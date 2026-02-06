“El Nido”, presunto líder narcotraficante buscado por la DEA , es detenido en Sonora

El hombre de doble nacionalidad era considerado un objetivo prioritario, pues participaba en el envío de drogas al mercado estadounidense.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- Autoridades federales detuvieron en Nogales, Sonora, a Rubén Orlando Nido, alias “El Nido”, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos (EU) y quien era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La captura fue realizada por elementos de inteligencia naval y operaciones especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), como resultado de trabajos de campo y gabinete, informó el Gabinete de Seguridad.

Rubén Orlando Nido, de nacionalidad mexicana y estadounidense, era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en la producción y envío de drogas químicas al mercado estadounidense. De acuerdo con información oficial, también se le vincula como operador de una célula relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Cae en Nogales "El santa"

En el mismo operativo fueron detenidos José Raúl Santamaría Arvizu, alias “El Santa”, señalado como presunto segundo al mando de la organización, así como José Román Santamaría Ramírez.

La acción incluyó el cumplimiento de tres órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio fronterizo, donde las autoridades aseguraron un arma larga abastecida, cargadores, cartuchos útiles y 30 pastillas de color azul con características similares a drogas sintéticas.

Además, las autoridades informaron que decomisaron cinco vehículos, once teléfonos celulares, cuatro computadoras portátiles, tres tabletas electrónicas y diversa documentación financiera y administrativa, indicios presuntamente relacionados con las actividades ilícitas del grupo.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica.