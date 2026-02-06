Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos

Los presuntos asaltantes fueron captados en video cuando robaron un domicilio haciéndose pasar por trabajadores de limpia de la capital.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este viernes que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por barrenderos para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.