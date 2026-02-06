Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 3:57 pm

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida
Cuatro turistas, integrantes de una familia, continúan desaparecidos tras ser secuestrados en Mazatlán. Fotos: Facebook Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa

Las autoridades señalaron que se perdió el contacto con los turistas alrededor de las 22:00 horas del 3 de febrero, cuando sujetos armados los habrían interceptado. 

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El secuestro de seis turistas originarios del Estado de México (Edomex) ocurrido en Mazatlán, Sinaloa, ha conmocionado al país y ha encendido aún más las alertas en el puerto a sólo una semana del festejo de su tradicional carnaval internacional.

De acuerdo con medios locales, fue la noche del martes 3 de febrero cuando la familia proveniente de Santa Ana Ixtlahuaca, en el Edomex, fue interceptada por sujetos desconocidos. El rastreo satelital de los razers, que habían rentado en la Zona Dorada para poder trasladarse, permitió ubicar los vehículos abandonados en la avenida Sábalo Cerritos.

Testigos afirmaron que hombres armados obligaron a los integrantes de la familia a bajar de los razers y subir a otros vehículos. Al conocer los hechos, fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron un operativo coordinado que incluyó la utilización de tecnología de rastreo y patrullajes en zonas rurales y costeras.

Como resultado, la mañana del miércoles 4 de febrero, las autoridades lograron localizar a Monserrat “R”, de 28 años, y una menor de nueve años, Dana “G”, en el poblado de El Habal, a unos 10 kilómetros de los vehículos abandonados.

"La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informa que, durante la noche de ayer, martes 3 de febrero, se recibió un reporte al 911 sobre la privación ilegal de la libertad de cuatro masculinos, una femenina y una niña en el municipio de Mazatlán. De forma inmediata, elementos de las instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno que conforman el Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo para localizarlos. Derivado de estas acciones, el día de hoy, la mujer y la niña fueron localizadas y rescatadas en el poblado El Habal, municipio de Mazatlán, Sinaloa", indicó la dependencia en su cuenta oficial de X.

La Secretaría indicó que el Grupo Interinstitucional continuaría realizando trabajos de investigación y reconocimientos en el área para localizar a los cuatro masculinos que continúan privados de la libertad.

Cuatro turistas siguen sin ser localizados

Al ser cuestionada por medios de comunicación, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que mantiene abiertas las carpetas de investigación de los cuatro hombres que formaban parte del grupo y reveló que no se había solicitado una exigencia económica, por lo que el delito se investiga como privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con la fichas de búsqueda emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa, tres de los cuatro turistas desaparecidos son hermanos: Javier, Gregorio y Omar Alexis Ramírez Sabino; el cuarto, Óscar García Hernández, sería un familiar cercano.

Gregorio es el menor de los hermanos, tiene 19 años, es de complexión robusta y tez morena, mide alrededor de 1.70 metros, tiene cara redonda, ojos medianos color café oscuro, nariz grande, cabello ondulado negro, frente amplia, boca grande con labios medianos y cejas pobladas. Vestía una playera de la selección Mexicana en color verde, talla grande, short gris claro marca Nike talla 34 y tenis negros marca Nike.

A su vez, Javier Ramírez Sabino, de 25 años, portaba una casaca negra de talla grande con la palabra “Mazatlán” en la parte frontal del pecho el día del plagio, la llevaba junto a un short de mezclilla azul claro talla 34 y tenis blancos talla 25 de la marca Adidas. Es de complexión robusta, tez blanca y cara redonda, mide 1.70 metros y tiene una cicatriz de ocho centímetros en una de sus muñecas y otra cicatriz de aproximadamente cinco centímetros en la mejilla izquierda. No tiene tatuajes.

El mayor de los hermanos es identificado como Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años, de complexión robusta y tez morena clara, cara redonda, ojos medianos color café oscuro, nariz mediana, cabello ondulado color castaño oscuro, frente amplia, boca mediana y cejas semi pobladas. Al momento del plagio vestía una camisa de manga corta con franjas en colores pastel verde, blanco y melón, talla mediana, short verde talla 34 y chanclas de playa de plástico en color negro, número 05.

El último miembro del grupo que permanece sin ser localizado es Óscar García Hernández, de 30 años, es de complexión delgada, tez morena y rostro alargado. Mide aproximadamente 1.76 metros, tiene ojos medianos y rasgados de color café claro, nariz larga, cabello ondulado, mediano y negro, con frente mediana, boca de tamaño medio y labios medianos, además de cejas pobladas.

Fichas de Búsqueda emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa.

Portaba un short de color verde, talla mediana, una playera también verde con líneas verdes, y calcetas blancas largas. Como señas particulares destacan una mancha en el lado izquierdo del pecho y una cicatriz de aproximadamente cuatro centímetros en la muñeca derecha, así como un tatuaje en el antebrazo izquierdo, que corresponde a la imagen de un rostro de león en la mitad y la leyenda “X2XJWMJWX”.

A este caso se suma la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de 21 años recién egresado de la licenciatura en Gastronomía, que viajó desde Durango al puerto para celebrar su cumpleaños. La última vez que se supo de él fue el pasado 5 de octubre, alrededor de las 2:30 horas, cuando acudió al baño del establecimiento Terraza Valentino y ya no regreso.

Sus familiares intentaron buscarlo en el lugar, pero la seguridad del sitio les negó la entrada a los sanitarios y hasta el momento se desconoce su paradero.

Sinaloa ha vivido una jornada de inseguridad en las últimas semanas tras la desaparición de 10 mineros el pasado 23 de enero en el Municipio de La Concordia, quienes habrían sido secuestrados por Los Chapitos; así como el atentado contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en las inmediaciones del Congreso estatal en Culiacán el pasado 28 de enero.

Por estos hechos, mil 600 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron desplegados para reforzar la seguridad en el estado.

Crimen organizado Estados México
