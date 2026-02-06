El PJF suspende e inhabilita a 16 funcionarios por conductas misóginas y acoso sexual

El TDJ informó que quedó acreditado que las personas denunciadas grababan, fotografiaban, seguían y vigilaban a compañeras y compañeros de trabajo.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El Poder Judicial de la Federación (PJF) dio a conocer el jueves la suspensión e inhabilitación de 16 funcionarios por haber incurrido en conductas misóginas y acoso sexual. Entre los servidores públicos sancionados se encuentran dos jefes de la Unidad de Notificadores y catorce auxiliares de actuarios adscritos a la Unidad de Notificadores Común de Tribunales Colegiados de Circuito en la Ciudad de México (CdMx).

Por medio de un comunicado, la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), presidida por el Magistrado Rufino H. León Tovar, explicó que el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas sustentó su indagatoria ante la Comisión de Disciplina.

Dicha instancia presentó "pruebas que demuestran que las personas servidoras públicas denunciadas ejercían de manera reiterada actos de violencia laboral en contra de sus subalternas, subalternos y demás compañeras y compañeros de trabajo, mediante el uso de lenguaje altisonante, así como comportamientos agresivos, amenazantes, intimidatorios y ofensivos".

En este sentido, el Magistrado Rufino H. León Tovar aseguró que con esta medida se demuestra que ya no hay intocables", por lo que se aplicará todo el peso de la ley a quienes realicen actos de maltrato, incurran en conductas que vulneren la correcta impartición de justicia o alteren el ambiente laboral libre de violencia que debe prevalecer en los centros de trabajo.

TDJ identifica conductas misóginas y acoso sexual

El TDJ explicó que otro expediente dejó constancias probatorias de conductas de carácter misógino y de connotación sexual no consentida o de acoso sexual, cuyas acciones vulneraron la esfera íntima de las personas afectadas a través de contacto físico indebido.

"Además, quedó acreditado que las personas denunciadas ejercían, de forma sistemática, acoso laboral, ya que grababan, fotografiaban, seguían y vigilaban a compañeras y compañeros de trabajo, así como a un superior jerárquico, sin su consentimiento. Uno de los servidores públicos sancionados incurrió en conductas de acoso sexual al emitir comentarios y realizar acercamientos de connotación física no consentidos y reiterados, lo que generó un entorno laboral hostil para una funcionaria judicial", denunció la Comisión de Disciplina.

En el comunicado, el órgano explicó que se demostró que los implicados empleaban indebidamente a personas ajenas al PJF "para llevar a cabo notificaciones, a fin de evadir sus responsabilidades laborales; que no acataban las órdenes de sus superiores jerárquicos y que, en ocasiones, se presentaban a trabajar en condiciones inaceptables para el servicio público".

Dado lo anterior, se resolvió sancionar a trece servidores públicos con suspensiones de entre treinta y noventa días

de su actual cargo, así como con la inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un término de tres meses a un año, mientras que otros tres servidores públicos fueron destituidos de su cargo por diferentes causas previstas en la ley.