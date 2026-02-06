Centenario de oro resiste, pero la onza de plata cae este 6 de febrero

Rodrigo Gutiérrez González

06/02/2026 - 9:54 am

Precio del centenario de oro y onza de plata
Foto: Elaborada con Inteligencia Artificial

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump pierde miles de millones de dólares por culpa del Bitcoin y su caída de 50%

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

Nueva moneda de 10 pesos en México: cambios, materiales y qué pasará con las anterior

Día de contrastes para las monedas de oro y plata: mientras el centenario consigue mantener su cotización, la onza registra importantes retrocesos al cierre de una semana de turbulencias para los metales preciosos.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).-El precio del centenario de oro y la onza de plata intenta estabilizarse luego de las turbulencias que sufrieron en sus cotizaciones desde hace una semana.

La moneda de oro es la que mejor librada ha salido. Entre los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico), el centenario alcanza un máximo de 113 mil 50 pesos por pieza, con un cambio que ronda apenas el uno por ciento a comparación de la cotización del inicio de semana.

Por su parte, la pieza de plata si que sufrió un nuevo revés. La onza se aleja cada vez más del techo de los 2 mil pesos por pieza que registró la semana pasada y suma una caída de más del 25 por ciento en apenas cuatro días.

Aquí está uno a uno el precio oficial de los centenarios de oro y las onzas de plata este viernes 6 de febrero de 2026:

Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata hoy

centenario de oro y onza de plata
El oro ha sido, durante siglos, una reserva de valor. Foto. Cuartoscuro

Banorte:

Centenario de oro:

  • 93 mil 203 pesos en compra.
  • 110 mil 330 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 135.35 pesos en compra.
  • Mil 647.25 pesos en venta.

En Banorte el centenario de oro apenas subió 23 pesos en compra y 45 pesos a la venta. Mientras que la onza de plata bajó 218 pesos tanto a la venta como a la compra.

BBVA:

Centenario de oro:

  • 98 mil 500 pesos en compra.
  • 113 mil 50 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 245 pesos en compra.
  • Mil 575 pesos en venta.

En BBVA, la moneda de oro vivió contrastes: bajó 500 pesos a la compra y subió 450 pesos a la venta. En el caso de la plata cada pieza sufrió un recorte de 175 pesos a la compra y 170 pesos a la venta.

Banamex:

Centenario de oro:

  • 92 mil 900 pesos en compra.
  • 105 mil 900 pesos en venta.

En esta institución bancaria, el centenario registró alzas de 700 pesos tanto a la venta como a la compra.

Banco Azteca:

Onza de plata:

  • Mil 273 pesos en compra.
  • Mil 473 pesos en venta.

Este vendedor autorizado sufrió una caída de 452 pesos en compra y 412 pesos en venta por cada moneda de plata.

Banregio:

Centenario de oro:

  • 111 mil 104 pesos en venta.

Onza de plata:

  • Mil 481 pesos en venta.

Banregio también registró recortes de 841 pesos en el centenario de oro y de 260 pesos en la onza de plata.

¿Dónde se vende el centenario de oro y la onza de plata más barato?

Este martes, Banamex se posiciona como el banco con los precios más bajos para el centenario de oro tanto en compra y venta. En contraste, BBVA registra los precios más altos de venta  y compra para el centenario.

En cuanto a la onza de plata, los precios más bajos se encuentran en Banorte para compra y en Banregio para venta. Por otro lado, Banco Azteca exhibe los precios más altos tanto de compra y Banorte para venta.

Monedas de oro y plata
Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de centenarios de oro y plata. Infografía: SinEmbargo.

Montaña rusa en los precios del oro y la plata

Los precios del oro y la plata recuperaron terreno al cierre de esta semana después de haber caído con fuerza en la jornada anterior.

En la sesión más reciente el oro al contado subió 1.9 % hasta unos 4 mil 859 dólares por onza y aún está lejos de romper el techo de los 5 mil dólares que mantenía la semana pasada.

A pesar de esa subida diaria, en el acumulado de la semana el oro apenas se mantuvo plano o con una ligera caída, ya que había cedido terreno tras una venta masiva en sesiones previas.

Por su parte, la plata también subió. El metal precioso se incrementó alrededor de 4.2 % hasta los 74.22 dólares por onza.

Sin embargo, como con el oro, la plata había sufrido una caída considerable en la semana ras perder terreno la semana anterior.

Es decir, aunque en el corto plazo ambos metales reaccionaron al alza por la demanda de refugio, en el balance reciente siguen mostrando volatilidad y correcciones tras movimientos bruscos previos.

Esta recuperación que se da en un contexto donde las bolsas globales están bajando y aumentan los temores geopolíticos, especialmente por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Explora más en estos temas
Billetes y monedas
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Rodrigo Gutiérrez González

Rodrigo Gutiérrez González

Periodista egresado de la FES Acatlán. Trabajo en medios desde hace más de una década. Me gusta molestar a los poderosos.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Narcopolíticos, ¿quién se hace cargo?

"¿Cuántos casos tienen MC, PRI, PAN, PRD y Morena? Diego N. es sólo una hebra de la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Epstein y el poder en estado puro

"Epstein también obliga a mirar algo más amplio. La existencia de redes internacionales de explotación sexual, muchas...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

+ Sección

Galileo

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
1

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Vacunación
2

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

3

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

Monreal se adelanta a Sheinbaum.
4

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
5

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Vocera de la Corte aclara incidente.
6

La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

Sheinbaum habló sobre el incidente con los zapatos del ministro Aguilar
7

Malo sería que el Presidente de la Corte no se hubiera disculpado, dice Sheinbaum

Oro y plata
8

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

9

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

10

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
11

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
12

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Fox, los demás, y la Marea Ruca
13

Fox, los demás, y la Marea Ruca

Vacunas contra el Sarampión
14

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde vacunarse gratis en la ZMG?

Datos Biométricos
15

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Harfuch destaca resultados en Michoacán.
1

Con los siete detenidos, Los Blancos de Troya quedan desmantelados, anuncia Harfuch

Sheinbaum habló sobre el incidente con los zapatos del ministro Aguilar
2

Malo sería que el Presidente de la Corte no se hubiera disculpado, dice Sheinbaum

Precio del centenario de oro y onza de plata
3

Centenario de oro resiste, pero la onza de plata cae este 6 de febrero

Sheinbaum afirma que partidos no deben ser paraguas para delinquir.
4

Sheinbaum, del Alcalde de Tequila: Ningún partido debe ser “paraguas para delinquir”

Alcalde de Zacualpan y su esposa sobreviven a atentado en Veracruz; chofer resulta herido.
5

Alcalde de Zacualpan, Veracruz, y su esposa son atacados a balazos; hieren a chofer

Agenda para el primer fin de semana de febrero
6

¿Qué hacer este fin? La CdMx tiene conciertos, año nuevo chino, chocolate y más

El PJF suspendió e inhabilitó a 16 funcionarios.
7

Poder Judicial suspende e inhabilita a 16 funcionarios por misoginia y acoso sexual

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
8

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Ebrard anunció "consultas" con EU sobre minerales críticos.
9

Ebrard anuncia "consultas" con EU, Canadá, Japón y la UE sobre minerales críticos

EU atacó otra lancha en el Pacífico y dejó 2 personas muertas.
10

EU ataca otra lancha en el Pacífico y deja 2 personas muertas; ya van 128 víctimas

11

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Semar detiene a El Nido.
12

“El Nido”, presunto líder narcotraficante buscado por la DEA , es detenido en Sonora