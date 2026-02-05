Operación Enjambre: caen el Alcalde de Tequila y tres más por extorsión y corrupción

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que la detención se dio en seguimiento a la captura de tres presidentes municipales del Edomex.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido hoy por fuerzas federales junto a otros tres servidores públicos de la localidad. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre implementada por el Gobierno de México.

La captura del presidente municipal, identificado como Diego "N", fue dada a conocer por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de una publicación en redes sociales donde señaló que la acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En su publicación, el titular de la SSPC informó que la detención se dio tras una serie de denuncias ciudadanas. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), la propia SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Pública", apuntó Harfuch.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

¿Por qué se detuvo al Alcalde de Tequila?

En información complementaria, la SSPC explicó que Diego Rivera Navarro es "investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras" de Jalisco, además de vinculársele a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades afirmaron tener conocimiento de que el funcionario es responsable de liderar una "red de corrupción gestada desde el Ayuntamiento" mediante la cual se extorsionaba a empresarios y comerciantes de Tequila. También llevaban a cabo desvío de recursos públicos.

"En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical 'Los Alegres del Barranco', evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho‘, líder del CJNG", añadió la SSPC.

El concierto citado por la Secretaría ocurrió el pasado 29 de marzo, en el Auditorio Telmex, recinto de la Universidad de Guadalajara (UaDG). A raíz de ello, la Fiscalía de Jalisco abrió una investigación en contra del grupo musical, además de que se sancionó económicamente al recinto.

Diego Rivera Navarro acumula varias denuncias

La figura de Diego "N" se ha visto envuelta en múltiples controversias, las cuales incluyen señalamientos por acoso y violencia política de género.

En diciembre de 2025 se dio a conocer que la Fiscalía de Jalisco abrió una investigación en contra del Alcalde de Tequila tras denuncias presentadas por una activista y dos regidoras de la localidad, quienes acusaron hostigamiento por parte del funcionario, llegando incluso a recibir amenazas de muerte.

Otra denuncia en contra de Rivera Navarro se dio por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), tras una remodelación que se hizo al Museo Nacional del Tequila, misma que no contó con los permisos necesarios.