio Garza Medina y H. Blanco Mendoz se mencionan en el listado de la llamada Comisión Trilateral, específicamente en el Grupo de América del Norte 2008. Carlos Heredia aparece citado como “Asuntos Internacionales, México”; H. Blanco Mendoza, como “Oficina Privada de Herminio Blanco Ciudad de México”; y Dionisio Garza Medina como “ALFA Mexico”.

Andrés Roemer, curador del Festival Internacional de las Mentes Brillantes.
"Escribo sobre Andrés Roemer porque es necesario ventilar todos los casos de este abusador". Foto: Francisco Guasco, Cuartoscuro

Luis Altolaguirre

A Luis Altolaguirre, Aero Stern, se le menciona en varios correos que se mandaron desde el usuario de Jeffrey Epstein con la intención de negociar la comprar un avión Gulfstream V. Los correos están fechados en febrero de 2016 y en ellos le describe las características de la aeronave.

– Con información de La Opinión

