Centenario de oro resiste, pero la onza de plata cae este 6 de febrero

Día de contrastes para las monedas de oro y plata: mientras el centenario consigue mantener su cotización, la onza registra importantes retrocesos al cierre de una semana de turbulencias para los metales preciosos.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).-El precio del centenario de oro y la onza de plata intenta estabilizarse luego de las turbulencias que sufrieron en sus cotizaciones desde hace una semana.

La moneda de oro es la que mejor librada ha salido. Entre los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico), el centenario alcanza un máximo de 113 mil 50 pesos por pieza, con un cambio que ronda apenas el uno por ciento a comparación de la cotización del inicio de semana.

Por su parte, la pieza de plata si que sufrió un nuevo revés. La onza se aleja cada vez más del techo de los 2 mil pesos por pieza que registró la semana pasada y suma una caída de más del 25 por ciento en apenas cuatro días.

Aquí está uno a uno el precio oficial de los centenarios de oro y las onzas de plata este viernes 6 de febrero de 2026:

Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata hoy

Banorte:

Centenario de oro:

93 mil 203 pesos en compra.

110 mil 330 pesos en venta.

Onza de plata:

Mil 135.35 pesos en compra.

Mil 647.25 pesos en venta.

En Banorte el centenario de oro apenas subió 23 pesos en compra y 45 pesos a la venta. Mientras que la onza de plata bajó 218 pesos tanto a la venta como a la compra.

BBVA:

Centenario de oro:

98 mil 500 pesos en compra.

113 mil 50 pesos en venta.

Onza de plata:

Mil 245 pesos en compra.

Mil 575 pesos en venta.

En BBVA, la moneda de oro vivió contrastes: bajó 500 pesos a la compra y subió 450 pesos a la venta. En el caso de la plata cada pieza sufrió un recorte de 175 pesos a la compra y 170 pesos a la venta.

Banamex:

Centenario de oro:

92 mil 900 pesos en compra.

105 mil 900 pesos en venta.

En esta institución bancaria, el centenario registró alzas de 700 pesos tanto a la venta como a la compra.

Banco Azteca:

Onza de plata:

Mil 273 pesos en compra.

Mil 473 pesos en venta.

Este vendedor autorizado sufrió una caída de 452 pesos en compra y 412 pesos en venta por cada moneda de plata.

Banregio:

Centenario de oro:

111 mil 104 pesos en venta.

Onza de plata:

Mil 481 pesos en venta.

Banregio también registró recortes de 841 pesos en el centenario de oro y de 260 pesos en la onza de plata.

¿Dónde se vende el centenario de oro y la onza de plata más barato?

Este martes, Banamex se posiciona como el banco con los precios más bajos para el centenario de oro tanto en compra y venta. En contraste, BBVA registra los precios más altos de venta y compra para el centenario.

En cuanto a la onza de plata, los precios más bajos se encuentran en Banorte para compra y en Banregio para venta. Por otro lado, Banco Azteca exhibe los precios más altos tanto de compra y Banorte para venta.

Montaña rusa en los precios del oro y la plata

Los precios del oro y la plata recuperaron terreno al cierre de esta semana después de haber caído con fuerza en la jornada anterior.

En la sesión más reciente el oro al contado subió 1.9 % hasta unos 4 mil 859 dólares por onza y aún está lejos de romper el techo de los 5 mil dólares que mantenía la semana pasada.

A pesar de esa subida diaria, en el acumulado de la semana el oro apenas se mantuvo plano o con una ligera caída, ya que había cedido terreno tras una venta masiva en sesiones previas.

Por su parte, la plata también subió. El metal precioso se incrementó alrededor de 4.2 % hasta los 74.22 dólares por onza.

Sin embargo, como con el oro, la plata había sufrido una caída considerable en la semana ras perder terreno la semana anterior.

Es decir, aunque en el corto plazo ambos metales reaccionaron al alza por la demanda de refugio, en el balance reciente siguen mostrando volatilidad y correcciones tras movimientos bruscos previos.

Esta recuperación que se da en un contexto donde las bolsas globales están bajando y aumentan los temores geopolíticos, especialmente por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.