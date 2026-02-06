Con los siete detenidos, Los Blancos de Troya quedan desmantelados, anuncia Harfuch

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 11:16 am

El funcionario subrayó la reducción de 13.8 por ciento en el delito de extorsión desde que se implementó la estrategia de seguridad para Michoacán.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó este viernes la desarticulación de Los Blancos de Troya, con siete de sus principales operadores y líderes detenidos.

Desde la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Morelia, el funcionario destacó que este grupo delictivo es identificado como uno de los principales generadores de violencia en Michoacán, con fuerte presencia en los delitos de cobro de piso y extorsión a productores de limón y aguacate. Además, agregó, estaría detrás del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el año pasado.

"Para la desarticulación del grupo criminal Los Blancos de Troya se han realizado detenciones de sus principales operadores, en coordinación con las autoridades del estado de Michoacán, en Tuxpan fue detenido Marco Antonio 'N' alias 'El Pinoles', colaborador cercano de César Alejandro 'N' alias 'El Botox', lo que aportó información relevante para la detención posterior de este líder criminal. Ambos relacionados con el lamentable homicidio de Bernardo Bravo César Alejandro", explicó Harfuch.

Asimismo, el funcionario indicó que este grupo criminal tenía alta capacidad de fuego, y utilizaba drones y artefactos explosivos improvisados para mantener el control territorial, y amedrentar a la población y a los sectores productivos.

El Secretario de Seguridad remarcó que junto con “El Botox” han sido capturados varios de sus principales operadores, entre ellos:

  • Marco Antonio “N”, alias “El Pilones”, relacionado con el asesinato de Bernardo Bravo y colaborador cercano del líder criminal.
  • Ángel Mauricio “N”.
  • Jesica “N”, alias “La Jessi”.
  • Esteban “N”, alias “El Pánico”.
  • Eder “N”, alias “El Greñas”.
  • María de Jesús “N”, alias “La Tía”.

Las detenciones forman parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, estrategia coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales, que ha priorizado el combate a la extorsión.

Plan Michoacán avanza, pero "no es una tarea terminada"

Harfuch señaló que, como resultado de esta ofensiva, se ha logrado una reducción de 13.8 por ciento en el delito de extorsión desde julio de 2025 y la captura de 60 objetivos prioritarios relacionados con este ilícito. Sin embargo, precisó que “no es una tarea terminada y falta mucho por hacer”.

Además del desmantelamiento de Los Blancos de Troya, los operativos han incluido la destrucción de 26 campamentos criminales, el aseguramiento de 200 artefactos explosivos improvisados y múltiples armas de alto calibre.

El Secretario subrayó que la desarticulación de esta célula representa una afectación directa a la estructura operativa y financiera del grupo, y aseguró que las acciones continuarán hasta lograr la desintegración total de las organizaciones delictivas que operan en Michoacán, con énfasis en la protección de las actividades productivas.

