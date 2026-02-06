Alcalde de Zacualpan, Veracruz, y su esposa son atacados a balazos; hieren a chofer

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el atentado y dar con los responsables.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Municipal de Zacualpan, Veracruz, Andrés Maldonado Yáñez, y su esposa, Jazmín Martínez Santizo, presidenta del DIF municipal, sufrieron un atentado cuando se trasladaban entre Xalapa y su municipio.

Autoridades municipales confirmaron ayer el ataque que se se registró alrededor de las ocho y media de la noche del 4 de febrero, cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaban y dispararon en múltiples ocasiones.

El Alcalde y su esposa resultaron ilesos; sin embargo, el chofer del Ayuntamiento, Hilario Fragoso Calderón, sufrió una herida de bala en la pierna y fue atendido médicamente.

La Síndica del Ayuntamiento, Juliana Pérez Tiburcio, detalló que el conductor se encuentra estable y fuera de peligro.

Andrés Maldonado Yañez, alcalde de Zacualpan, Veracruz, su esposa y chófer fueron víctimas de ataque armado.

“El atentado fue el día 4 de febrero, aproximadamente a las ocho y media de la noche, resultó herido el chofer que labora en el Ayuntamiento, fue herido con un arma de fuego en la pierna y está estable y fuera de peligro”, señaló.

¿Cómo fue e atentado contra el Edil de Zacualpan?

Según explicó el Gobierno municipal, Jazmín Martínez Santizo acudió a Xalapa para participar en un curso relacionado con sus funciones en el Sistema DIF municipal, mientras que el Edil, de extracción priista, aprovechó el viaje para realizar diversas gestiones ante dependencias del Gobierno del Estado.

Tras los hechos, el ayuntamiento informó que tanto el Alcalde como la presidenta del DIF no cuentan actualmente con acceso a sus teléfonos móviles, ya que estos fueron reportados, por lo que no podrán atender llamadas ni mensajes en sus números personales. La autoridad municipal pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y tomar precauciones.

Asimismo, se dio a conocer que las autoridades competentes ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el atentado y dar con los responsables.