Con los siete detenidos, Los Blancos de Troya quedan desmantelados, anuncia Harfuch

El funcionario subrayó la reducción de 13.8 por ciento en el delito de extorsión desde que se implementó la estrategia de seguridad para Michoacán.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó este viernes la desarticulación de Los Blancos de Troya, con siete de sus principales operadores y líderes detenidos.

Desde la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Morelia, el funcionario destacó que este grupo delictivo es identificado como uno de los principales generadores de violencia en Michoacán, con fuerte presencia en los delitos de cobro de piso y extorsión a productores de limón y aguacate. Además, agregó, estaría detrás del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el año pasado.

"Para la desarticulación del grupo criminal Los Blancos de Troya se han realizado detenciones de sus principales operadores, en coordinación con las autoridades del estado de Michoacán, en Tuxpan fue detenido Marco Antonio 'N' alias 'El Pinoles', colaborador cercano de César Alejandro 'N' alias 'El Botox', lo que aportó información relevante para la detención posterior de este líder criminal. Ambos relacionados con el lamentable homicidio de Bernardo Bravo César Alejandro", explicó Harfuch.

Asimismo, el funcionario indicó que este grupo criminal tenía alta capacidad de fuego, y utilizaba drones y artefactos explosivos improvisados para mantener el control territorial, y amedrentar a la población y a los sectores productivos.

#InformeSeguridad I El secretario @OHarfuch, destaca las detenciones de los principales operadores del grupo criminal “Los Blancos de Troya”: 🔹 En #Tuxpan, fue detenido Marco Antonio “N”, alias “Pilones”, colaborador cercano de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, ambos… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) February 6, 2026