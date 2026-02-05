Exalcalde de Cuautempan es detenido por extorsión agravada; estaba prófugo desde 2025

Ambas Manos

04/02/2026 - 6:58 pm

La Fiscalía General del Estado de Puebla aprehendió en Tlaxcala al exalcalde de Cuautempan, Gerardo Cortes Caballero, por el delito de extorsión agravada.
Cortés Caballero amenazó al menos dos veces a la misma víctima, por lo que enfrenta el delito de extorsión agravada. Foto: FGE Puebla

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Comando ataca e incendia bar La Coss en Puebla; mueren cinco personas. FGE investiga

FGE de Puebla anuncia liberación de 11 hombres; habrían sido reclutados por el crimen

Cuatro alcaldes de Puebla son investigados por robo y nexos con el narco

El exfuncionario municipal habría amenazado en al menos dos ocasiones a una víctima, a quien forzó a entregar sus automóviles a cambio de no lastimar a su familia. 

Cristobal Lobato González

Puebla, 4 de febrero (AmbasManos).-La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla aprehendió en Tlaxcala al expresidente municipal de Cuautempan, Gerardo Cortes Caballero, por el delito de extorsión agravada.

El exalcalde estaba prófugo desde mayo del 2025, cuando la FGE cateó su casa, la Presidencia Municipal, oficinas del Ayuntamiento y otros predios de su propiedad.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), su captura ocurrió la noche del martes 3 de febrero en la colonia Mirasol de Tlacomulco. Al momento de su detención vestía chamarra color verde oscuro, pantalón color verde oscuro y calzado tipo tenis color negro.

El exfuncionario fue trasladado a territorio poblano para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

¿De qué se le acusa a Gerardo Cortes Cabello, exalcalde de Cuautempan detenido en Tlaxcala?

A través de un comunicado, la FGE informó que la investigación inició en 2024. El 9 de octubre de ese año, Gerardo Cortes Caballero citó a la víctima en un domicilio particular.

Como Alcalde y en presencia de otros funcionarios, la amagó con un arma de fuego y le exigió la entrega de una camioneta marca Chirey modelo Omoda cinco, así como 300 mil pesos en efectivo bajo amenazas de hacerle daño a su familia.

Posteriormente, la víctima fue obligada a firmar un contrato, simulando la compra-venta de la camioneta por 450 mil pesos. Pero eso no fue todo.

El 12 de octubre, otro funcionario del Ayuntamiento obligó a la víctima a subir a una patrulla oficial y lo llevó a la casa del entonces Alcalde.

De igual forma, bajo amenazas le exigió la entrega de otra camioneta, una BYD y lo obligó a firmar nuevamente un contrato simulado por 550 mil pesos.

La FGE no precisó si la investigación permanece abierta por la participación de otros funcionarios.

La Fiscalía General del Estado de Puebla aprehendió en Tlaxcala al exalcalde de Cuautempan, Gerardo Cortes Caballero, por el delito de extorsión agravada.
El exalcalde huyó desde mayo de 2025, cuando pidió licencia al frente del municipio de Cuautempan. Foto: Gobierno de México

Además, cuando la Fiscalía cateó propiedades en busca del Alcalde, presuntamente se localizaron drogas, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos.

Fue el 11 de mayo del 2025 cuando Gerardo Cortés solicitó licencia por 20 días para enfrentar las acusaciones penales, pero nunca regresó.

A casi un año, el expresidente municipal deberá enfrentar a la justicia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

Explora más en estos temas
Crimen organizado México Puebla
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Ambas Manos

Ambas Manos

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Nadie escapa de la guerra del narco

"Células de sicarios se convirtieron en bandas de secuestradores, y las casas de seguridad en las que...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Pedregal de Santo Domingo, ejemplo de territorialidad

"Si la administración logra sostener este ritmo de modernización, la piedra volcánica de Santo Domingo dejará de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

+ Sección

Galileo

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

Un estudio revela cuál es el método más eficaz para dormir.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
1

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Precios del centenario de oro y la onza de plata se desploman tras "lunes negro"

Datos Biométricos
3

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua.
4

"Andrea Chávez va a ser candidata y Gobernadora de Chihuahua", asegura Adán Augusto

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
5

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Oro y plata
6

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Carlos Aceves del Olmo anunció que no se reelegirá en la dirigencia de la CTM. Tras 10 años, deja el cargo pidiendo una sucesión donde prevalezca la unidad.
7

Aceves del Olmo suelta la CTM, el brazo obrero del PRI, después de una década

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
8

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Departamento de Justicia publica nuevos archivos sobre el caso Epstein.
9

RADICALES ¬ Salinas, Zedillo, Salinas Pliego... ¿Cómo se enredó Epstein con México?

El Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, se reunió en el Senado con grupos parlamentarios y aseguró que la discusión de la reforma laboral avanza.
10

La semana laboral será de 40 horas, insiste STPS; reforma va a comisiones el martes

Petróleos Mexicanos (Pemex) avanza en su estrategia de fortalecimiento: en 2025 logró reducir en 20 por ciento su deuda total y mejorar su posición financiera.
11

La deuda de Pemex, que es “herencia maldita” de Calderón y Peña, se reduce 20%

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
12

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

La Fiscalía General del Estado de Puebla aprehendió en Tlaxcala al exalcalde de Cuautempan, Gerardo Cortes Caballero, por el delito de extorsión agravada.
13

Exalcalde de Cuautempan es detenido por extorsión agravada; estaba prófugo desde 2025

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se burló del manifiesto del Frente Democrático, en el que —sin conocer la Reforma Electoral— se acusa un regreso al autoritarismo.
14

Sheinbaum ríe del Frente: El desafuero, el fraude en 2006 y... ¿hablan de democracia?

El 30 de enero Salinas Pliego emitió un pago de poco más de 10 mil mdp hasta finiquitar, en otras 18 emisiones, como si fueran abonos chiquitos, el adeudo.
15

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
1

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
2

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

La Fiscalía General del Estado de Puebla aprehendió en Tlaxcala al exalcalde de Cuautempan, Gerardo Cortes Caballero, por el delito de extorsión agravada.
3

Exalcalde de Cuautempan es detenido por extorsión agravada; estaba prófugo desde 2025

El Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, se reunió en el Senado con grupos parlamentarios y aseguró que la discusión de la reforma laboral avanza.
4

La semana laboral será de 40 horas, insiste STPS; reforma va a comisiones el martes

Con el objetivo de evitar más confrontaciones en Minnesota, Tom Homan, director interino del ICE, anunció que 700 agentes federales abandonarán el estado.
5

ICE anuncia que 700 agentes federales dejarán Minnesota para evitar más confrontación

Ebrard destaca portafolio de inversión de más de 406 mil mdd en dos mil proyectos.
6

El portafolio de inversiones en México alcanza 406,800 mdd y 2,539 proyectos: Ebrard

Carlos Aceves del Olmo anunció que no se reelegirá en la dirigencia de la CTM. Tras 10 años, deja el cargo pidiendo una sucesión donde prevalezca la unidad.
7

Aceves del Olmo suelta la CTM, el brazo obrero del PRI, después de una década

Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó disparar a Trump en su campo de golf.
8

Hombre que intentó matar a Trump, la segunda ocasión, recibe cadena perpetua en EU

Claudia Sheinbaum Pardo asistió este día a la Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, en la que invitó a empresarios a invertir en el desarrollo del país.
9

Sheinbaum invita a empresarios a invertir; "México tiene certidumbre", asegura

México y Estados Unidos (EU) lanzaron un plan para asegurar el suministro de minerales críticos, vitales para la tecnología, seguridad y transición energética.
10

México y EU organizan red propia de minerales críticos. Quien domina, hoy, es China

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron a Jorge "N" y Édgar Josafath "N", padre y primo, respectivamente, de "El Tortas", fundador de la Anti Unión Tepito.
11

La SSC-CdMx detiene a papá y primo de "El Tortas", fundador de la Anti Unión Tepito

Hoy No Circula Jueves
12

¿Habrá Hoy No Circula el 5 de febrero? Así aplicará este jueves