Metro de CdMx modificará horario de servicio en la L2. ¿En qué estaciones y cuándo?

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que a partir de este lunes 9 de febrero tres estaciones de la Línea 2, que corre de Cuatro caminos a Tasqueña, serán rehabilitadas rumbo al Mundial 2026, por lo que se modificarán sus horarios de operación.

¿Qué estaciones tendrán cambios de horario?

De acuerdo con el STC, las estaciones afectadas serán San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, de la también llamada línea azul, que reducirán su servicio debido al inicio de trabajos de mantenimiento integral en estas y otras 12 estaciones del tramo Tasqueña–Revolución.

En consecuencia, sólo operarán en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 05:00 a 22:00 horas.

Sábados: de 05:00 a 20:00 horas.

Domingos: permanecerán cerradas todo el día.

Durante los cierres del domingo, el servicio de la Línea 2 operará en dos circuitos:

Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Tasqueña a Xola.

Servicio alterno gratuito de RTP para el resto de las estaciones.

Para apoyar a los usuarios afectados, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) habilitará un servicio gratuito que operará entre Xola y Pino Suárez, en ambos sentidos, con paradas en:

Xola.

Viaducto.

Chabacano.

San Antonio Abad.

Pino Suárez.

Los horarios del RTP serán:

Lunes a viernes: de 22:00 a 00:30 horas.

Sábados: de 20:00 a 00:30 horas.

Domingos: de 07:00 a 00:30 horas.

Las autoridades detallaron que de Tasqueña a Revolución se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como actualización de la red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad.

Estas acciones beneficiarán a un promedio de 568 mil usuarios diarios de la Línea 2.

Obras rumbo al Mundial 2026

Los trabajos forman parte de los preparativos de la Ciudad de México para el Mundial de Futbol 2026, cuyo partido inaugural se celebrará el 11 de junio en el Estadio Azteca. Se estima que la capital reciba más de cinco millones de turistas durante el verano.

La inversión total destinada al STC asciende a mil 500 millones de pesos, de los cuales aproximadamente mil millones serán para la Línea 2, considerada estratégica por su alta afluencia y su vulnerabilidad durante la temporada de lluvias.

Antes del evento deportivo, el Metro prevé remodelar 16 estaciones de esta línea.