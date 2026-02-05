Operación Enjambre tumba red de corrupción: cae Alcalde de Tequila y 3 funcionarios

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que la detención se da en seguimiento a la captura de tres alcaldes del Edomex.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido hoy por fuerzas federales junto a otros servidores públicos de la localidad. Esto, como parte de la Operación Enjambre implementada por el Gobierno de México.
En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,…
