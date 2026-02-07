Sheinbaum anuncia beca Gertrudis Bocanegra para Universidades Rosario Castellanos

El apoyo consiste en de mil 900 pesos que se entregan bimestralmente durante los 10 meses de cada ciclo escolar, por un máximo de 45 meses.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado la Beca Gertrudis Bocanegra para las y los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos en todo el país.

"Hoy doy la noticia que todos los estudiantes de la Universidad Rosario Castellano van a tener la Beca Gertrudis Bocanegra", anunció.

La Beca Gertrudis Bocanegra consiste en un apoyo de mil 900 pesos que se entregan bimestralmente durante los 10 meses de cada ciclo escolar, por un máximo de 45 meses.

Es un gusto anunciar en San Luis Potosí que todos los estudiantes de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” en el país contarán con beca de transporte. Hoy inauguramos el plantel del municipio Soledad de Graciano Sánchez. Queridos jóvenes: nunca olviden que la educación… pic.twitter.com/Jw2fAJWhbZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 7, 2026

En su mensaje destacó el derecho a la educación publica y la obligación del estado por proveer esta garantía a los jóvenes del país.

"No se les olvide que la educación es un derecho del pueblo de México. Fueron gobiernos que no creyeron en eso, que querían dejar al pueblo de México sin estudios y que solamente crecieran los negocios de la educación, está bien que haya escuela particular, pero el Estado tiene la obligación de proveer el derecho a la educación. ¿Saben quién paga la educación? El pueblo de México y siempre hay que servir al pueblo de México. Esa es la gran diferencia de los gobiernos de antes que servían a unos cuantos y de los gobiernos de la transformación que tienen una misión: servir al pueblo de México", sostuvo desde San Luis Potosí.

La Jefa del Ejecutivo Federal acudió a San Luis Potosí para inaugurar el nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos (URC) y explicó que los edificios que componen la primera etapa de esta Unidad Académica la construyó el Gobierno del Estado a cargo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y anunció que se construirán otros edificios para laboratorios con recursos del Gobierno de México.

Recordó que con la llegada de la Cuarta Transformación en 2018, se reivindicó el acceso a la educación como un derecho y no como una mercancía, como lo impusieron en los gobiernos neoliberales.

Destacan construcción de universidades

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo resaltó que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa la construcción de más preparatorias y universidades. Destacó que la UNRC es ejemplo de educación humanista, que no pretende generar mano de obra, sino egresados con pensamiento crítico y participativo.

La Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, agradeció al Gobernador de San Luis Potosí por su compromiso para ampliar la UNRC con nuevos planteles en la entidad. Resaltó que la unidad inaugurada en Soledad de Graciano Sánchez cuenta con todas las carreras que se necesitan para sacar adelante al estado y al país como Robótica, Inteligencia Artificial y Súper cómputo que está por iniciar, con maestros del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología para formar expertos en estos temas.

Por su parte, la Rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, puntualizó que la UNRC cuenta a nivel nacional con casi 80 mil estudiantes y en San Luis Potosí hay más de 600 alumnos en 27 de los 58 municipios del estado, que estudian 12 licenciaturas y 14 programas.