Malo sería que el Presidente de la Corte no se hubiera disculpado, dice Sheinbaum

Las imágenes de la vocera limpiando los zapatos del juzgador generaron polémica en redes sociales.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este viernes que el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ya se disculpó luego de que la vocera del Máximo Tribunal limpiara sus zapatos en un evento público tras derramar nata en su calzado.
"Malo sería que no hubiera dicho nada. Uno puede cometer errores, ofrecer disculpas. Decir 'pues no fue mi intención, ocurrió esto, ofrezco disculpas, explicó qué fue lo que paso', Malo sería que no hubiera dicho nada. Yo creo que es muy loable que haya sacado esta publicación. Es muy importante que todos los que somos parte del servicio público, pues hay siempre que mantener una actitud de humildad.