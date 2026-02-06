Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

El hecho se dio a unas semanas del aterrizaje de una areonave militar estadounidense sin armamento en el Aeropuerto Internacional de Toluca, según explicó Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el jueves que fue autorizado el sobrevuelo en espacio aéreo nacional de dos aeronaves Hércules cisterna en funciones de reabastecimiento de combustible en vuelo y dos helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Por medio de un comunicado en redes sociales, las autoridades explicaron que estas acciones se llevaron a cabo para realizar el rescate de un paciente que forma parte de la tripulación de un buque que se encuentra en altamar a 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

En este sentido, la Sedena dijo reafirmar su compromiso con la cooperación internacional para salvaguardar la vida de las personas y la seguridad regional; "bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones y territorios soberanos".

El hecho se dio a unas semanas del aterrizaje de un avión militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Toluca, cuya determinación fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad, según informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien explicó que el avión no transportaba armamento, y que únicamente viajaban el piloto y la tripulación necesaria para operar la aeronave. No obstante, insistió en que, como criterio general, es mejor que sea un avión mexicano el que traslade al personal nacional a Estados Unidos para su capacitación.

CSP explica la presencia de avión de EU en Toluca

El 19 de enero, Claudia Sheinbaum explicó que el aterrizaje de un avión militar estadounidense tipo Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca formó parte de un acuerdo de capacitación pactado desde octubre.

"No es nada más una institución que decide individualmente. Creo que es mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación, a que venga un avión. Entonces es mucho mejor. Eso es una decisión que se ha tomado", detalló.

Durante su conferencia matutina, precisó que se trató de un vuelo con fines logísticos y con personal mexicano a bordo, el cual trasladó a integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a EU para procesos de capacitación, conforme a mecanismos habituales de cooperación bilateral.

La mandataria federal señaló que este tipo de vuelos se realiza con frecuencia y aclaró que lo único distinto en esta ocasión fue que la aeronave aterrizara en Toluca, lo que generó cuestionamientos públicos sobre su presencia en territorio nacional.

Además, añadió que el Gobierno de México sólo habría intervenido de manera distinta si la aeronave hubiera ingresado o sobrevolado el país sin autorización, y descartó que el tema haya sido abordado en una llamada con el Presidente estadounidense, Donald Trump.