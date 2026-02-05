Operación Enjambre tumba red de corrupción: cae Alcalde de Tequila y 3 funcionarios

Redacción/SinEmbargo

05/02/2026 - 6:50 am

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, anunció la detención de Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, como parte de la Operación Enjambre.
Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido como parte de la Operación Enjambre. Foto: Facebook Diego Rivera Navarro

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que la detención se da en seguimiento a la captura de tres alcaldes del Edomex.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido hoy por fuerzas federales junto a otros servidores públicos de la localidad. Esto, como parte de la Operación Enjambre implementada por el Gobierno de México.

