Exalcalde de Cuautempan es detenido por extorsión agravada; estaba prófugo desde 2025

El exfuncionario municipal habría amenazado en al menos dos ocasiones a una víctima, a quien forzó a entregar sus automóviles a cambio de no lastimar a su familia.

Cristobal Lobato González

Puebla, 4 de febrero (AmbasManos).-La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla aprehendió en Tlaxcala al expresidente municipal de Cuautempan, Gerardo Cortes Caballero, por el delito de extorsión agravada.

El exalcalde estaba prófugo desde mayo del 2025, cuando la FGE cateó su casa, la Presidencia Municipal, oficinas del Ayuntamiento y otros predios de su propiedad.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), su captura ocurrió la noche del martes 3 de febrero en la colonia Mirasol de Tlacomulco. Al momento de su detención vestía chamarra color verde oscuro, pantalón color verde oscuro y calzado tipo tenis color negro.

El exfuncionario fue trasladado a territorio poblano para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

¿De qué se le acusa a Gerardo Cortes Cabello, exalcalde de Cuautempan detenido en Tlaxcala?

A través de un comunicado, la FGE informó que la investigación inició en 2024. El 9 de octubre de ese año, Gerardo Cortes Caballero citó a la víctima en un domicilio particular.

La @FiscaliaPuebla confirma la detención del ex presidente municipal de Cuautempan, Gerardo Cortés, por el delito de extorsión agravada. Obligó a un ciudadano a entregarle dos camionetas y dinero en efectivo.#AmbasManos https://t.co/0g1bCPG1Rl pic.twitter.com/ahzWZTCsbg — Ambas Manos (@Ambas_Manos) February 4, 2026

Como Alcalde y en presencia de otros funcionarios, la amagó con un arma de fuego y le exigió la entrega de una camioneta marca Chirey modelo Omoda cinco, así como 300 mil pesos en efectivo bajo amenazas de hacerle daño a su familia.

Posteriormente, la víctima fue obligada a firmar un contrato, simulando la compra-venta de la camioneta por 450 mil pesos. Pero eso no fue todo.

El 12 de octubre, otro funcionario del Ayuntamiento obligó a la víctima a subir a una patrulla oficial y lo llevó a la casa del entonces Alcalde.

De igual forma, bajo amenazas le exigió la entrega de otra camioneta, una BYD y lo obligó a firmar nuevamente un contrato simulado por 550 mil pesos.

La FGE no precisó si la investigación permanece abierta por la participación de otros funcionarios.

Además, cuando la Fiscalía cateó propiedades en busca del Alcalde, presuntamente se localizaron drogas, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos.

Fue el 11 de mayo del 2025 cuando Gerardo Cortés solicitó licencia por 20 días para enfrentar las acusaciones penales, pero nunca regresó.

A casi un año, el expresidente municipal deberá enfrentar a la justicia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.