México nunca será colonia de nadie, ni se doblega, ni se arrodilla: Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

05/02/2026 - 1:22 pm

México conmemora el 109 aniversario de la Constitución de 1917.
La Presidenta encabezó la ceremonia por el 109 Aniversario de la Constitución de 1917. Foto: Presidencia

Ante gobernadores y legisladores, Sheinbaum sostuvo que la soberanía nacional no se negocia y se defiende desde la Constitución.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- En la conmemoración del 109 Aniversario de la Constitución de 1917, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió este jueves que México no regresará a un régimen de privilegios ni a situaciones de dependencia externa, y destacó que la defensa de la soberanía y de los recursos naturales es una prioridad de su Gobierno.

Durante la ceremonia realizada en Querétaro, la mandataria federal destacó que el país no puede entenderse sin su lucha constante por la soberanía y la independencia, ni sin su compromiso con la justicia y con una democracia que represente al pueblo.

La Presidenta de México enfatizó que la Constitución de 1917 no es sólo un documento simbólico, sino la base de las transformaciones que han marcado la vida pública de México. Sobre el papel de México frente a injerencias externas, señaló que el país mantiene una postura firme:

"México no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¡Que viva la Constitución de 1917!", manifestó la titular del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, del Partido Acción Nacional (PAN), dirigió un mensaje en el que destacó la defensa de la soberanía y la unidad nacional.

Con firmeza señaló que “México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad, y jamás, jamás, jamás [la] dignidad”.

En su intervención, refrendó respaldo a la Presidenta de México al afirmar: “Doctora, Presidenta, no está sola. Cuenta con nosotros. Lleve firme el timón que juntos vamos a superar la tempestad”.

Kuri enfatizó que la lealtad hacia la Patria implica no anteponer ningún interés a su independencia ni a su honor, y que la mayor responsabilidad es con las futuras generaciones: “Nuestra más alta lealtad debe de estar con nuestros hijos”.

Asimismo, advirtió que los tiempos difíciles que enfrenta el país requieren fortalecer dos pilares fundamentales: la democracia y la justicia.

