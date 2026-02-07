Brote de Sarampión en Edomex: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en Ecatepec?

La Secretaria de Salud cuenta con más de 23 millones 500 mil dosis de vacunas contra el virus como parte de la campaña de vacunación de 2026.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Durante la última semana, el sarampión regresó con fuerza a la agenda pública en varios países luego de la alerta epidemiológica emitida el 4 de febrero por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la que advierte sobre un preocupante repunte del virus en todo el continente americano.

La OPS indicó que México reportó seis mil 428 casos y 24 defunciones, la cifra más alta de fallecimientos. Canadá, por su parte, reportó cinco mil 436 casos y dos defunciones; y Estados Unidos confirmó dos mil 242 casos y tres defunciones.

Cómo una medida de contención para detener los contagios, la Secretaría de Salud (SSA) informó que aún cuenta con más de 23 millones 529 mil vacunas contra el sarampión, las cuáles se aplicarán de forma gratuita en los diferentes centros de salud dentro del territorio nacional.

Si vives en la ciudad de Ecatepec, Estado de México aquí te explicamos dónde puedes vacunarte de forma gratuita.

Los módulos de vacunación contra el sarampión en Ecatepec de Morelos

La Secretaria de Salud del Estado de México se une a la campaña de vacunación nacional de la SSA, en la que puedes marcar al número 079 para obtener información del sitio más cercano que cuenta con dosis disponibles.

Los centros de salud del municipio son

Calle Manzana Esq. Xalostoc, Colonia Tablas del Pozo CP 55510.

Calle Puerto Escondido 09, Colonia Texalpa, CP 55416.

Calle Independencia, Colonia Miguel Hidalgo, CP 55490.

Avenida Tonatl, Colonia Ciudad Cuauhtémoc Barrio III CP 55067.

Avenida Nuevo León, Colonia Chamizal CP 55270.

Cerrada Tlatelolco, Colonia Ciudad Cuauhtémoc, Sección Cuitláhuac CP 55067.

Calle Miguel Hidalgo, Colonia Emiliano Zapata CP 55200.

Calle Villa Victoria, Colonia Héroes de Granaditas CP 55297.

Avenida Chicoasén 2, Fraccionamiento Jardines de San Gabriel CP 55220.

Avenida Andrés Quintana Roo, Colonia José María Morelos y Pavón Sagitario X CP 55115.

Calle Adolfo López Mateos, Colonia Nueva Aragón CP 55260.

Calle Oriente, Colonia Adolfo Ruiz Cortines CP 55050.

Avenida Santa Rita, Fraccionamiento Nuevo Paseo de San Agustín CP 55130.

Cerrada Tepic, Colonia San Pedro Xalostoc CP 55310.

Cerrada Francisco Javier Mina 3, Pueblo Santa Clara Coatitla CP 55540.

Cerrada Hidalgo, Pueblo Santa María Chiconautla CP 55066.

Avenida Ejido, Pueblo Santa María Tulpetlac CP 55400.

Avenida General Emiliano Zapata, Colonia Carlos Hank González CP 55520.

Calle Vicente Guerrero, Colonia Urbana Ixhuatepec CP 55349.

Avenida Rio Bravo, Colonia Ampliación Santa María Tulpetlac CP 55418.

Avenida General Galeana, Colonia Jardines de Morelos CP 55070.

Avenida Morelos sin número, Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, San Cristóbal Centro en 55000 .

“La mejor prevención contra el sarampión es la vacunación. Acude a la unidad de salud más cercana y vacúnate si no cuentas con el esquema completo. Las vacunas salvan vidas, son seguras y gratuitas”, se lee en un comunicado de la Secretaría de Salud del Estado de México.

Recomendaciones para acudir a vacunarse

La vacunación en contexto de brote activo suelen simplificar los requisitos, pero es fundamental seguir el protocolo para garantizar tu protección y la de los demás:

No debes presentar fiebre (mayor a 38.5°C) ni síntomas graves de enfermedad. Un resfriado leve no suele ser impedimento, pero es mejor consultarlo con el personal de enfermería.

Usa prendas de manga corta o que permitan descubrir fácilmente el brazo (o el muslo en caso de bebés).

Dado que acudirás a centros de salud con alta afluencia de personas con síntomas respiratorios, se recomienda mantener el uso de mascarilla en la sala de espera.

Aunque en situación de brote no se solicita documentación para vacunarte, se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, ya que es importante para registrar la dosis. Si no la tienes, te entregarán un comprobante de vacunación provisional; guárdalo bien para actualizar tu registro después.