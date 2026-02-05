La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

Redacción/SinEmbargo

05/02/2026 - 5:55 pm

Vocera de la Corte aclara incidente.
En el video se observa que el Ministro Presidente se queda viendo su zapato mientras la vocera lo limpia. Foto: Capturas de pantalla

En el video se observa que Hugo Aguilar se queda viendo su zapato mientras la vocera lo limpia.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Amanda Pérez Bolaños, la primera mujer vocera de la Corte, aclaró este jueves a SinEmbargo que accidentalmente derramó nata sobre los zapatos del Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, por lo que se agachó a limpiarlos, esto luego de que las imágenes de la trabajadora del Poder Judicial lustrando el calzado del Juzgador en público generaran polémica en redes.

"De verdad fue un error mío. Voltee como mamá muerta de pena a querer limpiar mi cochinero", dijo la vocera a este medio.

El incidente ocurrió antes de la entrada del Ministro al Teatro de la República en Querétaro, para la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Las imágenes de dicho momento muestran cómo tras el pequeño accidente la vocera se agacha a limpiar la nata derramada,  mientras el Ministro se queda viendo su zapato. Posteriormente, otra persona que se encontraba en la comitiva se agacha y comienza a limpiar el calzado por la parte de atrás.

"Le pedí que no continuara": Hugo Aguilar

El Ministro presidente de la Corte también salió a aclarar el hecho y explicó que fue un gesto de la vocera del Máximo Tribunal que no solicitó, pero agradeció.

"Un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad. A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación", explicó Aguilar.

El Ministro aseguró que es acción lo tomó por sorpresa y que fue el momento que  se difundió.

"A Amanda Pérez, agradezco su gesto. En cuanto me percaté le pedí que no continuara. Aún así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto", compartió.

"Sin duda, este hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado. Es necesario decirlo: No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona", finalizó Hugo Aguilar.

