Balas de grueso calibre del narco mexicano salen de fábricas del ejército de EU: NYT

Redacción/SinEmbargo

07/02/2026 - 5:29 pm

CJNG
Integrantes de la Grupo Operativo Lagarto, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con armas de grueso calibre. Foto: Cuartoscuro

Testigos que han podido ver en acción estas municiones, consultados por el diario, afirmaron que estas armar inclinan la balanza hacia las organizaciones criminales. 

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Los cárteles del narcotráfico mexicano, a los que el Presidente Donald Trump declaró como organizaciones terroristas extranjeras apenas llegó por segunda vez a la Casa Blanca, siguen comprando balas de grueso calibre fabricadas en Lake City, una planta del Ejército de Estados Unidos, para usarlas contra las autoridades en México, revela este sábado The New York Times.

"Hombres armados del cártel con armas de fuego calibre .50 han derribado helicópteros, asesinado a funcionarios del gobierno, disparado contra fuerzas policiales y militares y masacrado civiles", afirma el reportaje firmado por los periodistas Ben Dooley, Isabella Cotay y Emiliano Rodríguez Mega.

Aunque las ametralladoras y las municiones para ellas rara vez son adquiridos por propietarios de armas estadounidenses, el apetito de los narcos mexicanos por este tipo de armas es "aparentemente interminable", afirman el diario.

Los documentos judiciales, registros de incautaciones y datos gubernamentales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y The New York Times revelan los acuerdos entre el Ejército y los contratistas privados que dirigen Lake City y que han permitido que municiones calibre .50 y componentes fabricados en la planta ingresen a los mercados minoristas y caigan en manos de los cárteles mexicanos.

Más de 40 mil 370 cartuchos de munición de este calibre han sido incautadas desde 2012 en estados fronterizos con México, por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU, según datos obtenidos por NYT mediante solicitudes de registros públicos. De ellos, un tercio salió de Lake City.

Municiones calibre .50 incautadas en Sonora. Foto: Isaac Esquivel Monroy, Cuartoscuro.

Aunque la munición calibre .50 proveniente de Brasil y Corea del Sur también ha llegado a manos de los cárteles mexicanos, los capos prefieren las fabricadas en EU para librar batallas militares con las autoridades mexicanas, dice el Times, lo que incluye una versión de bala que es capaz de perforar blindajes, que fueron utilizadas en un ataque a la policía mexicana en 2024 y están a la venta en línea actualmente.

Según un recuento del diario y ICIJ, al menos 16 minoristas en línea han vendido munición perforante fabricada en Lake City o hecha con componentes de la planta. Vasily Campbell, propietario de uno de esos negocios, dijo que dejó de vender municiones "hace unos dos años, una vez que descubrimos a dónde iban y cómo llegaban allí", luego de recibir un pedido de munición de 100 cartuchos a domicilio.

La cantidad de cartuchos calibre .50 incautados es pequeña en comparación con otros cartuchos, afirma NYT, pero es su potencia destructiva, lo que lo ha convertido en un factor decisivo para el narco, dándoles la capacidad de abrumar a la policía e incluso al ejército.

“El impacto que una munición del calibre .50 tiene en un tiroteo es indignante”, dijo a los reporteros Chris Demlein, exagente de la ATF que dedicó años a investigar el contrabando de armas a México y afirma que estas permiten a los cárteles atacar objetivos a distancias de más de una milla. "Realmente influyen en la balanza”, agregó.

Luis Manzano, un periodista mexicano que condujo hasta el pueblo mexicano de Villa Unión en un tiroteo donde se usaron armas calibre .50, relató que el suelo temblaba con cada uno de los disparos. "Nunca había experimentado algo así", expresó.

En los expedientes obtenidos por ICIJ y The Times se da cuenta de tres incidentes con rifles calibre .50, incluido el asalto a Villa Unión, en los que las autoridades mexicanas informaron haber encontrado casquillos marcados con el sello de Lake City.

En un cuarto episodio, a inicios de 2024, el entonces Secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval informó que hombres armados utilizaron la variante más destructiva, munición incendiaria perforante calibre .50, procedente de Lake City, para atacar un convoy policial. Una de las balas logró perforar el vehículo blindado, matando a uno y dejando heridos a otros tres tripulantes.

"El blindaje con el que contamos no puede proteger a nuestro personal de este tipo de penetración", declaró entonces el jefe del ejército mexicano.

The New York Times detalló que "el Ejército de EU no respondió en detalle a preguntas sobre el uso de munición de Lake City por parte de los cárteles de la droga", pero en un correo electrónico "un portavoz afirmó que permitir la venta comercial de la planta ha ahorrado a los contribuyentes alrededor de 50 millones de dólares anuales, principalmente al reducir el costo de la munición para el gobierno".

En febrero de 2022, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, informó sobre la incautación de balas -de origen extranjero- al crimen organizado, las cuales eran capaces de penetrar los blindajes de la institución. Foto: Captura de pantalla

A pesar de que el Congreso aprobó una ley que prohibía al Pentágono vender munición perforante para armas de calibre .50 al público en el año 2000 y de balas no perforantes en 2007, poco después los planificadores del Ejército permitieron a ATK, operador de Lake City, intensificar la actividad comercial en la planta a cambio de producir más de mil 600 millones de cartuchos al año, lo que incluía 60 millones de cartuchos de calibre .50, revela el diario y agrega que "a finales de 2008, ATK había comenzado a vender parte de esa munición a minoristas".

El tráfico de armas ha sido uno de los reclamos más contundentes de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia el Gobierno de Donald Trump, a quien ha pedido hacerse responsable del problema que esto representa para combatir a los cárteles del narcotráfico.

"Así como nosotros incautan droga de este lado para que no llegue allá, les hemos estado pidiendo que ellos deben disminuir el tráfico de armas de EU a México, hubo un reconocimiento por parte del Departamento de Justicia que 75 por ciento de las armas que se incautan en México -nada más en este periodo han sido 21 mil- vienen de EU de manera ilegal. Entonces, avanzar, tiene que ver con un trabajo conjunto. ¿Qué más? Bueno, allá hay distribución de droga, allá hay lavado de dinero, aquí trabajamos, estamos trabajando todos los días. El gabinete de seguridad prácticamente no duermen del trabajo permanente, las operaciones permanentes, la coordinación", expresó en su conferencia matutina del pasado 16 de enero.

En atención a su reclamo, en septiembre del año pasado el Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una nueva iniciativa con el gobierno mexicano para frenar el tráfico de armas al país.

Crimen organizado Estados Unidos México
