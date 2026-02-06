La FGE rescata a Gerardo Arredondo, excandidato del PRI-PAN secuestrado en Salamanca

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 5:08 pm

El Gobierno Municipal de Salamanca confirmó el secuestro de Gerardo Arredondo Hernández, empresario y excandidato del PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal.
La Fiscalía de Guanajuato inició una investigación por el secuestro de Gerardo Arredondo. Foto: Facebook Gerardo Arredondo

El empresario guanajuatense fue privado de la libertad por hombres armados al salir de uno de sus negocios.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).-La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó que logró el rescate de Gerardo Arredondo Hernández, empresario y excandidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal de Salamanca, quien fue secuestrado en dicho municipio la mañana de este viernes.

Horas antes, el Gobierno municipal confirmó que el hombre fue privado de la libertad en la zona sur de la ciudad; supuestamente, un grupo de sujetos armados lo interceptaron afuera de uno de sus negocios de venta de materiales de construcción, ubicado en la colonia Las Fuentes, y lo subieron por la fuerza a un vehículo.

A raíz de estos hechos, autoridades municipales, estatales y federales implementaron un operativo para localizar al empresario, mientras la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y hacer justicia en este caso.

FGE rescata a excandidato secuestrado en Salamanca

La Fiscalía de Guanajuato informó a través de su cuenta de X que agentes ministeriales lograron la liberación de Gerardo Arredondo, empresario y excandidato secuestrado en Salamanca, en un operativo realizado en el municipio de Juventino Rosas.

Derivado de esta acción, varias personas que presuntamente participaron en este secuestro fueron detenidas, además de que un presunto delincuente fue abatido durante un enfrentamiento que inició tras una agresión contra los uniformados.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima se encuentra a salvo y bajo resguardo de personal especializado de la. Fiscalía estatal, el cual le brinda atención y acompañamiento integral.

Excandidato a alcalde de Salamanca es secuestrado

El Gobierno Municipal de Salamanca emitió un comunicado en el que confirmó que el empresario y excandidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Gerardo Arredondo, fue secuestrado la mañana de este viernes al sur del municipio, luego de que el hecho fue reportado en medios de comunicación.

Tras recibir la denuncia por el secuestro del ciudadano, autoridades municipales, estatales y federales desplegaron un operativo conjunto en la localidad con el objetivo de localizar al hombre y esclarecer los hechos.

Por su parte, la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación para identificar a las personas responsables de privar de la libertad al empresario y hacer justicia en este caso.

Finalmente, la Dirección de Seguridad Pública municipal aseguró que tomará todas las medidas necesarias para resolver el secuestro del empresario, además de que se comprometió a seguir colaborando con las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad de los habitantes de la localidad

Gerardo Arredondo es un empresario dedicado al ramo de la construcción y contendió por la presidencia municipal de Salamanca en las elecciones del 2024 como candidato de la alianza conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

