VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

07/02/2026 - 2:39 pm

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
 Una pareja de novios intentó asaltar de manera violenta a un conductor de Uber en inmediaciones de Ciudad Judicial.

Debido a que la cámara del autis captó sus rostros y el video se viralizó, en cuestión de horas usuarios identificaron a los ladrones en cuestión de horas.

Puebla, 7 de febrero (AmbasManos).- Una pareja de novios intentó asaltar de manera violenta a un conductor de Uber en inmediaciones de Ciudad Judicial. Sin embargo, la cámara de video que llevaba la unidad captó sus rostros y usuarios que los conocían los exhibieron en redes sociales.

Los delincuentes fueron identificados como Jesús y Brenda quienes, según fuentes de Ambas Manos, viven en La Guadalupana, al oriente de la ciudad de Puebla.

El video del asalto trascendió en redes sociales porque la víctima suplicaba porque no lo asaltaran, pero a estos no les importó y a punta de pistola amenazaban con hacerle daño.

Los hechos se registraron el pasado miércoles 4 de febrero en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

En el video se logra ver a Brenda y Jesús sentados en la parte trasera. Cuando llegan al destino que habían solicitado sacan las armas de fuego y le exigen al conductor que se mueva al asiento del copiloto.

En ese momento, el operador les pide que no le hagan daño, que se lleven todo, pero que a él lo dejen en paz. Sin embargo, como respuesta, Brenda le pone la mano en la boca y le dice que se calle.

En tanto, Jesús le apunta con el arma e insiste en que se mueva para poderse llevar la unidad y sus pertenencias. El chofer pensó que sería secuestrado, por lo que entró en pánico y aceleró a fondo. Esto, espantó a los delincuentes quienes decidieron bajar del auto y escapar. Aunque el robo sí se consumó porque se llevaron su cartera y las llaves sel automóvil de plataforma.

Identifican a novios que asaltaron a conductor de Uber en Puebla

Debido a que la cámara del Uber captó sus rostros y el video se viralizó, en cuestión de horas usuarios identificaron a los asaltantes. Quienes los conocen aseguraron que son novios: Jesús y Brenda, vecinos de La Guadalupana.

Ahora las fotografías que ellos mismos suben a sus redes sociales ya andan dando la vuelta, para que la ciudadanía tenga cuidado con este par de delincuentes.

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

