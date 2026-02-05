Los 5 K-dramas de Netflix que no te puedes perder este fin de semana

Omar López

05/02/2026 - 5:30 pm

La infiltrada Srta Hong
Netflix es una de las plataformas de streming pioneras en la producción de series coreanas. Foto: Netflix

Las series de comedia y los realities de Corea del Sur siguen ganando más seguidores en todo el mundo a través de las plataformas de streaming. 

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Gracias a las inversiones estratégicas de las plataformas de streaming, las producciones surcoreanas han alcanzado un enorme reconocimiento a nivel mundial. Esta popularidad va mucho más allá de una simple moda: se trata de un fenómeno global conocido como “hallyu”.

Netflix se adelantó al incursionar en la coproducción y adquisición exclusiva de series surcoreanas, consolidándose así como un referente clave en su catálogo global. Como consecuencia, los K-dramas suelen aparecer una y otra vez entre los contenidos más populares de la plataforma.

En el inicio del 2026, las historias de amor y comedia vuelven a marcar tendencia en las producciones coreanas. Si ya eres fan de las series y programas de la televisión coreana, te presentamos cuáles son los títulos más destacados de la semana a nivel mundial. 

Los k-dramas y programas más populares de la semana en Netflix

Cielo para dos
Este show lleno de controversia llega al fin de semana como el más visto de la plataforma. Foto: Netflix.

1.- Cielo para dos

Un grupo de solteros atractivos conviven en una isla desierta llamada "El Infierno" con recursos limitados. La única forma de escapar y pasar una noche de lujo en un hotel ("El Paraíso") es logrando una pareja mutua. Es pura tensión romántica y estética impecable.

2.- Hornea tu sueño

Hornea tu sueño
Este concurso de cocina ha cautivado al público coreano. Foto: Netflix.

El proyecto global de supervivencia de la pastelería, Hornea Tu Sueño, reúne a los mejores maestros del mundo. Desde los mejores pasteleros coreanos y pasteleros de renombre mundial hasta joyas ocultas con recetas extraordinarias, los concursantes, armados con sus propias armas secretas y filosofías distintivas.

3.- El sargento Kim en el ejército

El sargento Kim en el ejército
Este programa recopila los mejores momentos de Kim Won-hun en el ejército. Foto: Netflix.

Kim Won-hun, un comediante famoso, regresa a la vida militar como soldado raso (private) y se une a otros soldados para vivir y mostrar diferentes experiencias del servicio militar en Corea del Sur. Es un formato ligero, con toques de humor y comedia, donde exploran el día a día en el ejército de manera entretenida y realista.

4.- La infiltrada Srta. Hong

La infiltrada Srta Hong
El K-drama de comedia más popular de este año. Foto: Netflix.

En los años 90 del siglo xx, Hong Keum-bo, una inspectora de élite del Servicio de Supervisión de Valores, se infiltra como una empleada junior de 20 años en Hanmin Investment & Securities, donde se han detectado operaciones financieras sospechosas.

5.- ¿Cómo se traduce este amor?

¿Cómo se traduce este amor?
Este K-drama romántico sigue ganando reconocimiento en todo el mundo. Foto: Netflix.

La serie nos cuenta la historia de Ju Ho-jin, un intérprete personal de la mundialmente famosa actriz Cha Mu-hee. Ella participa en un programa de televisión que se rueda en varios países del mundo: Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia, y él la sigue en su trabajo.

Ambos no pueden ser más opuestos en su forma de ser y en sus creencias sobre el amor, lo que da lugar a malentendidos y malas interpretaciones en un viaje turbulento.

¿Por qué los K-dramas son un éxito global?

En los últimos años, los K-dramas han explotado en popularidad gracias a una "tormenta perfecta" que combina una producción de alta calidad con una accesibilidad total a nivel mundial. Antes, estas series contaban con un público leal pero bastante nicho; ahora, el boom de plataformas como Netflix, Disney+ y Viki ha derribado todas las barreras geográficas y lingüísticas con subtítulos profesionales y doblajes de calidad.

Otro punto clave es el talento de los guionistas coreanos para mezclar géneros clásicos con historias universales que conectan emocionalmente en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, sus comedias románticas brillan por ese estilo limpio y "puro" (sin excesos), junto con una tensión sentimental lenta y bien construida que engancha a públicos muy específicos.

Además, el fenómeno de la Hallyu (la ola coreana) ha acercado los K-dramas a todo tipo de audiencias mediante su conexión perfecta con el K-pop: las bandas sonoras (OST) icónicas y la aparición de idols como actores generan un ecosistema transmedia que mantiene a los fans enganchados y esperando lo nuevo con ansias.

Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

