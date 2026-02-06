Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Europa Press

06/02/2026 - 6:14 am

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.
Una experta en Medicina Interna y Gastroenterología aconsejó ventilar los espacios cerrados para evitar enfermedades. Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

La especialista en Medicina Interna explicó que muchas las veces el ambiente puede estar cargado en nuestra zona de trabajo, en las aulas escolares, o incluso en nuestro hogar.

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS).- Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha calculado que en 2021 la contaminación del aire doméstico causó 2.9 millones de muertes, de las cuales más de 300 mil se atribuyeron a menores de cinco años; al tiempo que avisa de la combinación de la contaminación del aire ambiente, y la del aire doméstico, se asocia con 6.7 millones de muertes prematuras cada año.

"Cada año, 2,9 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire doméstico causada por el uso ineficiente de combustibles sólidos y de queroseno al cocinar. Las partículas en suspensión y otros contaminantes del aire doméstico inflaman las vías respiratorias y los pulmones, dificultan la respuesta inmunitaria y reducen la capacidad de oxigenación de la sangre", alerta esta institución internacional.

Es más, esta entidad internacional sostiene que la contaminación del aire doméstico causa enfermedades no transmisibles, como accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y cáncer de pulmón en este tipo de casos.

Cuando el ambiente del trabajo o de casa está cargado

Pero ya en una casa normal o en un centro de trabajo, por ejemplo, y si no se emplean estos métodos para la cocina, también hay contaminación en nuestro ambiente. En una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, la doctora Giulia Enders, médica con formación en investigación microbiológica y experiencia clínica en Medicina Interna y Gastroenterología reconoce que son muchas las veces que notamos el ambiente cargado en nuestra zona de trabajo, en las aulas escolares, o incluso en nuestra propia casa, más si llevamos un tiempo sin ventilar el ambiente.

"Más o menos estamos el 90 por ciento de nuestro tiempo encerrados y hay vapores que se concentran y la calidad del aire baja. Lo vemos en las aulas europeas, o en las oficinas, porque ese aire viciado hace que sea más difícil concentrarse, y cuando estamos en el trabajo o en el colegio es un tiempo para concentrarse; pero se ve que la ventilación actual de nuestros ambientes no es la óptima para concentrarnos bien", remarca.

Así, subraya en 'Tu cuerpo tiene las respuestas' (Planeta) que en los interiores la contaminación del aire constituye "un fenómeno en sí mismo" y, sí lo harán las partículas procedentes de la cocina, de los productos de limpieza, de las velas, y de los cosméticos, o incluso del aire espirado. Aquí destaca que, de acuerdo con estudios en la materia, entre el 66 por ciento y el 78 por ciento de las aulas europeas superan los niveles máximos de dióxido de carbono, y de las partículas en suspensión permitidas. "A partir de mil partes por millón de CO2 cambia el riego sanguíneo del cerebro: nos cansamos antes, no podemos prestar la misma atención, o incluso empezamos a sufrir una repentina jaqueca (...)", remarca.

Pautas para ventilar la casa

Aconseja en este sentido esta doctora que en los espacios en los que se reúnen muchas personas puede ser de ayuda instalar aparatos de medición de gas o, al menos, planificar momentos de ventilación con una frecuencia establecida.

Recuerda también aquí que la Oficina Federal de Medio Ambiente de Alemania aplica una regla general en las viviendas:

  • Verano: Ventilar dos veces al día entre 20-25 minutos, si es posible a primera hora de la mañana y también por la noche, que es cuando la temperatura y los niveles de ozono suelen estar en sus niveles más bajos.
  • Invierno: En los días más frescos el frío aporta una ventaja adicional ya que la diferencia térmica entre el exterior y el interior permite que el intercambio de aire sea más rápido, así que en lugar de entre 20 y 25 minutos bastará con entre 3-5 minutos, aunque la operación se debe repetir de 2 a 4 veces al día.

"Cuando limpias con productos que exhalan vapores, si tenemos montado en el salón un altar con velas, o nuestra cocina está llena de humo porque hemos estado friendo, por ejemplo, hay que añadir más ventilación a los consejos antes aportados", incide.

Igualmente, considera Giulia Enders que para las personas con alergia al polen, o que vivan en calles especialmente afectadas por el tráfico, es una buena idea instalar además un purificador de aire, "que aportará ventajas a quienes no quieran abrir las ventanas por la noche debido al ruido exterior".  De hecho, advierte de que dormir con las ventanas cerradas y sin mover el aire viciado, sin usar por ejemplo un ventilador, reduce en un 8 por ciento la calidad del sueño.

Cuenta en su libro que los pulmones apenas pesan 600 gramos, en concreto precisa que 350 gramos el derecho y 250 el izquierdo, y su capacidad de eliminar la suciedad es limitada. "En los últimos veinte años se ha investigado con más intensidad que nunca dónde se encuentran sus límites en este sentido", mantiene esta doctora.

Sobre los estudios sobre la calidad del aire mantiene que si se observa la polución del aire o el aumento de alguna de esas sustancias coincide en general con un incremento de los problemas de salud.

En este contexto, recuerda que las directrices establecidas por la OMS indican que el dióxido de nitrógeno puede alcanzar una media de 25 microgramos por metro cúbico en una jornada, e incluso una media de hasta 200 microgramos por metro cúbico en una hora. "Fuera de estos picos puntuales, en la media anual se observan consecuencias para la salud a partir de valores superiores a 10 microgramos por metro cúbico, en lugar de 40 como se pensaba antes", precisa.

"Si quieres comprobar si el aire en torno a tu casa respeta estos y otros valores puedes recurrir a diversas páginas web y aplicaciones. De hecho, ya hay aplicaciones de previsiones meteorológicas que recogen los niveles actuales de sustancias nocivas de cada lugar", subraya Enders.

Pero es que también recuerda que las personas con vías respiratorias sensibles, como es el caso de las personas con asma, si se necesitara ventilación se estrechan sus vías respiratorias y un signo de ello es que pueden desencadenarse estornudos o la tos.

Explora más en estos temas
Ciencia y Tecnología Salud
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Narcopolíticos, ¿quién se hace cargo?

"¿Cuántos casos tienen MC, PRI, PAN, PRD y Morena? Diego N. es sólo una hebra de la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Epstein y el poder en estado puro

"Epstein también obliga a mirar algo más amplio. La existencia de redes internacionales de explotación sexual, muchas...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

+ Sección

Galileo

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
1

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
2

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Vacunación
3

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

Hoy No Circula Sabatino
4

Hoy No Circula Sabatino en CdMx y Edomex: qué autos descansan este 7 de febrero

El empresario Ricardo Salinas Pliego.
5

La cintura de Kardashian

La SSC-CdMx informó que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por personal de limpieza para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
6

Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos

Matan en México a narcotraficante colombiano ligado a asesinato de futbolista Andrés Escobar.
7

Gustavo Petro confirma muerte del narcotraficante Santiago Gallón Henao en México

8

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

9

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
10

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
11

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote por dos nuevos casos.
12

Marilyn Cote, falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por 2 nuevos casos

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida
13

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida

Monreal se adelanta a Sheinbaum.
14

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

15

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote por dos nuevos casos.
1

Marilyn Cote, falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por 2 nuevos casos

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida
2

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida

La SSC-CdMx informó que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por personal de limpieza para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
3

Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos

Matan en México a narcotraficante colombiano ligado a asesinato de futbolista Andrés Escobar.
4

Gustavo Petro confirma muerte del narcotraficante Santiago Gallón Henao en México

Los agentes de Trump pasaron de los golpes y el gas pimienta, a la crueldad ¬ VIDEOS
5

El ICE las caza en citas médicas y en los hospitales. Latinas embarazadas dejan de ir

Autoridades ejecutaron 12 cateos en Querétaro, en los que detuvieron a Diego “N”, alias “El Flaco”, y a otros 29 integrantes del grupo delictiv "Los Salazar".
6

Autoridades detienen a "El Flaco", operador de Los Salazar, y 29 más en Querétaro

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
7

Delegada de Bienestar en Puebla celebra como Gran Gatsby; admite incongruencia con 4T

8

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

Beca Gertrudis Bocanegra 2
9

Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

Harfuch destaca resultados en Michoacán.
10

Con los siete detenidos, Los Blancos de Troya quedan desmantelados, anuncia Harfuch

Sheinbaum habló sobre el incidente con los zapatos del ministro Aguilar
11

Malo sería que el Presidente de la Corte no se hubiera disculpado, dice Sheinbaum

Precio del centenario de oro y onza de plata
12

Centenario de oro resiste, pero la onza de plata cae este 6 de febrero