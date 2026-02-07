"El Nito", operador de los Beltrán Leyva, se declara culpable de narcotráfico en EU

El capo fue entregado por México a autoridades estadounidenses en febrero del 2025.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Rodolfo López Ibarra, alias “El Nito”, quién fuera uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán Leyva, se declaró culpable de traficar drogas a Estados Unidos (EU) y de sobornar a funcionarios mexicanos, ante una corte de Washington.

Aparentemente, la defensa del capo mexicano llegó a un acuerdo con autoridades estadounidenses para que acepte su culpabilidad y renuncie ir a juicio a cambio de que la Fiscalía presente una recomendación para que no se le dicte la sentencia máxima, que podría ser de cadena perpetua.

Este narcotraficante fue entregado por autoridades mexicanas a EU en febrero del 2025 junto a otros 28 criminales, quienes fueron expulsados de México con el argumento de que su presencia en el país representaba una amenaza para la seguridad nacional.

Operaciones del capo iniciaron con el Cártel de Sinaloa

En una audiencia celebrada el jueves 5 de febrero en la Corte de Washington, presidida por la Jueza federal Jia M. Cobb, "El Nito" firmó una declaración de culpabilidad en la admitió que durante años participó en operaciones para traficar drogas a EU, con las cuales generó ganancias millonarias.

Rodolfo López Ibarra declaró que entre el 2003 y el 2016 formó parte de una conspiración criminal en México, Colombia y Guatemala, con el propósito de traficar toneladas de cocaína a territorio estadounidense por tierra, mar y aire.

Dichas operaciones fueron realizadas por el capo primero como integrante de una facción del Cártel de Sinaloa y posteriormente como uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán Leyva, cuando sirvió bajo las órdenes de Arturo Beltrán Leyva.

Además, "El Nito" reconoció que durante dicho periodo tuvo conocimiento de que se pagaron sobornos a policías y funcionarios del Gobierno de México para que le permitieran continuar con sus operaciones de tráfico de drogas.

Luego de que López Ibarra firmó la declaración de culpabilidad, la Jueza convocó a las partes a la audiencia de preparación de sentencia que se celebrará el próximo 6 de mayo.

De acuerdo con lo establecido en el documento, los cargos de narcotráfico por los que se declaró culpable el capo mexicano ameritan una sentencia mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, además de que se le podría imponer una multa de hasta 10 millones de dólares.