El ISSSTE llama a hacerse revisiones médicas para detectar y tratar cáncer a tiempo

Redacción/SinEmbargo

04/02/2026 - 9:01 pm

ISSSTE llama a fortalecer la cultura de la detección del cáncer.
ISSSTE llama a fortalecer la cultura de la prevención del cáncer. Foto: ISSSTE

La institución invitó a adoptar hábitos saludables y someterse a chequeos periódicos, en especial ante cualquier síntoma o factor de riesgo.

Ciudad de México,  4 de febrero (SinEmbargo).- Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, hizo un llamado a la derechohabiencia y a la población no afiliada a fortalecer la cultura de la prevención para detectar a tiempo y combatir esta enfermedad.

En ese sentido, la institución invitó a adoptar hábitos saludables y someterse a revisiones médicas periódicas en su unidad de medicina familiar, en especial ante cualquier síntoma o factor de riesgo.

Un ejemplo de detección oportuna, destacó, es el caso de la derechohabiente Judith Sánchez, de 67 años, quien fue diagnosticada a tiempo con cáncer de endometrio, y sometida a un procedimiento quirúrgico con el apoyo del robot Da Vinci en el Hospital General (HG) de Saltillo, Coahuila.

El cirujano-oncólogo y subdelegado médico del ISSSTE en Coahuila, Miguel Arnaldo Farias Alarcón, explicó que la paciente acudió a revisión por un sangrado uterino anormal, por lo que días después se le realizaron estudios de biopsia en el Hospital Regional (HR) del ISSSTE en Monterrey, Nuevo León, los cuales resultaron positivos para cáncer.

En consecuencia, la paciente fue intervenida con el robot Da Vinci en el HG de Saltillo, un procedimiento que le permitió una rápida reincorporación a sus actividades cotidianas y menores complicaciones.

“La paciente era candidata para ser operada por una histerectomía total con muestreo linfático pélvico con robot Da Vinci, lo cual se llevó a cabo el 25 de septiembre del 2025. Al día siguiente, salió del hospital sin ninguna complicación, y 10 días después la valoramos con reporte de patología, encontrando una etapa temprana, lo que alojó que no iba a requerir ningún tratamiento extra, ya sea radioterapia o quimioterapia, solamente vigilancia”, detalló.

El especialista, con 11 años de experiencia en cirugía robótica, destacó que el éxito de este caso se debió al diagnóstico temprano que recibió la paciente, lo cual le permitió ganar la batalla contra esta enfermedad.

El ISSSTE llamó a fortalecer la cultura de la prevención y detección del cáncer. Foto: ISSSTE

Por su parte, la maestra jubilada Judith Sánchez, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, agradeció al personal del ISSSTE por la rapidez con la que fue detectado su padecimiento.

“En Monterrey fui seleccionada para el programa de Cirugía Robótica, que se realizaría en el Hospital General del ISSSTE en Saltillo, Coahuila, que en esos momentos estaban instalando el robot Da Vinci. El 25 de septiembre fui operada por el doctor Miguel Farías Alarcón, siendo yo la tercera paciente en recibir este beneficio. Se analizaron las biopsias con resultados favorables. Estoy libre de cáncer gracias a la rapidez con la que me atendieron”, expresó.

Finalmente, el médico especialista Miguel Arnaldo Farias Alarcón puntualizó que este caso es uno de los 70 procedimientos exitosos realizados en el nosocomio con el robot de última generación, lo que demuestra el avance tecnológico del Instituto en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El Instituto ha sido muy favorecido con esta tecnología para pacientes oncológicos, puesto que actualmente cuenta con seis robots, los cuales se encuentran distribuidos en la Ciudad de México en el Centro Médico Nacional (CMN) '20 de Noviembre', en los HR '1° de Octubre', 'Adolfo López Mateos'; así como en el HR 'León', Guanajuato; y en Coahuila, en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, y en HG de Saltillo”, subrayó.

