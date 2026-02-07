VIDEOS ¬ Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti ICE y abucheos a Vance

Las protestas contra el ICE se originaros a raíz de que agentes viajaron para encargarse de la seguridad de los atletas estadounidenses en los Juegos Olímpicos.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- La ciudad de Milán, coanfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, fue escenario este viernes de protestas contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), horas antes de la ceremonia de inauguración en el Estadio San Siro.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes, expresaron su rechazo a la participación de estos funcionarios en la seguridad de la delegación estadounidense, vinculando el evento deportivo con las controvertidas políticas migratorias de la administración encabezada por Donald Trump y su Vicepresidente, J. D. Vance, quien fue blanco de abucheos durante el evento de apertura de los Juegos.

Cientos de personas se congregaron en plazas como Leonardo da Vinci y Piazza Leonardo, portando pancartas con mensajes como "ICE should be in my drinks, not my city" ("El ICE debería estar en mis bebidas, no en mi ciudad") y "No ICE in Milano", simbolizando su oposición a la agencia estadounidense conocida por sus operativos de deportación.

Los silbatos de plástico, un emblema de las protestas anti-ICE en Estados Unidos (EU), resonaron en las calles mientras los manifestantes coreaban consignas contra el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes asistieron al evento.

♬ original sound - DW News @dwnews As the US Immigration and Customs Enforcement agency (ICE) joins US security for the Winter Olympics, protests erupted in Milan. To avoid association with the controversial agency, even the US hospitality suite "Ice House" changed its name. #dwsports

Las manifestaciones también criticaron los cierres de calles y el alto costo de los Juegos, con lemas como "ICE OUT" y referencias a la "represión migratoria" en EU.

El Ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, aclaró que los agentes de ICE sólo tendrían un rol consultivo y no operarían en territorio italiano, limitándose a misiones diplomáticas estadounidenses.

Vance recibe abucheos

La tensión se trasladó a la ceremonia de inauguración, donde el Vicepresidente J. D. Vance y su esposa Usha fueron recibidos con fuertes abucheos por parte del público cuando aparecieron en las pantallas gigantes del estadio.

Mientras la delegación estadounidense entraba al estadio vestida con abrigos blancos de Ralph Lauren y recibía aplausos iniciales, el ambiente cambió drásticamente al enfocarse en Vance, quien ondeaba una pequeña bandera estadounidense.

🤣🤣🤣 JD Vance was just booed relentlessly at the Olympics. The Trump-Vance admin is the laughing stock of the world! pic.twitter.com/ju4DF1qFDh — Morgan J. Freeman (@mjfree) February 6, 2026

Los comentaristas de transmisiones internacionales notaron el "montón de abucheos" y silbidos, describiéndolo como un momento "impactante" que reflejaba el rechazo global a las políticas de la administración estadounidense.

A pesar de los incidentes, la ceremonia continuó con actuaciones de artistas como Mariah Carey y mensajes de celebridades como Taylor Swift, declarando oficialmente abiertos los Juegos.

Las autoridades italianas han reforzado la seguridad, y se esperan más manifestaciones durante las próximas semanas. Este episodio destaca cómo temas políticos globales, como la inmigración, pueden irrumpir en eventos deportivos internacionales.