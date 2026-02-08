¿Quieres aprender del universo y dinosaurios? El Museo de Historia Natural te espera

El museo cuenta con una figura del perezoso gigante panamericano y ora del tigre dientes de sable, uno de los mayores depredadores de la Edad de Hielo.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- Un maravilloso espacio con salas que resultan interesantes y que atrapan la atención e invitan a los asistentes a aprender sin importar la edad, así es el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA) que se encuentra en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.

El MHNCA es un museo imperdible para aprender y asombrarse con los temas que se abordan en sus salas se ven en las salas.

¿Qué hay en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental?

Mercedes Jiménez del Arco, directora del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México, contó a SinEmbargo que este museo data de 1964 y es emblemático para los habitantes de la capital mexicana, en especial para algunas generaciones que ahora vuelven acompañados por un publico joven o por niños.

"En este museo van a poder encontrar información vinculada a la ciencia, por supuesto, pero relacionada con la historia natural, con la historia de nuestro planeta, desde el universo; vamos a poder ver también y apreciar cuál es el patrimonio natural que existe en nuestro país y sobre todo poder tener información muy práctica y concreta de las cosas a las que nos enfrentamos hoy en día que tienen que ver con aspectos del deterioro ambiental, del cambio climático para poder tomar mejores decisiones y y pues poder disfrutar", dijo Mercedes.

La directora destacó la colección de taxidermias, minerales, fósiles, réplicas con la que cuenta el museo.

¿Cuántas exhibiciones hay ?

El museo tiene exhibiciones permanentes, te contaremos de qué se trata. Tras pasar el acceso se llega a la primera bóveda en la que se encuentran:

Origen del Universo : aquí se puede conocer desde la explosión del Big Bang, los planetas, asteroides, entre otros.

: aquí se puede conocer desde la explosión del Big Bang, los planetas, asteroides, entre otros. Origen de la Tierra : un impresionante planeta Tierra permite conocer las partes de este, además de todo lo que da forma a este mundo.

: un impresionante planeta Tierra permite conocer las partes de este, además de todo lo que da forma a este mundo. Origen de la vida: ¿Cómo la materia dio origen a la vida? Aquí hay información de las células, del ADN y más.

Tras salir de esa bóveda, se pasa a otro junto de bóvedas en las que están los más esperados:

Evolución de la vida : aquí se encuentran fósiles, los dinosaurios, además de un perezoso gigante y un dientes de sable.

: aquí se encuentran fósiles, los dinosaurios, además de un perezoso gigante y un dientes de sable. Diversidad biológica : mariposas, un oso polar, elefantes, ciervos... este espacio permite observar y maravillarse con las piezas de estos animales.

: mariposas, un oso polar, elefantes, ciervos... este espacio permite observar y maravillarse con las piezas de estos animales. México Megadiverso: el país es rico en ecosistemas y aquí se muestra la variedad de estos.

Actualmente cuentan con una exhibición temporal llamada "Colibríes, arte y biodiversidad urbana" que resalta la importancia de estas bellas aves y su valioso papel. Además de la valiosa información, cuenta con el arte escultórico de Davit Nava. Esta expo estará hasta el 12 de abril.

"Van a poder disfrutar de una exposición de arte muy linda, pero con mucha información muy rica para saber qué acciones podemos tomar para conservar estas aves y qué cosas también podemos hacer desde nuestras casas", dijo Jiménez del Arco.

Dinosaurios en el museo

Uno de los elementos que sin duda llama la atención de pequeños y grandes son los dinosaurios, en el museo cuentan con la replica del esqueleto del dinosaurio que estaba en el antiguo Museo Nacional de Historia Natural en El Chopo.

"La colección que tiene el museo es una colección que nació junto con el museo en 1964, pero esa pieza que se llama Dippi es la que tienen que venir a ver porque es padrísima, además hay muchas formas de poder interactuar con ella a través de títeres y demás", compartió con emoción Mercedes.

Dippi es un enorme Diplodocus carnegii -o como lo conocemos: cuello largo- de 25 metros de largo; el molde original se encuentra en el Museo de Historia Natural de Londres; la pieza con la que cuenta el museo fue donada por la viuda de Andrew Carnegie al Antiguo Museo de Historia Natural en 1928. Como mencionó la directora, desde 1964 forma parte del espacio actual del museo en Chapultepec.

Taxidermia para conocer a los animales

La directora invitó a observar y ver todo lo que rodea a la taxidermia, que permite que conozcamos a los animales de manera detallada, ya que los especialistas recrean la musculatura y las expresiones. "La verdad es como si estuviéramos viendo al animal de verdad. Estos animales para nosotros son muy preciados, estas taxidermias, de alguna manera son especies que en algún momento así era como se podían estudiar" comentó.

"Poder transmitir a través de esa colección qué cuidados podemos tener con los animalitos que están vivos allá afuera y que sabemos que muchos están en peligro de extinción", acotó la directora del museo. Agregó que también hay minerales, "tenemos algunos fósiles más que están increíbles, algunos son originales y otros son réplicas científicas".

¿Dónde está el Museo de Historia Natural y cómo llegar?

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental se encuentra en Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100, Ciudad de México.

Para llegar en automóvil se puede acceder por Avenida Constituyentes, Tamar el circuito principal hacia la izquierda en la Segunda Sección del Bosque; en cambio si se usará transporte público la recomendación es llegar a metro Constituyentes de la línea 7, salir y caminar a la estación del Cablebus línea 3 que está a unos metros del metro. La línea 3 del Cablebus va de Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga, al tomarlo en Los Pinos/Constituyentes sólo hay que avanzar una estación, es decir, hay que bajar en Panteón Dolores y caminar hacía el bosque de Chapultepec. El museo se reconoce por las bóvedas de colores.

¿Cuánto cuesta la entrada al Museo de Historia Natural?

El boleto de acceso general al museo tiene un costo de 38 pesos; el boleto para maestros y estudiantes con credencial pagan sólo 18 pesos y las personas con discapacidad y personas de la tercera edad entran de forma gratuita con sus credenciales. El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental abre de martes a domingo, además, el boleto de entrada incluye acceso al museo y al Cárcamo de Dolores, el mismo día de la visita.

"Vengan a visitarnos, estamos aquí muy gustosos de poderlos recibirlos y poderles compartir un poquito con todo el equipo del museo, sobre todo con nuestros asesores educativos, información muy importante para que todos podamos estar por mucho más tiempo en el planeta Tierra", acotó Jiménez del Arco.