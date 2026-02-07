Trump rechaza disculparse por video racista sobre Obama; "no me he equivocado", dice

El mandatario republicano reconoció que el contenido no debió publicarse, pero evitó excusarse, argumentando que el clip fue eliminado “en cuanto nos enteramos".

Los Ángeles, 7 de febrero (LaOpinión).- El Presidente Donald Trump afirmó que no ofrecerá disculpas por el video compartido en Truth Social en el que el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama aparecen con cuerpos de simios, un clip que generó fuertes críticas por su contenido considerado racista, reportó CNN.

Trump fue cuestionado por la prensa a bordo del Air Force One sobre la publicación. El mandatario explicó que solo vio la primera parte del video, donde se hablaba de un supuesto fraude electoral en 2020, afirmación que no ha sido comprobada, y que no llegó a ver el segmento final donde aparecían las imágenes de los Obama.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys. There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

El Presidente reconoció que el contenido no debió publicarse, pero evitó disculparse, argumentando que el video fue eliminado “en cuanto nos enteramos”, aunque usuarios en redes sociales indicaron que la publicación estuvo visible durante varias horas.

De acuerdo con CNN, Trump comentó que la parte inicial del video “estaba bien” en referencia al tema electoral y también explicó que después de verlo se lo envió a alguien de su equipo, quien posteriormente no miró el contenido completo: “Alguien se resbaló y perdió una pieza muy pequeña”.

Trump le aseguró a la prensa haber hablado con el Senador republicano Tim Scott, de Carolina del Sur, considerado uno de los aliados de Trump, quien calificó el material como potencialmente “lo más racista que ha salido de la Casa Blanca” si resultaba ser real.

Ante nuevas preguntas de los reporteros, Trump aseguró que condena la parte racista del video, sin embargo, cuando se le preguntó si ofrecería una disculpa pública, respondió de forma directa: “No. No me he equivocado”.

