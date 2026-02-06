Delegada de Bienestar en Puebla celebra como Gran Gatsby; admite incongruencia con 4T

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 1:05 pm

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
La delegada negó haber organizado el evento y justificó que no pagó el costo total de las bebidas ofrecidas, pues cada invitado cubrió lo que consumió. Foto: Especial

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Seguridad no implica lujo: SCJN sobre camionetas blindadas; CSP pide visión distinta

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

La polémica surgió luego de que esta semana se difundieran en redes sociales fotografías y videos del festejo realizado en enero de 2026.

Ciudad de México, 6 de febrero(SinEmbargo).- La Delegada de la Secretaría de Bienestar en Puebla, Natalia Suárez del Real, reconoció ayer que la celebración de su cumpleaños número 34, inspirada en la temática de El Gran Gatsby, no fue congruente con el principio de austeridad en el servicio público que promueve Morena.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Suárez del Real sostuvo que la reunión fue un acto “estrictamente privado”, organizado por familiares y personas cercanas “como una muestra de cariño”, y aseguró que cada asistente cubrió sus propios gastos.

“La celebración de mi cumpleaños fue un acto estrictamente privado, organizado por familiares y personas cercanas como una muestra de cariño, en el que cada asistente cubrió sus propios gastos y que en ningún momento tuvo la intención de ofender, generar molestia o contravenir los principios que guían mi labor. Sin embargo, reconozco que la percepción pública es válida y merece todo mi respeto y atención”, expresó.

La polémica surgió luego de que esta semana se difundieran en redes sociales fotografías y videos del festejo realizado en enero de 2026 en un hotel boutique de Puebla. En las imágenes se observa a la funcionaria sirviendo presunta champaña en torres de copas, en un ambiente decorado al estilo de los años veinte, con globos, vestimenta tipo flapper, y una escenografía asociada al lujo y la opulencia.

Fiesta opulenta genera críticas

El video, compartido inicialmente por el medio Capital Puebla, generó críticas por el aparente contraste entre la celebración y el discurso de austeridad impulsado por la Cuarta Transformación (4T).

Algunos usuarios señalaron que la escena evocaba el exceso retratado en la novela de F. Scott Fitzgerald, publicada en 1925, que simboliza el derroche y la decadencia moral de la alta sociedad estadounidense de aquella época.

La delegada negó haber organizado el evento y justificó que no pagó el costo total de las bebidas ofrecidas, pues cada invitado cubrió lo que consumió. No obstante, admitió que la imagen proyectada generó cuestionamientos válidos.

En redes sociales, la celebración fue apodada “Gran Gatsby” y se sumó a otras polémicas recientes protagonizadas por funcionarios vinculados a Morena, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras, Ricardo Monreal y Mario Delgado.

Explora más en estos temas
Estados México Política Puebla
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Narcopolíticos, ¿quién se hace cargo?

"¿Cuántos casos tienen MC, PRI, PAN, PRD y Morena? Diego N. es sólo una hebra de la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Epstein y el poder en estado puro

"Epstein también obliga a mirar algo más amplio. La existencia de redes internacionales de explotación sexual, muchas...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

+ Sección

Galileo

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
1

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Vacunación
2

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

3

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

Monreal se adelanta a Sheinbaum.
4

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

5

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
6

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Sheinbaum habló sobre el incidente con los zapatos del ministro Aguilar
7

Malo sería que el Presidente de la Corte no se hubiera disculpado, dice Sheinbaum

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
8

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
9

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Vocera de la Corte aclara incidente.
10

La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
11

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Datos Biométricos
12

CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

13

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Harfuch destaca resultados en Michoacán.
14

Con los siete detenidos, Los Blancos de Troya quedan desmantelados, anuncia Harfuch

Oro y plata
15

Precio del oro y la plata rebotan tras desplome de la última semana

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
1

Delegada de Bienestar en Puebla celebra como Gran Gatsby; admite incongruencia con 4T

2

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

Beca Gertrudis Bocanegra 2
3

Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

Harfuch destaca resultados en Michoacán.
4

Con los siete detenidos, Los Blancos de Troya quedan desmantelados, anuncia Harfuch

Sheinbaum habló sobre el incidente con los zapatos del ministro Aguilar
5

Malo sería que el Presidente de la Corte no se hubiera disculpado, dice Sheinbaum

Precio del centenario de oro y onza de plata
6

Centenario de oro resiste, pero la onza de plata cae este 6 de febrero

Sheinbaum afirma que partidos no deben ser paraguas para delinquir.
7

Sheinbaum, del Alcalde de Tequila: Ningún partido debe ser “paraguas para delinquir”

Alcalde de Zacualpan y su esposa sobreviven a atentado en Veracruz; chofer resulta herido.
8

Alcalde de Zacualpan, Veracruz, y su esposa son atacados a balazos; hieren a chofer

Agenda para el primer fin de semana de febrero
9

¿Qué hacer este fin? La CdMx tiene conciertos, año nuevo chino, chocolate y más

El PJF suspendió e inhabilitó a 16 funcionarios.
10

Poder Judicial suspende e inhabilita a 16 funcionarios por misoginia y acoso sexual

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
11

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Ebrard anunció "consultas" con EU sobre minerales críticos.
12

Ebrard anuncia "consultas" con EU, Canadá, Japón y la UE sobre minerales críticos