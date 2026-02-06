Gustavo Petro confirma muerte del narcotraficante Santiago Gallón Henao en México

El capo, quien residía en México desde hacía varios años, fue hallado muerto el miércoles en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Santiago Gallón Henao, un narcotraficante colombiano vinculado con el asesinato del futbolista Andrés Escobar, ocurrido tras el Mundial de 1994, fue asesinado en México, confirmó este viernes el Presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México”, publicó Petro en su cuenta de X. El mandatario aseguró que Gallón “asesinó por celos en una discoteca al futbolista antioqueño Andrés Escobar”, y sostuvo que ese crimen “acabó con la imagen internacional del país”.

El nombre de Gallón Henao apareció en la investigación por la muerte del defensa de la selección colombiana, baleado en Medellín el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después de marcar un autogol ante Estados Unidos en la fase de grupos del torneo celebrado en ese país.

Denuncié a Santiago Gallón en elaño 2007 en mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el senado de la República, mencioné que hacía parte de la convivir "El Cóndor" al lado de alias "El Tubo", quien era el coordinador del bloque metro, y se dedicaba al robo de gasolina… https://t.co/BhqjMnOwZ6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2026

¿Qué se sabe del asesinato de Santiago Gallón?

De acuerdo con los reportes, Gallón, quien residía en México desde hacía varios años, fue hallado muerto el miércoles en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. La víctima recibió al menos un disparo de bala.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre los posibles responsables ni el móvil del crimen. Tampoco la Fiscalía ni la Cancillería de México respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

El asesinato de Andrés Escobar conmocionó al mundo del futbol y a Colombia, que en la década de 1990 enfrentaba una ola de violencia ligada al narcotráfico, tras la muerte de Pablo Escobar en 1993. El futbolista no tenía parentesco con el capo.

Las investigaciones apuntaron que Santiago Gallón y su hermano Pedro David increparon e insultaron al jugador en una discoteca la noche del crimen. El chofer de los hermanos, Humberto Muñoz, confesó haber disparado contra el futbolista de 27 años, argumentando que actuó para defender a sus jefes, por lo que condenado a 43 años de prisión en 1995, pero recuperó la libertad en 2005 tras una reducción de su sentencia.

Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión. En 2015, ambos fueron incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico, señalados como integrantes de “La Oficina de Envigado”, organización criminal heredera del Cártel de Medellín.

Otro de los hermanos, José Guillermo Gallón Henao, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de mantener vínculos con el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.