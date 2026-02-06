Delegada de Bienestar en Puebla celebra como Gran Gatsby; admite incongruencia con 4T

La polémica surgió luego de que esta semana se difundieran en redes sociales fotografías y videos del festejo realizado en enero de 2026.

Ciudad de México, 6 de febrero(SinEmbargo).- La Delegada de la Secretaría de Bienestar en Puebla, Natalia Suárez del Real, reconoció ayer que la celebración de su cumpleaños número 34, inspirada en la temática de El Gran Gatsby, no fue congruente con el principio de austeridad en el servicio público que promueve Morena.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Suárez del Real sostuvo que la reunión fue un acto “estrictamente privado”, organizado por familiares y personas cercanas “como una muestra de cariño”, y aseguró que cada asistente cubrió sus propios gastos.

“La celebración de mi cumpleaños fue un acto estrictamente privado, organizado por familiares y personas cercanas como una muestra de cariño, en el que cada asistente cubrió sus propios gastos y que en ningún momento tuvo la intención de ofender, generar molestia o contravenir los principios que guían mi labor. Sin embargo, reconozco que la percepción pública es válida y merece todo mi respeto y atención”, expresó.

La polémica surgió luego de que esta semana se difundieran en redes sociales fotografías y videos del festejo realizado en enero de 2026 en un hotel boutique de Puebla. En las imágenes se observa a la funcionaria sirviendo presunta champaña en torres de copas, en un ambiente decorado al estilo de los años veinte, con globos, vestimenta tipo flapper, y una escenografía asociada al lujo y la opulencia.

A la opinión pública: pic.twitter.com/PTmuO0sj2r — Natalia Suárez del Real (@NataliaS_Puebla) February 4, 2026

Fiesta opulenta genera críticas

El video, compartido inicialmente por el medio Capital Puebla, generó críticas por el aparente contraste entre la celebración y el discurso de austeridad impulsado por la Cuarta Transformación (4T).

Algunos usuarios señalaron que la escena evocaba el exceso retratado en la novela de F. Scott Fitzgerald, publicada en 1925, que simboliza el derroche y la decadencia moral de la alta sociedad estadounidense de aquella época.

La delegada negó haber organizado el evento y justificó que no pagó el costo total de las bebidas ofrecidas, pues cada invitado cubrió lo que consumió. No obstante, admitió que la imagen proyectada generó cuestionamientos válidos.

Después de que la cacharon en estado de ebriedad con fiesta fifí le entró lo reflexiva. Natalia Suárez (@NataliaS_Puebla ), delegada de Bienestar (@A_MontielR ) en Puebla capital, reconoció que la celebración de su cumpleaños no fue congruente con los principios de austeridad… pic.twitter.com/lkMsVefOih — José Díaz (@JJDiazMachuca) February 5, 2026

En redes sociales, la celebración fue apodada “Gran Gatsby” y se sumó a otras polémicas recientes protagonizadas por funcionarios vinculados a Morena, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras, Ricardo Monreal y Mario Delgado.