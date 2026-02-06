Gustavo Petro confirma muerte del narcotraficante Santiago Gallón Henao en México

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 2:29 pm

Matan en México a narcotraficante colombiano ligado a asesinato de futbolista Andrés Escobar.
Gallón, quien residía en México desde hacía varios años, fue hallado muerto el miércoles en el municipio de Huixquilucan. Foto: Especial

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"El Mini Lic" es sentenciado en EU a 5 años de prisión por tráfico de fentanilo

Con los siete detenidos, Los Blancos de Troya quedan desmantelados, anuncia Harfuch

Juez vincula a proceso a "El Bótox" por homicidio del líder limonero Bernardo Bravo

El capo, quien residía en México desde hacía varios años, fue hallado muerto el miércoles en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Santiago Gallón Henao, un narcotraficante colombiano vinculado con el asesinato del futbolista Andrés Escobar, ocurrido tras el Mundial de 1994, fue asesinado en México, confirmó este viernes el Presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México”, publicó Petro en su cuenta de X. El mandatario aseguró que Gallón “asesinó por celos en una discoteca al futbolista antioqueño Andrés Escobar”, y sostuvo que ese crimen “acabó con la imagen internacional del país”.

El nombre de Gallón Henao apareció en la investigación por la muerte del defensa de la selección colombiana, baleado en Medellín el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después de marcar un autogol ante Estados Unidos en la fase de grupos del torneo celebrado en ese país.

¿Qué se sabe del asesinato de Santiago Gallón?

De acuerdo con los reportes, Gallón, quien residía en México desde hacía varios años, fue hallado muerto el miércoles en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. La víctima recibió al menos un disparo de bala.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre los posibles responsables ni el móvil del crimen. Tampoco la Fiscalía ni la Cancillería de México respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

El asesinato de Andrés Escobar conmocionó al mundo del futbol y a Colombia, que en la década de 1990 enfrentaba una ola de violencia ligada al narcotráfico, tras la muerte de Pablo Escobar en 1993. El futbolista no tenía parentesco con el capo.

Matan en México a narcotraficante colombiano ligado a asesinato de futbolista Andrés Escobar.
El narcotraficante colombiano Santiago Gallón, vinculado al asesinato de Andrés ‌Escobar, el futbolista que marcó un autogol con la selección de su país en el Mundial de 1994, fue asesinado en México. Foto: Especial

Las investigaciones apuntaron que Santiago Gallón y su hermano Pedro David increparon e insultaron al jugador en una discoteca la noche del crimen. El chofer de los hermanos, Humberto Muñoz, confesó haber disparado contra el futbolista de 27 años, argumentando que actuó para defender a sus jefes, por lo que condenado a 43 años de prisión en 1995, pero recuperó la libertad en 2005 tras una reducción de su sentencia.

Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión. En 2015, ambos fueron incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico, señalados como integrantes de “La Oficina de Envigado”, organización criminal heredera del Cártel de Medellín.

Otro de los hermanos, José Guillermo Gallón Henao, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de mantener vínculos con el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Explora más en estos temas
Crimen organizado Gustavo Petro México
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Narcopolíticos, ¿quién se hace cargo?

"¿Cuántos casos tienen MC, PRI, PAN, PRD y Morena? Diego N. es sólo una hebra de la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Epstein y el poder en estado puro

"Epstein también obliga a mirar algo más amplio. La existencia de redes internacionales de explotación sexual, muchas...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

+ Sección

Galileo

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
1

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Vacunación
2

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

3

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
4

Delegada de Bienestar en Puebla celebra como Gran Gatsby; admite incongruencia con 4T

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
5

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

6

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
7

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

8

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Monreal se adelanta a Sheinbaum.
9

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
10

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Hoy No Circula Sabatino
11

Hoy No Circula Sabatino en CdMx y Edomex: qué autos descansan este 7 de febrero

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
12

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Vocera de la Corte aclara incidente.
13

La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

Fox, los demás, y la Marea Ruca
14

Fox, los demás, y la Marea Ruca

Autoridades ejecutaron 12 cateos en Querétaro, en los que detuvieron a Diego “N”, alias “El Flaco”, y a otros 29 integrantes del grupo delictiv "Los Salazar".
15

Autoridades detienen a "El Flaco", operador de Los Salazar, y 29 más en Querétaro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Matan en México a narcotraficante colombiano ligado a asesinato de futbolista Andrés Escobar.
1

Gustavo Petro confirma muerte del narcotraficante Santiago Gallón Henao en México

Los agentes de Trump pasaron de los golpes y el gas pimienta, a la crueldad ¬ VIDEOS
2

El ICE las caza en citas médicas y en los hospitales. Latinas embarazadas dejan de ir

Autoridades ejecutaron 12 cateos en Querétaro, en los que detuvieron a Diego “N”, alias “El Flaco”, y a otros 29 integrantes del grupo delictiv "Los Salazar".
3

Autoridades detienen a "El Flaco", operador de Los Salazar, y 29 más en Querétaro

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
4

Delegada de Bienestar en Puebla celebra como Gran Gatsby; admite incongruencia con 4T

5

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

Beca Gertrudis Bocanegra 2
6

Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

Harfuch destaca resultados en Michoacán.
7

Con los siete detenidos, Los Blancos de Troya quedan desmantelados, anuncia Harfuch

Sheinbaum habló sobre el incidente con los zapatos del ministro Aguilar
8

Malo sería que el Presidente de la Corte no se hubiera disculpado, dice Sheinbaum

Precio del centenario de oro y onza de plata
9

Centenario de oro resiste, pero la onza de plata cae este 6 de febrero

Sheinbaum afirma que partidos no deben ser paraguas para delinquir.
10

Sheinbaum, del Alcalde de Tequila: Ningún partido debe ser “paraguas para delinquir”

Alcalde de Zacualpan y su esposa sobreviven a atentado en Veracruz; chofer resulta herido.
11

Alcalde de Zacualpan, Veracruz, y su esposa son atacados a balazos; hieren a chofer

Agenda para el primer fin de semana de febrero
12

¿Qué hacer este fin? La CdMx tiene conciertos, año nuevo chino, chocolate y más