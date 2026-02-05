VIDEO¬ Policía del Metro insulta a mujer en silla de ruedas; "eres una tarada”, dice

"Que seas una pendeja es otra cosa", dijo la oficial para después seguir a la persona que grabó hasta que abordó una unidad en la estación Observatorio.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Una usuaria del Metro de la Ciudad de México (CdMx) exhibió el miércoles en video a una elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que la insultó tras solicitar apoyo para ingresar a las instalaciones del transporte público con su silla de ruedas. La Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CdMx inició una investigación por este caso.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron el pasado domingo en la estación Observatorio de la Línea 1, donde dos mujeres que traían consigo una silla de ruedas se aproximaron a los torniquetes para ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC), pero no respetaron la fila para acceder a las instalaciones.

No obstante, la usuaria que grabó este caso captó el momento en el que una oficial la insultó y amedrentó, además se seguir a la mujer hasta que abordó una unidad del Metro.

"Que seas una pendeja para pasar tu silla de ruedas es otra cosa", dijo la policía auxiliar, a quien la usuaria le explicó que el motivo de su grabación era por amedrentamiento. "¿Quién te está amedrentando? Sube tu video a donde quieras, para que veas que eres una tarada", agregó la oficial para después seguir a la mujer y empujarla en repetidas ocasiones.

🚨♿😡 “‼️ERES UNA PENDEJA PARA PASAR TU SILLA DE RUEDAS‼️”: POLICÍA AGREDE A USUARIA EN METRO OBSERVATORIO 🚔⚠️ Una usuaria del @MetroCDMX denunció haber sido agredida verbal y físicamente por una policía A. K. Padilla Ch.en la estación #Observatorio.

Autoridades publicaron un… pic.twitter.com/F4oI5AO2L7 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 5, 2026

SSC-CdMx abre carpeta administrativa

En respuesta, la SSC-CdMx abrió una carpeta administrativa por lo sucedido en la estación Observatorio del Metro, en la cual se buscó justificar la actuación de la policía afirmando que la uniformada le pidió a la usuaria que se formara en los torniquetes para ingresar de manera adecuada.

"Ante la inconformidad, las mujeres comenzaron a agredir verbalmente a la oficial de la PBI, quien insistió en que debían formarse para poder ingresar al andén; sin embargo, una de ellas comenzó a grabar a la policía, aproximando su dispositivo móvil al rostro de la uniformada", aseguraron las autoridades pese al video.

En este sentido, la SSC también afirmó que "una de las quejosas lanzó dos patadas a las espinillas de la policía, y al tratar de detenerla, la otra usuaria la golpeó por la espalda, lo que provocó que ambas trataran de retirarse del lugar". Finalmente, se dijo que la oficial pidió el apoyo a sus compañeros, "quienes fueron agredidos por otros usuarios", lo cual permitió que las usuarias se retiraran de la estación a bordo de un tren.

Dado lo anterior, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una carpeta administrativa para evaluar la acción de la oficial de la PBI.