La Fiscalía del Edomex investiga a 39 de sus elementos por delitos exhibidos en redes

La indagatoria surgió a raíz de que ciudadanos denunciaron en redes sociales a presuntos agentes de la dependencia que instalaban falsos retenes en Tecámac.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el miércoles que ha iniciado una investigación en contra de 39 de sus servidores públicos, quienes son señalados de, presuntamente, participar en actos de extorsión y otros delitos, tras denuncias difundidas en redes sociales y medios de comunicación.

En un comunicado, la Fiscalía mexiquense indicó que, a raíz de las denuncias, se llevó a cabo un análisis del material difundido en donde se expone la conducta delictiva de sus agentes, lo cual permitió identificar señalamientos en contra de los 39 servidores públicos en cuestión, además de otras ocho personas ajenas a la institución.

De acuerdo con el informe oficial de la FGJEM, las investigaciones preliminares establecieron la probable participación de ocho policías de investigación "en la comisión de uno o más delitos": dos son señalados por casos de extorsión, mientras que a los seis restantes se les acusa de usurpación de funciones públicas.

"Respecto a otros 20 elementos señalados en las indagatorias, se continúa con la investigación para esclarecer los hechos y su probable participación en los mismos, sin que hasta el momento existan indicios suficientes para una imputación en sede judicial", apuntó la Fiscalía.

Asimismo, explicó que los 11 elementos restantes no se relacionaron con ninguna conducta delictiva.

#FiscalíaEdoméxInforma. Resultado de las investigaciones, derivadas de señalamientos difundidos en redes sociales y medios de comunicación sobre presuntos actos extorsivos cometidos por elementos de esta Institución, la #FiscalíaEdoméx ejercitó acción penal en contra de ocho… pic.twitter.com/t4kZ1m8GOE — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 5, 2026

¿Cómo se originó el caso?

La investigación surgió en enero del año en curso, a partir de videos y publicaciones virales en plataformas digitales, donde ciudadanos denunciaron a presuntos agentes de la FGJEM que instalaban falsos retenes en vialidades del oriente del Estado de México (Edomex).

En las grabaciones difundidas se observa a un grupo de personas que presuntamente pertenecen a la Policía Ministerial del Estado de México rodeando a un hombre e intentando intimidarlo.

Durante el momento de tensión, uno de los oficiales lanza un manotazo para arrebatarle el teléfono celular, mientras que la víctima logra levantar el dispositivo y grita que están intentando robárselo, a lo que los efectivos reaccionan con burlas. Incluso se escucha a uno de ellos diciendo: "Yo soy la autoridad".

La Fiscalía General de Justicia del Edomex dio a conocer en su momento que 10 elementos (un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores adscritos) fueron suspendidos por el hecho que tuvo lugar en el municipio de Tecámac.

#FiscalíaEdoméxInforma. En torno a hechos difundidos en redes sociales y medios de comunicación de posibles actos de extorsión, abuso de autoridad u otros delitos, presuntamente cometidos por integrantes de esta institución, se dio inició a investigación de oficio en relación… pic.twitter.com/vGAEuchgDk — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 22, 2026

La FGJEM subrayó que la medida se mantendrá "en tanto se determina la existencia de las conductas señaladas y, si en efecto, hubo intervención de elementos de esta institución en la comisión de algún ilícito".