¿Quieres aprender del universo y dinosaurios? El Museo de Historia Natural te espera

Nancy Chávez

08/02/2026 - 6:35 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Arte, moda y futbol... ¿Qué exposiciones tendrá este 2026 el Museo Franz Mayer?

¿Fan de Remedios Varo y Frida Kahlo? Tienes que visitar el Museo de Arte Moderno

¿Quieres aprender de finanzas y ahorro? Este museo interactivo es el indicado

El museo cuenta con una figura del perezoso gigante panamericano y ora del tigre dientes de sable, uno de los mayores depredadores de la Edad de Hielo.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- Un maravilloso espacio con salas que resultan interesantes y que atrapan la atención e invitan a los asistentes a aprender sin importar la edad, así es el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA) que se encuentra en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.

El MHNCA es un museo imperdible para aprender y asombrarse con los temas que se abordan en sus salas se ven en las salas.

¿Qué hay en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental?

Mercedes Jiménez del Arco, directora del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México, contó a SinEmbargo que este museo data de 1964 y es emblemático para los habitantes de la capital mexicana, en especial para algunas generaciones que ahora vuelven acompañados por un publico joven o por niños.

"En este museo van a poder encontrar información vinculada a la ciencia, por supuesto, pero relacionada con la historia natural, con la historia de nuestro planeta, desde el universo; vamos a poder ver también y apreciar cuál es el patrimonio natural que existe en nuestro país y sobre todo poder tener información muy práctica y concreta de las cosas a las que nos enfrentamos hoy en día que tienen que ver con aspectos del deterioro ambiental, del cambio climático para poder tomar mejores decisiones y y pues poder disfrutar", dijo Mercedes.

La directora destacó la colección de taxidermias, minerales, fósiles, réplicas con la que cuenta el museo.

Museo Historia Natural y cultura ambiental
El museo resulta impresionante redes la entrada. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

¿Cuántas exhibiciones hay ?

El museo tiene exhibiciones permanentes, te contaremos de qué se trata. Tras pasar el acceso se llega a la primera bóveda en la que se encuentran:

  • Origen del Universo: aquí se puede conocer desde la explosión del Big Bang, los planetas, asteroides, entre otros.
  • Origen de la Tierra: un impresionante planeta Tierra permite conocer las partes de este, además de todo lo que da forma a este mundo.
  • Origen de la vida: ¿Cómo la materia dio origen a la vida? Aquí hay información de las células, del ADN y más.
Museo Historia Natural y cultura ambiental
Todo inicia con el universo. Foto:Nancy Chávez, SinEmbargo

Tras salir de esa bóveda, se pasa a otro junto de bóvedas en las que están los más esperados:

  • Evolución de la vida: aquí se encuentran fósiles, los dinosaurios, además de un perezoso gigante y un dientes de sable.
  • Diversidad biológica: mariposas, un oso polar, elefantes, ciervos... este espacio permite observar y maravillarse con las piezas de estos animales.
  • México Megadiverso: el país es rico en ecosistemas y aquí se muestra la variedad de estos.
Museo Historia Natural y cultura ambiental
México es un país rico en diversidad y eso lo muestra elMuseo Historia Natural y Cultura Ambiental. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Actualmente cuentan con una exhibición temporal llamada "Colibríes, arte y biodiversidad urbana" que resalta la importancia de estas bellas aves y su valioso papel. Además de la valiosa información, cuenta con el arte escultórico de Davit Nava. Esta expo estará hasta el 12 de abril.

"Van a poder disfrutar de una exposición de arte muy linda, pero con mucha información muy rica para saber qué acciones podemos tomar para conservar estas aves y qué cosas también podemos hacer desde nuestras casas", dijo Jiménez del Arco.

Dinosaurios en el museo

Uno de los elementos que sin duda llama la atención de pequeños y grandes son los dinosaurios, en el museo cuentan con la replica del esqueleto del dinosaurio que estaba en el antiguo Museo Nacional de Historia Natural en El Chopo.

"La colección que tiene el museo es una colección que nació junto con el museo en 1964, pero esa pieza que se llama Dippi es la que tienen que venir a ver porque es padrísima, además hay muchas formas de poder interactuar con ella a través de títeres y demás", compartió con emoción Mercedes.

Dippi es un enorme Diplodocus carnegii -o como lo conocemos: cuello largo- de 25 metros de largo; el molde original se encuentra en el Museo de Historia Natural de Londres; la pieza con la que cuenta el museo fue donada por la viuda de Andrew Carnegie al Antiguo Museo de Historia Natural en 1928. Como mencionó la directora, desde 1964 forma parte del espacio actual del museo en Chapultepec.

Museo Historia Natural y cultura ambiental
Los dinosaurios llaman la atención en el Museo Historia Natural y cultura ambiental. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Taxidermia para conocer a los animales

La directora invitó a observar y ver todo lo que rodea a la taxidermia, que permite que conozcamos a los animales de manera detallada, ya que los especialistas recrean la musculatura y las expresiones. "La verdad es como si estuviéramos viendo al animal de verdad. Estos animales para nosotros son muy preciados, estas taxidermias, de alguna manera son especies que en algún momento así era como se podían estudiar" comentó.

"Poder transmitir a través de esa colección qué cuidados podemos tener con los animalitos que están vivos allá afuera y que sabemos que muchos están en peligro de extinción", acotó la directora del museo. Agregó que también hay minerales, "tenemos algunos fósiles más que están increíbles, algunos son originales y otros son réplicas científicas".

Museo Historia Natural y cultura ambiental
Dientes de sable en el Museo Historia Natural y cultura ambiental. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

¿Dónde está el Museo de Historia Natural y cómo llegar?

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental se encuentra en Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100, Ciudad de México.

Para llegar en automóvil se puede acceder por Avenida Constituyentes, Tamar el circuito principal hacia la izquierda en la Segunda Sección del Bosque; en cambio si se usará transporte público la recomendación es llegar a metro Constituyentes de la línea 7, salir y caminar a la estación del Cablebus línea 3 que está a unos metros del metro. La línea 3 del Cablebus va de Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga, al tomarlo en Los Pinos/Constituyentes sólo hay que avanzar una estación, es decir, hay que bajar en Panteón Dolores y caminar hacía el bosque de Chapultepec. El museo se reconoce por las bóvedas de colores.

Museo Historia Natural y cultura ambiental
Mapa para ubicar al Museo de Historia Natural. Foto: sedema.cdmx.gob.mx/museodehistorianatural

¿Cuánto cuesta la entrada al Museo de Historia Natural?

El boleto de acceso general al museo tiene un costo de 38 pesos; el boleto para maestros y estudiantes con credencial pagan sólo 18 pesos y las personas con discapacidad y personas de la tercera edad entran de forma gratuita con sus credenciales. El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental abre de martes a domingo, además, el boleto de entrada incluye acceso al museo y al Cárcamo de Dolores, el mismo día de la visita.

"Vengan a visitarnos, estamos aquí muy gustosos de poderlos recibirlos y poderles compartir un poquito con todo el equipo del museo, sobre todo con nuestros asesores educativos, información muy importante para que todos podamos estar por mucho más tiempo en el planeta Tierra", acotó Jiménez del Arco.

Explora más en estos temas
Cultura Entretenimiento
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sabores de la infancia

"No es infrecuente la escena en la que me topo un dulce que no comía hace años,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La turbia historia económica del Festival de las ideas

"Lo que se vende como un foro de pensamiento ha funcionado durante años como un puente entre...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

+ Sección

Galileo

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Con todos, pero no con sus hijos
1

Con todos, pero no con sus hijos

San Quintín es uno de los principales enclaves agroexportadores del país. Su producción de frutos rojos genera millones de pesos en ganancias. Aunque quienes la hacen posible, es decir, las familias jornaleras, permanecen en la precariedad.
2

No fue enojo de la Presidenta: fue indignación, dice jornalera y detalla el contexto

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
3

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

El secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, conductora de The Today Show de la cadena NBC, es una noticia que conmocionó a EU.
4

El rapto de la madre de Savannah Guthrie conmociona EU; familia promete pagar rescate

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
5

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

El PRI gastó más de 6 millones de pesos en 2025 para promocionarse en redes con memes.
6

El PRI y Alito gastan al menos 15 mil pesos diarios para difundir memes con mentiras

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
7

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
8

Funcionaria de Bienestar en Puebla celebra a la Gatsby; admite incongruencia con 4T

Inseguridad, percepción y realidad
9

Inseguridad, percepción y realidad

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más
10

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más

Alberto Castañeda Mondragón, migrante mexicano, resultó con daño cerebral tras recibir brutales golpizas de agentes de ICE.
11

Agentes de ICE golpearon brutalmente a migrante mexicano hasta causarle daño cerebral

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.
12

VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

CJNG
13

Balas de grueso calibre del narco mexicano salen de fábricas del ejército de EU: NYT

14

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

15

Príncipes, duques y hasta expresidentes: esta es la élite política ligada a Epstein

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Museo Historia Natural y cultura ambiental
1

¿Quieres aprender del universo y dinosaurios? El Museo de Historia Natural te espera

El PRI gastó más de 6 millones de pesos en 2025 para promocionarse en redes con memes.
2

El PRI y Alito gastan al menos 15 mil pesos diarios para difundir memes con mentiras

El secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, conductora de The Today Show de la cadena NBC, es una noticia que conmocionó a EU.
3

El rapto de la madre de Savannah Guthrie conmociona EU; familia promete pagar rescate

4

Príncipes, duques y hasta expresidentes: esta es la élite política ligada a Epstein

Valentín Lavín Romero, Alcalde de Temoac, Morelos, solicitó licencia a su cargo mientras se recupera luego de ser víctima de un ataque armado.
5

El Alcalde de Temoac, Morelos, pide licencia para recuperarse tras sufrir atentado

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más
6

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más

San Quintín es uno de los principales enclaves agroexportadores del país. Su producción de frutos rojos genera millones de pesos en ganancias. Aunque quienes la hacen posible, es decir, las familias jornaleras, permanecen en la precariedad.
7

No fue enojo de la Presidenta: fue indignación, dice jornalera y detalla el contexto

Alberto Castañeda Mondragón, migrante mexicano, resultó con daño cerebral tras recibir brutales golpizas de agentes de ICE.
8

Agentes de ICE golpearon brutalmente a migrante mexicano hasta causarle daño cerebral

Neoliberales querían dejar al pueblo sin educación: CSP; la volvieron negocio, dice
9

Neoliberales querían dejar al pueblo sin educación: CSP; la volvieron negocio, dice

Will Lewis, editor del Washington Post, anunció su renuncia, esto días después de que el diario estadounidense anunció que despedirá a un tercio de su personal.
10

El editor del Washington Post, Will Lewis, presenta su renuncia tras despidos masivos

Cuba enfrenta crisis por el bloqueo de Estados Unidos al petróleo
11

Apagones, cierre de hoteles y de escuelas: el brutal bloqueo de EU a Cuba hace crisis

CJNG
12

Balas de grueso calibre del narco mexicano salen de fábricas del ejército de EU: NYT