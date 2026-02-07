Juan Pablo Kuri, exdiputado del PVEM en Puebla, es detenido por violencia familiar

En agosto de 2025, el exfuncionario fue denunciado por el delito de despojo en su restaurante ubicado en Lomas de Angelópolis, en el municipio de San Andrés Cholula.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo el viernes al exdiputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Pablo Kuri Carballo, por el delito de violencia familiar en contra de su esposa, por lo que fue trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el arresto de Kuri Caballo se llevó a cabo cerca de las 16:17 horas en la carretera internacional Cholula–Puebla, entre las calles H. Galeana y C. Carlos I. Betancourt, a poca distancia del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Puebla.

Luego de ser detenido, el político fue puesto a disposición de un Juez de control en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde permanecerá mientras se desarrolla su audiencia inicial. Se tiene previsto que en las próximas horas las autoridades judiciales determinen la situación jurídica del exdirigente conforme a lo establecido por la ley.

Además de haber sido dirigente del PVEM, Kuri Caballo fue candidato a la quinta regiduría del municipio de Puebla, y gracias al principio de representación proporcional obtuvo un lugar como regidor del Ayuntamiento de Puebla, cargo que ejerció entre 2014 y 2017. Asimismo, fue Diputado local en el Congreso de Puebla, donde formó parte de las comisiones como Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Gobernación.

Kuri Caballo también fue denunciado por despojo

En agosto de 2025, el matrimonio formado por la científica Carolina Mendoza y el ingeniero austriaco Armin Brandel denunciaron a los hermanos Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo, propietarios del Centro Comercial Riona High Plaza, por el delito de despojo de su restaurante ubicado en la exclusiva zona de Lomas de Angelópolis, en el municipio de San Andrés Cholula.

Ambas personas acusaron a los Kuri Caballo de usar sus influencias políticas y poder económico para desalojarlos de dos locales el 7 de mayo de 2025, cuyos espacios fueron entregados en obra negra, por lo que el matrimonio tuvo que realizar una inversión para acondicionarlos como un restaurante de alta gama.

Armin Brandel, dueño del restaurante "Fenotti", presentó tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Contraloría municipal de San Andrés Cholula, en las cuales señaló a Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo de despojarlo ilegalmente de su patrimonio, así como ejercer amenazas en su contra y otros presuntos delitos.

En este sentido, el empresario señaló la existencia de una presunta red de colusión entre las autoridades de San Andrés Cholula, encabezadas por la AlcaldesaGuadalupe Cuautle Torresy y la familia Kuri para despojarlo de establecimiento en Lomas de Angelópolis.