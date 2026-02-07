Metro de CdMx modificará horario de servicio en la L2. ¿En qué estaciones y cuándo?

Redacción/SinEmbargo

07/02/2026 - 11:30 am

Tres estaciones de la línea 2 del Metro modifican horarios por remodelación.
Los trabajos forman parte de los preparativos de la Ciudad de México para el Mundial de Futbol 2026. Foto: Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Viajas en el Metro de CdMx? Checa en qué estación puedes vacunarte contra sarampión

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

Brugada anuncia modernización de la Línea 3 del Metro; obras iniciarán en Universidad

Para apoyar a los usuarios afectados, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) habilitará un servicio gratuito que operará entre Xola y Pino Suárez.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que a partir de este lunes 9 de febrero tres estaciones de la Línea 2, que corre de Cuatro caminos a Tasqueña, serán rehabilitadas rumbo al Mundial 2026, por lo que se modificarán sus horarios de operación.

¿Qué estaciones tendrán cambios de horario?

De acuerdo con el STC, las estaciones afectadas serán San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, de la también llamada línea azul, que reducirán su servicio debido al inicio de trabajos de mantenimiento integral en estas y otras 12 estaciones del tramo Tasqueña–Revolución.

En consecuencia, sólo operarán en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: de 05:00 a 22:00 horas.
  • Sábados: de 05:00 a 20:00 horas.
  • Domingos: permanecerán cerradas todo el día.

Durante los cierres del domingo, el servicio de la Línea 2 operará en dos circuitos:

  • Cuatro Caminos a Pino Suárez.
  • Tasqueña a Xola.
  • Servicio alterno gratuito de RTP para el resto de las estaciones.

Para apoyar a los usuarios afectados, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) habilitará un servicio gratuito que operará entre Xola y Pino Suárez, en ambos sentidos, con paradas en:

  • Xola.
  • Viaducto.
  • Chabacano.
  • San Antonio Abad.
  • Pino Suárez.

Los horarios del RTP serán:

  • Lunes a viernes: de 22:00 a 00:30 horas.
  • Sábados: de 20:00 a 00:30 horas.
  • Domingos: de 07:00 a 00:30 horas.

Las autoridades detallaron que de Tasqueña a Revolución se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como actualización de la red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad.

Estas acciones beneficiarán a un promedio de 568 mil usuarios diarios de la Línea 2.

Obras rumbo al Mundial 2026

Los trabajos forman parte de los preparativos de la Ciudad de México para el Mundial de Futbol 2026, cuyo partido inaugural se celebrará el 11 de junio en el Estadio Azteca. Se estima que la capital reciba más de cinco millones de turistas durante el verano.

La inversión total destinada al STC asciende a mil 500 millones de pesos, de los cuales aproximadamente mil millones serán para la Línea 2, considerada estratégica por su alta afluencia y su vulnerabilidad durante la temporada de lluvias.

Antes del evento deportivo, el Metro prevé remodelar 16 estaciones de esta línea.

Explora más en estos temas
CdMx México Mundial 2026 Servicio
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La turbia historia económica del Festival de las ideas

"Lo que se vende como un foro de pensamiento ha funcionado durante años como un puente entre...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Zapatos limpios, Constitución manchada

"En el lenguaje del poder, alguien que limpia los zapatos de otro se subordina, y alguien que...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

+ Sección

Galileo

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
1

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Vacunación
2

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

3

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
4

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.
5

VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
6

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Juan Pablo Kuri, exdiputado del PVEM en Puebla, fue detenido.
7

Juan Pablo Kuri, exdiputado del PVEM en Puebla, es detenido por violencia familiar

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
8

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

El empresario Ricardo Salinas Pliego.
9

La cintura de Kardashian

Dionicio Emanuel Álvarez
10

Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco, es detenido en Morelos

Trump dice que no ofrecerá disculpas por el video racista de Obama.
11

Trump rechaza disculparse por video racista sobre Obama; "no me he equivocado", dice

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
12

Funcionaria de Bienestar en Puebla celebra a la Gatsby; admite incongruencia con 4T

Juegos Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti Ice y abucheos a Vance
13

VIDEOS ¬ Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti ICE y abucheos a Vance

Beca Gertrudis Bocanegra 2
14

Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

La SSC-CdMx informó que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por personal de limpieza para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
15

Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Tres estaciones de la línea 2 del Metro modifican horarios por remodelación.
1

Metro de CdMx modificará horario de servicio en la L2. ¿En qué estaciones y cuándo?

Dionicio Emanuel Álvarez
2

Dionicio Emanuel Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco, es detenido en Morelos

Francia y Canadá inauguran sus consulados en Groenlandia tras las amenazas de Trump.
3

Canadá y Francia cierran filas con Groenlandia: inauguran sus consulados en la isla

Reko, el nuevo restaurante en avenida Reforma
4

¿Antojo de comida asiática con un toque mexicano? Rekō llegó a Reforma en la CdMx

EU anunció aranceles para países que comercien con Irán.
5

EU anuncia aranceles para países que comercien con Irán por ser una "amenaza inusual"

Juan Pablo Kuri, exdiputado del PVEM en Puebla, fue detenido.
6

Juan Pablo Kuri, exdiputado del PVEM en Puebla, es detenido por violencia familiar

Trump dice que no ofrecerá disculpas por el video racista de Obama.
7

Trump rechaza disculparse por video racista sobre Obama; "no me he equivocado", dice

Un Juez le dictó prisión preventiva a Diego Rivera Navarro, Presidente Municipal de Tequila, Jalisco, tras ser acusado por secuestro y delincuencia organizada.
8

Alcalde de Tequila recibe prisión preventiva; es señalado por secuestro de morenistas

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.
9

VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

Juegos Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti Ice y abucheos a Vance
10

VIDEOS ¬ Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti ICE y abucheos a Vance

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, informó este viernes que el próximo domingo arrancará formalmente la campaña de vacunación contra el sarampión.
11

La CdMx arrancará campaña contra el sarampión; habrá más de 300 puntos de vacunación

FGR reporta hallazgo de cuerpos y restos en Sinaloa; uno es de mineros desaparecidos
12

La FGR halla cuerpos y restos humanos en Sinaloa; uno sería de mineros desaparecidos