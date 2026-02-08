Hoy No Circula en CdMx y Edomex: restricciones vehiculares del lunes 9 de febrero

Comienza la semana con el pie derecho, no te lleves desagradables sorpresas, revisa si puedes circular por las calles de la capital del país y la entidad mexiquense este lunes y evita multas
Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaria de Medio Ambiente (Sedema) difundió los parámetros de aplicación del programa Hoy No Circula para este lunes.
Es importante mencionar que los conductores que no cumplan con los lineamientos de esta restricción vehicular podrán ser sancionados con multas económicas y hasta el envío de su vehículo al corralón.
El programa cambia todos los días por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sorpresas. Estos son los automóviles que no pueden circular este lunes 9 de febrero de 2026:
- Holograma de verificación: 1 y 2.
- Engomado: Amarillo.
- Último dígito de la placa: 5 y 6.
- Horario: De 5:00 a 22:00 horas.
Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.
El Hoy No Circula más allá de la CDMX
El Hoy No Circula aplica en toda la Ciudad de México, pero también más allá: en la zona conurbada del Estado de México, así como en el Valle de Toluca y en el de Santiago Tianguistenco. Estos son todas las alcaldías y municipios donde está vigente el programa.
Ciudad de México:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucán
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacatepec
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Cuáles vehículos están exentos del Hoy No Circula
No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, la Sedema cuenta con una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes:
- Tractores agrícolas.
- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
- Motocicletas.
- Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
- Vehículos eléctricos.
- Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
- Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
- Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
- Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
- Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
- Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
- Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
- Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
- Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
- Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
- Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
- Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
- Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.
Las sanciones por violar el Hoy No Circula
Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.
En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.
Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.