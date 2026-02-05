VIDEO ¬ Sujetos se disfrazan de trabajadores de limpieza para asaltar casa en la GAM

VIDEO ¬ Delincuentes se disfrazan de trabajadores de limpieza para cometer robo.
Un video que muestra cómo tres asaltantes se disfrazaron de trabajadores de limpieza de la Ciudad de México (CdMx) para cometer un robo a casa habitación, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: Capturas de pantalla

 De acuerdo con videos de seguridad, los asaltantes habrían escapado a Ciudad Nezahualcóyotl. 

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Tres asaltantes se disfrazaron de trabajadores de limpieza de la Ciudad de México (CdMx) para cometer un robo a casa habitación, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. El video del incidente se está volviendo viral en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, ayer los delincuentes montaron un operativo de vigilancia aparentando trabajar en la intendencia de las calles de la capital mexicana. Mientras uno simulaba barrer la banqueta, otro se recostaba sobre un vehículo estacionado, esperando el momento preciso.

En cuanto la víctima, una de las habitantes del domicilio vigilado, abrió la puerta de su casa, fue sometida por la espalda, se le colocó un arma en la cabeza y fue obligada a ingresar a la vivienda, no sin antes forcejear con sus agresores.

El hecho ocurrió en la colonia San Juan de Aragón, Cuarta Sección y ha generado alarma entre los vecinos.

Dentro de la casa se encontraba la madre de la joven, quien al escuchar la conmoción intentó ayudar, pero fue también amenazada con el arma de fuego. Los criminales las obligaron a sentarse en la sala y mientras un delincuente vigilaba a ambas mujeres los otros dos cómplices subieron a las habitaciones para sustraer dinero, joyas y otras pertenencias de valor.

La víctima narró a medios de comunicación que durante el episodio los asaltantes la amenazaron con regresar y violentarla sexualmente si presentaba una denuncia.

La SSC-CdMx investiga el asalto

Tras cometer el violento robo, los agresores utilizaron el auto de la víctima para huir, pero lo abandonaron minutos después para cambiar a motocicletas y otros automóviles. De acuerdo con videos de seguridad, habrían escapado a Ciudad Nezahualcóyotl.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx) confirmó que personal de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Aragón, en el cuadrante 6 de la coordinación territorial GAM-8, ya inició la investigación correspondiente.

Aunque hasta el momento no se han realizado detenciones, se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar a los responsables.

