¿Viajas en el Metro de CdMx? Checa en qué estación puedes vacunarte contra sarampión

La Secretaría de Salud de la capital del país hizo un llamado a completar los esquemas de vacunación para reducir riesgos sanitarios.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CdMx) anunció que 48 estaciones del Metro serán sede de jornadas de vacunación contra el sarampión, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización y reforzar la prevención de esta enfermedad.

Las brigadas de salud se instalarán en estaciones ubicadas en distintas alcaldías de la capital, principalmente en puntos de alta afluencia, para que usuarias y usuarios puedan recibir la vacuna de forma gratuita durante su traslado diario.

¿Dónde y cuándo será la vacunación?

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, los módulos de vacunación contra el sarampión se instalarán en 48 estaciones del Metro ubicadas en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Las jornadas se realizarán principalmente de lunes a viernes, en horarios matutinos, que van de 8:30 a 14:30 horas, aunque en algunas estaciones el horario puede variar.

A continuación, el listado completo de estaciones donde habrá vacunación, tal y como fue difundido en las imágenes oficiales:

Álvaro Obregón

Lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas:

Observatorio

Barranca del Muerto

Iztacalco

Lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas:

Agrícola Oriental

Santa Anita

Coyuya

Venustiano Carranza

Lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas:

Oceanía (Línea 5 / Línea B)

Pantitlán (Líneas 1, 5, 9 y A)

Merced (Línea 1)

San Lázaro (Líneas 1 y B)

Candelaria (Línea 1)

Tláhuac

Lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas:

Olivos (Línea 12, dirección Mixcoac)

Nopalera (Línea 12, dirección Tláhuac–Mixcoac)

Tláhuac (Línea 12, ambas salidas)

Cuauhtémoc

Lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas:

Garibaldi

Morelos

Lagunilla

Azcapotzalco

Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas:

Camarones (5 y 6 de febrero)

Aquiles Serdán (9 y 10 de febrero)

Panteones (11 y 12 de febrero)

Ferrería (13 de febrero)

Gustavo A. Madero

Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas:

Indios Verdes (3 al 6 de febrero)

Deportivo 18 de Marzo

Martín Carrera

Potrero

Lindavista

Coyoacán

Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas:

Tasqueña

Copilco

Miguel Hidalgo

Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas:

Cuatro Caminos (3 al 13 de febrero y del 16 al 20 de febrero)

Tacubaya (16 al 20 de febrero)

Colegio Militar (16 al 20 de febrero)

💉 El día de hoy realizamos jornadas de vacunación contra el sarampión en diversos puntos de la #CiudadDeMéxico: ⭐ Centro de Salud T-II Nayaritas

⭐ Facultad de Medicina, de la UNAM

⭐ Instituto Nacional de Rehabilitación 🏥 Recuerda que puedes recibir tu vacuna contra el… pic.twitter.com/9Uf29OL00K — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 5, 2026

Iztapalapa

Del 3 al 13 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas:

Constitución de 1917

Calle 11

Lomas Estrella

San Andrés Tomatlán

Culhuacán

Mexicaltzingo

UAM-I

Escuadrón 201

Apatlaco

Aculco

Atlalilco

Periférico Oriente

Tezonco

Tepalcates

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

¿Quiénes pueden vacunarse?

La vacuna contra el sarampión está dirigida principalmente a:

Personas que no cuentan con esquema completo de vacunación.

Niñas y niños que requieren refuerzo.

Personas adultas que no recuerdan haber sido vacunadas.

Las autoridades recomendaron acudir con cartilla de vacunación, aunque en caso de no tenerla, el personal de salud brindará orientación en el lugar.

¿Por qué es importante vacunarse?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores de edad. Por ello, la vacunación es la medida más efectiva para prevenir brotes y proteger a la población.

La Secretaría de Salud llamó a la ciudadanía a aprovechar estas jornadas, compartir la información y acudir a la estación más cercana: "Vacunarse es una forma de cuidarnos entre todas y todos”.