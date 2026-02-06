Trump pierde miles de millones de dólares por culpa del Bitcoin y su caída de 50%

Pese al apoyo público del Presidente de EU, las criptomonedas están en crisis. El "criptoinvierno" partió a la mitad al Bitcoin y la fortuna de Donald Trump.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Bitcoin se encuentra en medio de otro "criptoinvierno" y en los últimos cuatro meses registró caídas históricas en su cotización a pesar del constante apoyo que ha recibido del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha visto perder miles de millones de dólares de su fortuna a causa de la depreciación de la criptomoneda.

Durante la jornada de ayer el Bitcoin alcanzó su peor momento al rededor del mediodía hora de México (18:00 horas UTC) cuando se acercó a romper el sótano de los 60 mil dólares.

Esta caída significó perder más del 50 por ciento de su valor en cuatro meses, cuando el 6 de octubre del año pasado registró su mayor cotización rosando los 125 mil dólares.

Durante las primeras horas de este viernes, la criptomoneda ha empezado a estabilizarse vendiéndose alrededor de los 66 mil dólares, muy lejos de lo alcanzado el último trimestre del año pasado.

El desplome de las acciones tecnológicas y un deterioro del ánimo de los inversionistas fue clave en la depreciación del Bitcoin. Actualmente existe un nerviosismo en los mercados que ha llevado a los inversionistas a reducir exposición a activos volátiles, entre ellos las criptomonedas.

La caída del Bitcoin y el "criptoinvierno" que se vive en el sector refuerza la percepción de vulnerabilidad que hay en las criptomonedas, ya que el actual escenario económico en teoría debía de ser favorable para el sector.

Criptoinvierno golpea los bolsillos de Trump

A pesar de que la mayoría de los negocios de Donald Trump parecen ir viento en popa, la fortuna del presidente estadounidense ha perdido miles de millones de dólares principalmente por una razón: las criptomonedas.

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, a finales de 2025 la riqueza Trump pasó de 7 mil 700 millones de dólares a 6 mil 700 millones de dólares, una pérdida que ronda los mil millones de dólares ligadas principalmente al sector cripto.

El presidente estadounidense no ha podido sostener al Bitcoin, ni si quiera a su propio memecoin, mucho menos al resto de las criptos a pesar de su reiterado y público apoyo a este rubro.

Desde que estaba en campaña, Trump ha prometido revertir regulaciones estrictas para el sector y se ha presentado como un aliado de la industria cripto en Estados Unidos.

Ese respaldo también ha tenido una vertiente empresarial y familiar. Trump ha impulsado proyectos vinculados a activos digitales bajo su marca y sus hijos encabezan una empresa emergente relacionada con criptomonedas.

Tras su llegada al poder, ese discurso generó expectativas entre inversionistas de que el precio del Bitcoin y otros activos digitales podría subir de forma sostenida.

Sin embargo, una iniciativa legislativa clave para el sector cripto no avanzó en el Congreso y, aun con el apoyo político declarado, el mercado entró en una nueva fase de retrocesos.

El precio de WLFI, una criptomoneda desarrollada por uno de los negocios de Trump, ha caído alrededor del 50 por ciento desde finales de septiembre.

Mientras que American Bitcoin, una empresa minera de bitcóin que cotiza en bolsa y está respaldada por los hijos de Trump, también ha registrado una caída en el precio de sus acciones.

El desplome reciente muestra que el respaldo presidencial y el optimismo inicial no fueron suficientes para evitar la volatilidad ni frenar el llamado “criptoinvierno”.

¿Por qué se cayó el Bitcoin?

El desplome del Bitcoin ha ocurrido en un contexto mucho más amplio de aversiones al riesgo en los mercados globales y no únicamente por dinámicas propias de las criptomonedas.

Las acciones tecnológicas estadounidenses lideraron una ola de ventas que se extendió también a activos considerados de mayor riesgo, como las criptomonedas.

La coincidencia de pérdidas generalizadas en acciones tecnológicas, junto con temores sobre la sostenibilidad de las valoraciones, redujo el apetito de inversores por activos volátiles y presionó la liquidación de Bitcoin y otros criptoactivos.

El fenómeno ha sido interpretado por analistas de mercado como parte de una amplia corrección de activos de riesgo, más que como un evento aislado de las criptomonedas.

Ese retroceso se produce incluso mientras sectores como el tecnológico enfrentan su propio reajuste de valoraciones y los mercados actualizan sus expectativas ante datos económicos mixtos y señales mixtas sobre política monetaria global.