Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos

Los presuntos asaltantes fueron captados en video cuando robaron un domicilio haciéndose pasar por trabajadores de limpia de la capital.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este viernes que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por barrenderos para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
#Importante | Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a la denuncia por el robo a una vivienda en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron, en @IztacalcoAl, a cinco personas presuntamente relacionadas con los hechos.
De acuerdo con las indagatorias,… pic.twitter.com/7FX5BXK2PD
— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 6, 2026