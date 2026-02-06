Trump pierde miles de millones de dólares por culpa del Bitcoin y su caída de 50%

Rodrigo Gutiérrez González

06/02/2026 - 8:52 am

Bitcoin-trump
A finales de año la fortuna de Trump perdió mil millones de dólares por las cripto y la crisis aún no termina. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump y Xi sostienen llamada "larga"; hablan sobre comercio, Irán, Ucrania y Taiwán

EU ataca otra lancha en el Pacífico y deja 2 personas muertas; ya van 128 víctimas

El Washington Post era orgulloso. Indestructible. Combativo. Y luego llegó Jeff Bezos

Pese al apoyo público del Presidente de EU, las criptomonedas están en crisis. El "criptoinvierno" partió a la mitad al Bitcoin y la fortuna de Donald Trump.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Bitcoin se encuentra en medio de otro "criptoinvierno" y en los últimos cuatro meses registró caídas históricas en su cotización a pesar del constante apoyo que ha recibido del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha visto perder miles de millones de dólares de su fortuna a causa de la depreciación de la criptomoneda.

Durante la jornada de ayer el Bitcoin alcanzó su peor momento al rededor del mediodía hora de México (18:00 horas UTC) cuando se acercó a romper el sótano de los 60 mil dólares.

Esta caída significó perder más del 50 por ciento de su valor en cuatro meses, cuando el 6 de octubre del año pasado registró su mayor cotización rosando los 125 mil dólares.

Durante las primeras horas de este viernes, la criptomoneda ha empezado a estabilizarse vendiéndose alrededor de los 66 mil dólares, muy lejos de lo alcanzado el último trimestre del año pasado.

El desplome de las acciones tecnológicas y un deterioro del ánimo de los inversionistas fue clave en la depreciación del Bitcoin. Actualmente existe un nerviosismo en los mercados que ha llevado a los inversionistas a reducir exposición a activos volátiles, entre ellos las criptomonedas.

La caída del Bitcoin y el "criptoinvierno" que se vive en el sector refuerza la percepción de vulnerabilidad que hay en las criptomonedas, ya que el actual escenario económico en teoría debía de ser favorable para el sector.

Criptoinvierno golpea los bolsillos de Trump

Donald-Trump
Las criptos caen y Trump pierde miles de millones. Foto: Facebook Donald J. Trump

A pesar de que la mayoría de los negocios de Donald Trump parecen ir viento en popa, la fortuna del presidente estadounidense ha perdido miles de millones de dólares principalmente por una razón: las criptomonedas.

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, a finales de 2025 la riqueza Trump pasó de 7 mil 700 millones de dólares a 6 mil 700 millones de dólares, una pérdida que ronda los mil millones de dólares ligadas principalmente al sector cripto.

El presidente estadounidense no ha podido sostener al Bitcoin, ni si quiera a su propio memecoin, mucho menos al resto de las criptos a pesar de su reiterado y público apoyo a este rubro.

Desde que estaba en campaña, Trump ha prometido revertir regulaciones estrictas para el sector y se ha presentado como un aliado de la industria cripto en Estados Unidos.

Ese respaldo también ha tenido una vertiente empresarial y familiar. Trump ha impulsado proyectos vinculados a activos digitales bajo su marca y sus hijos encabezan una empresa emergente relacionada con criptomonedas.

Tras su llegada al poder, ese discurso generó expectativas entre inversionistas de que el precio del Bitcoin y otros activos digitales podría subir de forma sostenida.

Sin embargo, una iniciativa legislativa clave para el sector cripto no avanzó en el Congreso y, aun con el apoyo político declarado, el mercado entró en una nueva fase de retrocesos.

El precio de WLFI, una criptomoneda desarrollada por uno de los negocios de Trump, ha caído alrededor del 50 por ciento desde finales de septiembre.

Mientras que American Bitcoin, una empresa minera de bitcóin que cotiza en bolsa y está respaldada por los hijos de Trump, también ha registrado una caída en el precio de sus acciones.

El desplome reciente muestra que el respaldo presidencial y el optimismo inicial no fueron suficientes para evitar la volatilidad ni frenar el llamado “criptoinvierno”.

¿Por qué se cayó el Bitcoin?

Criptomonedas bitcoin
El criptoinvierno sacude el sector. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.

El desplome del Bitcoin ha ocurrido en un contexto mucho más amplio de aversiones al riesgo en los mercados globales y no únicamente por dinámicas propias de las criptomonedas.

Las acciones tecnológicas estadounidenses lideraron una ola de ventas que se extendió también a activos considerados de mayor riesgo, como las criptomonedas.

La coincidencia de pérdidas generalizadas en acciones tecnológicas, junto con temores sobre la sostenibilidad de las valoraciones, redujo el apetito de inversores por activos volátiles y presionó la liquidación de Bitcoin y otros criptoactivos.

El fenómeno ha sido interpretado por analistas de mercado como parte de una amplia corrección de activos de riesgo, más que como un evento aislado de las criptomonedas.

Ese retroceso se produce incluso mientras sectores como el tecnológico enfrentan su propio reajuste de valoraciones y los mercados actualizan sus expectativas ante datos económicos mixtos y señales mixtas sobre política monetaria global.

Explora más en estos temas
Billetes y monedas Criptomonedas Donald Trump Economía Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Rodrigo Gutiérrez González

Rodrigo Gutiérrez González

Periodista egresado de la FES Acatlán. Trabajo en medios desde hace más de una década. Me gusta molestar a los poderosos.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La turbia historia económica del Festival de las ideas

"Lo que se vende como un foro de pensamiento ha funcionado durante años como un puente entre...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Zapatos limpios, Constitución manchada

"En el lenguaje del poder, alguien que limpia los zapatos de otro se subordina, y alguien que...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

+ Sección

Galileo

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
1

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
2

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

3

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Vacunación
4

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

5

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.
6

VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

Trump dice que no ofrecerá disculpas por el video racista de Obama.
7

Trump rechaza disculparse por video racista sobre Obama; "no me he equivocado", dice

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
8

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
9

Funcionaria de Bienestar en Puebla celebra a la Gatsby; admite incongruencia con 4T

El empresario Ricardo Salinas Pliego.
10

La cintura de Kardashian

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
11

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

La SSC-CdMx informó que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por personal de limpieza para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
12

Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos

Juegos Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti Ice y abucheos a Vance
13

VIDEOS ¬ Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti ICE y abucheos a Vance

Juan Pablo Kuri, exdiputado del PVEM en Puebla, fue detenido.
14

Juan Pablo Kuri, exdiputado del PVEM en Puebla, es detenido por violencia familiar

Zapatos limpios, Constitución manchada
15

Zapatos limpios, Constitución manchada

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Dionicio Emanuel Álvarez
1

Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco, es detenido en Morelos

Francia y Canadá inauguran sus consulados en Groenlandia tras las amenazas de Trump.
2

Canadá y Francia cierran filas con Groenlandia: inauguran sus consulados en la isla

Reko, el nuevo restaurante en avenida Reforma
3

¿Antojo de comida asiática con un toque mexicano? Rekō llegó a Reforma en la CdMx

EU anunció aranceles para países que comercien con Irán.
4

EU anuncia aranceles para países que comercien con Irán por ser una "amenaza inusual"

Juan Pablo Kuri, exdiputado del PVEM en Puebla, fue detenido.
5

Juan Pablo Kuri, exdiputado del PVEM en Puebla, es detenido por violencia familiar

Trump dice que no ofrecerá disculpas por el video racista de Obama.
6

Trump rechaza disculparse por video racista sobre Obama; "no me he equivocado", dice

Un Juez le dictó prisión preventiva a Diego Rivera Navarro, Presidente Municipal de Tequila, Jalisco, tras ser acusado por secuestro y delincuencia organizada.
7

Alcalde de Tequila recibe prisión preventiva; es señalado por secuestro de morenistas

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.
8

VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

Juegos Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti Ice y abucheos a Vance
9

VIDEOS ¬ Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti ICE y abucheos a Vance

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, informó este viernes que el próximo domingo arrancará formalmente la campaña de vacunación contra el sarampión.
10

La CdMx arrancará campaña contra el sarampión; habrá más de 300 puntos de vacunación

FGR reporta hallazgo de cuerpos y restos en Sinaloa; uno es de mineros desaparecidos
11

La FGR halla cuerpos y restos humanos en Sinaloa; uno sería de mineros desaparecidos

Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido junto a otros tres funcionarios de la localidad. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre.
12

Operación enjambre expone redes criminales de alcaldes, regidores y jefes policiales