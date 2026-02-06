Malo sería que el Presidente de la Corte no se hubiera disculpado, dice Sheinbaum

Las imágenes de la vocera limpiando los zapatos del juzgador generaron polémica en redes sociales.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este viernes que el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ya se disculpó luego de que la vocera del Máximo Tribunal limpiara sus zapatos en un evento público tras derramar nata en su calzado.