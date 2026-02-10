CLOSE UP ¬ Adán Augusto: una trayectoria marcada por el PRI, la riqueza y opacidad

La falta de transparencia y una larga trayectoria como priista caracterizan al Senador, quien dejó la coordinación de la bancada de Morena para operar en las elecciones del 2027.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).–Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó la coordinación de Morena en el Senado en medio de acusaciones por opacidad.

El exsecretario de Gobernación aseguró que enfocará en el trabajo en territorio de cara a los procesos electorales de 2027. Tanto él como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han asegurado que se trató de una decisión personal, el mandatario ha tenido que descartar cuestionamientos de la prensa por investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de López Hernández, porque en los últimos meses, y desde hace años, las polémicas marcan sus cargos públicos.

Antes de respaldar a Morena trabajó con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El expresidente López Obrador lo describía como su amigo, además de destaca la relación familiar de años. Como Gobernador de Tabasco, Adán Augusto nombró a Hernán Bermúdez Requena como Secretario de Seguridad Pública, quien actualmente enfrenta acusaciones por liderar el grupo delincuencial conocido como “La Barredora”.

La semana pasada, en entrevista con medios desde el Senado descartó estar relacionado con algún delito, y aseguró que las acusaciones en su contra vienen incluso de integrantes de Morena.

“Yo no tengo el menor involucramiento, pero fueron construyendo los políticos de la oposición, algunos del movimiento que están plenamente identificados, por cierto, pues todo un entramado de mentiras”, expuso.

La riqueza y opacidad de Adán

El pasado de Adán Augusto López en el PRI, partido del que fue Secretario General en Tabasco en 2001, le ha permitido hacer negocios millonarios en Tabasco. Un reportaje publicado en SinEmbargo en octubre de 2025 por el periodista Álvaro Delgado reveló que el Senador es copropietario de la Torre Empresarial Villahermosa, el edificio de oficinas más alto y lujoso de Tabasco.

El inmueble es propiedad de la empresa Corporación Inmobiliaria Villahermosa, S.A. de C.V. y tiene una historia vinculada a políticos del PRI.

La torre perteneció al priista Carlos Hank González y al banquero salinista Carlos Cabal Peniche, este último la adquirió en 1992, cuando era presidente de Banco Unión y fue ampliada a 19 pisos con un helipuerto.

Actualmente, Adán Augusto López comparte la propiedad de la torre con los exgobernadores priistas Manuel Andrade Díaz, Mario Trujillo García y David Gustavo Gutiérrez Ruiz, este último es el accionista mayoritario con el 54.18 por ciento de las acciones. López Hernández tiene 50 de las 2 mil 368 acciones, es decir, un 2 por ciento del total.

La asociación se remonta a los años noventa, cuando Trujillo García y Gutiérrez Ruiz se vincularon a Cabal Peniche en Banca Unión. En el reportaje también se difundieron detalles sobre la relación de Adán Augusto López con el banquero Cabal Peniche:

“El exgobernador de Tabasco tiene también su notaría en un inmueble que fue propiedad de Cabal Peniche, ubicado en Plutarco Elías Calles 515, y que, además, fue la casa de campaña de Roberto Madrazo Pintado en la elección de 1994, cuando el banquero aseguró que financió a éste con cinco millones de dólares”.

En la elección de 1994 para gobernador de Tabasco compitieron el priista Roberto Madrazo y López Obrador, como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien denunció un fraude electoral y el uso ilegal de recursos por parte de Madrazo.

Además de ser copropietario de la lujosa Torre Empresarial Villahermosa, ha acumulado riquezas al desempeñarse como notario y beneficiarse de herencias familiares, pero no las transparenta.

En septiembre de 2025, López Hernández fue cuestionado por su riqueza luego de la publicación en Televisa de un reportaje que mostró que recibió pagos por 78 millones de pesos durante 2023 y 2024 de la empresas privadas GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo, como pago por servicios legales.

Aunque el Senador aseguró que todos sus ingresos estaban declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Contraloría del Senado, la información que dio a conocer en conferencia de prensa se caracterizó por dar datos contradictorios e incompletos. Una de las contradicciones fue que inicialmente mencionó ingresos por 22 millones 626 mil 398 pesos en 2023 y 24 millones 539 mil 998 pesos en 2024, lo que suma un total de 47 millones 166 mil pesos, una cifra que se queda corta en 31 millones respecto a los 78 millones que él reconoció haber recibido.

Las cifras presentadas en la conferencia también contrastaron con sus declaraciones patrimoniales públicas. Una revisión realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo mostró en esa ocasión que sus declaraciones inicial (octubre de 2024) y modificada (mayo de 2025) en la Plataforma Nacional de Transparencia sólo reportaron su ingresos netos como funcionario público (alrededor de 1.58 millones y 7.5 millones de pesos anuales, respectivamente), sin incluir los montos que recibió de empresas privadas.

Cómo Senador no transparentó sus ingresos obtenidos de empresas privadas, aunque mientras fue Secretario de Gobernación sí había incluido en sus declaraciones ingresos por fondos de inversión, actividades de arrendamiento y una herencia de su padre, la cual involucró transferencias bancarias en Estados Unidos.

Otra acusación relevante que recae sobre López Hernández es por conflicto de interés, ya que empresas que le hicieron pagos privados, como GH Servicios Empresariales, obtuvieron contratos públicos en Tabasco durante su gestión como Gobernador.

Ante esto, el morenista se deslindó al argumentar que su función no era otorgar contratos de manera directa, y negó que la empresa fuera fantasma. Sostuvo que cualquier irregularidad fiscal por parte de las empresas era una cuestión que debían resolver con el SAT y no su responsabilidad.

“Esa no era la función del Gobernador del estado, como yo no puedo saber a quiénes le entregaron el contrato de la compra de leche para los desayunos escolares, el contrato de la compra de lapiceros para llenar el formato. El gobierno de un estado tiene toda una estructura administrativa y cada funcionario público, cada servidor público responsable de la parte en el desempeño del ejercicio de sus funciones. Yo de manera directa nunca otorgué ningún contrato a Rabatte”, dijo en conferencia el 26 de septiembre.

Desde octubre de 2025, Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entregó un posicionamiento al Senado de la República para que el Órgano Interno de Control investigue las irregularidades entre las declaraciones y el patrimonio de Adán Augusto López. En entrevista para Los Periodistas, programa de SinEmbargo Al Aire, Vania Pérez resaltó que el Senador tiene la obligación de explicar cómo en los últimos años ha podido atender sus negocios, a la par de ejercer cargos públicos.

Además, cuando Adán Augusto López aspiró a ser el candidato presidencial de Morena junto a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velesco fue el único candidato que rechazó recibir el tope de 5 millones de pesos que el partido entregó para realizar actividades de difusión, dijo que pagaría sus giras y propaganda con sus propios recursos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó más de 400 anuncios espectaculares vinculados a la promoción de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena en 2023. Este número representó la mayoría de los espectaculares detectados para todos los aspirantes.

Además de los espectaculares, el monitoreo general que el INE hizo de propaganda en la vía pública contabilizó al menos mil 348 testigos de propaganda (incluyendo bardas, mantas y vallas) con menciones a Adán Augusto López. El monto de este gasto para esta propaganda fue catalogado por el INE como "gasto no reportado" por Morena, que tuvo que pagar una multa por los gastos no reportados de López Hernández y los otros aspirantes a la candidatura.

La raíz priista de Adán Augusto

Adán Augusto López Hernández es originario de Paraíso, Tabasco, la misma entidad donde nació López Obrador, quien en más de una ocasión lo describió como su amigo. Comenzó su carrera política en el PRI, donde incluso fue Gobernador interino tras la anulación de las elecciones de 2000.

Adán Augusto López ocupó su primer cargo público en los años 90, como Subsecretario de Protección Civil, Desarrollo y Prevención Social de Tabasco, después de estudiar un posgrado en la Universidad de París.

En 1992 fue nombrado Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la entidad y de ese año a 1994, fue Subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos de Tabasco, en el gobierno del priista Manuel Gurría Ordóñez. En 2001 fue nombrado Secretario General del PRI en Tabasco.

En 2005, López Obrador lo invitó a trabajar con él, fue Coordinador Regional de la campaña presidencial de López Obrador con PRD en Tabasco. En el libro La sucesión 2024 el periodista Jorge Zeped Patterson lo describió como un "cuadro político de alto perfil local" con una relación familiar que se estrechó e incluso llevó a que Adán Augusto le facilitara un auto con chofer para trasladarlo.

No hay manera de entender la carrera política del Senador Adán Augusto López Hernández con Morena y el obradorismo sin la relación de su padre, el abogado y notario Payambé López Falconi (1932-2020) con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Una de las anécdotas que se contaban en el hogar de los López Hernández era cuando Payambé López compró un par de zapatos a López Obrador en el trajín de su lucha en Tabasco, un relato compartido a manera de demostrar la cercanía del expresidente con este hogar.

El expresidente reconoció la contribución del padre de Adán Augusto, el abogado y notario Payambé López Falconi, al dar fe del fraude que denunció en las elecciones de 1988 en Tabasco, cuando él era el candidato a la gubernatura por el Frente Democrático Nacional.

"Adán Augusto es mi hermano, Adán Augusto López Hernández, mi hermano, porque nos conocemos, conozco a toda su familia. Su papá, ya lo he dicho aquí, era notario y era el único que aceptaba ir a levantar un acta cuando estábamos en la oposición. Ya ven que hacían un fraude y había que llevar a un notario, ¿no?, para que diera fe y levantara un acta; que tampoco servía de mucho, no le hacían caso. Pero, bueno, el único con notario en Tabasco que iba a levantar el acta era el papá de Adán. Su mamá también, en paz descanse, nos mandaba su cooperación, cuando empezamos. Y pues él es abogado, también notario, electo senador, gobernador, por eso le ofrecí que me ayudara como secretario de Gobernación. Me ha ayudado mucho", compartió el expresidente el 8 de junio de 2023 en su conferencia mañanera.

Bajo el obradorismo, López Hernpández inició su carrera como legislador: fue Diputado local y federal de Tabasco entre 2007 y 2012 por el PRD, y Senador de 2012 a 2018. En 2018 ganó la gubernatura en Tabasco, cargo que ocupó hasta agosto de 2021, cuando fue nombrado Secretario de Gobernación por el Presidente López Obrador.

Su historia política también ha sido marcada por su relación con Héctor Melesio Cuén Ojeda, priista y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Adán Augusto llegó a declarar en Culiacán que Cuén era su amigo "en las buenas y en las malas".

Lo apoyó incluso cuando el exrector de la UAS enfrentaba señalamientos por enriquecimiento ilícito. Cuén, a través de su Partido Sinaloense, se convirtió en uno de los principales impulsores de las aspiraciones presidenciales de Adán Augusto en el estado de Sinaloa.

Durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación, López Hernández fungió como mediador en el conflicto político entre el Gobernador Rubén Rocha Moya y Melesio Cuén. En marzo de 2023, López Hernández reunió a ambos en sus oficinas de la Ciudad de México cpara intentar apaciguar las tensiones derivadas de la salida de Cuén de la Secretaría de Salud estatal. La controversia marco la relación entre ambos políticos hasta el asesinato de Cuén en julio de 2024, el mismo día de la detención del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada.

Las dudas por La Barredora

Entre los señalamientos más recientes que pesan sobre Adán Augusto López están los que lo relacionarían con La Barredora, un grupo delincuencial al que la Secretaría de Seguridad federal vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación por delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

En 2019, cuando López Hernández fue Gobernador de Tabasco, nombró a Hernán Bermúdez Requena como Secretario de Seguridad Pública. Seis años después, en 2025, Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay, acusado de liderar “La Barredora”.

Luego de la detención, Adán Augusto López negó que, mientras ejerció como Gobernador, recibiera avisos que relacionaran a Bermúdez Requena con la comisión de algún delito, y aseguró que su relación fue exclusivamente laboral.

Y aunque Adán Augusto ha rechazado otra relación con Hernán Bermúdez, un reportaje publicado por el periodista Arturo Daen, de la Unidad de datos de SinEmbargo, en septiembre de 2025 mostró que al menos una empresa que habría pagado 18.8 millones de pesos a Adán Augusto López Hernández por sus servicios legales en 2024, al igual que una decena de negocios ligados a la familia del exfuncionario Hernán Bermúdez Requena tienen algo en común: recurrieron en varios momentos a la notaría pública del Senador morenista para validar su conformación, cambios clave en sus objetivos y de sus representantes legales.

Como Senador, López Hernández se vio envuelto en polémicas como el acuerdo al que llegó con Manuel Velasco, legislador del Partido Verde, para aplazar la prohibición del nepotismo y la reelección hasta 2030, acusaciones de corrupción contra Ricardo Monreal, y la compra de cientos libros de López Obrador para sus colegas de bancada.

Recientemente, luego de dejar la coordinación de Morena en el Senado entre acusaciones, aseguró que de ahora en adelante será “un soldado” de la Cuarta Transformación, como se nombran los gobiernos morenistas, con trabajo en los estados rumbo a las elecciones de 2027.