Banxico frena ciclo de bajas que sostenía desde 2024: mantiene tasa de interés en 7%

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios su tasa de interés interbancaria en siete por ciento, con lo cual se frenó un ciclo de bajas que había se registraba desde agosto de 2024.

Por medio de un comunicado, la institución financiera informó que su Junta de Gobierno consideró apropiado tomar esta decisión "en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario".

De acuerdo con lo señalado por Banxico, la inflación general y subyacente mostró un repunte en la primera quincena de enero, influido en parte por ajustes fiscales recientes y otras presiones de precios.

"Entre el mes de noviembre de 2025 y la primera quincena de enero de este año, la inflación general disminuyó de 3.80 a 3.77 por ciento. Este resultado se explicó principalmente por una reducción en el componente no subyacente, la cual fue parcialmente compensada por la inflación subyacente, que pasó de 4.43 a 4.47 por ciento, incrementándose de un nivel de 4.33 por ciento observado en diciembre de 2025", apuntó.