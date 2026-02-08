Agentes de ICE golpearon brutalmente a migrante mexicano hasta causarle daño cerebral

El migrante de origen mexicano es una más de las personas durante las redadas migratorias en Minnesota.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Con el paso del tiempo han salido a la luz evidencias de la violencia extrema empleada por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante las redadas migratorias en Minnesota. Prueba de ello es el caso de Alberto Castañeda Mondragón, un migrante mexicano que resultó con daño cerebral tras recibir brutales golpizas de agentes migratorios, quien compartió su testimonio al medio The Associated Press (AP).

Este hombre es una más de las tantas personas de origen hispano que fueron víctimas de agresiones al ser detenidos por autoridades migratorias tras el endurecimiento de los operativos para detener a migrantes sin papeles.

Castañeda relató a AP cómo los agentes migratorios lo golpearon en varias ocasiones tras su arresto, lo que le provocó graves lesiones cerebrales y pérdida de memoria, olvidando incluso que tenía una hija, mientras la agencia migratoria intentó deslindarse argumentando que fue el hombre quien se provocó el daño.

Agentes de ICE golpearon brutalmente a migrante detenido

Alberto Castañeda, migrante mexicano de 31 años de edad, fue detenido el 8 de enero por agentes de ICE frente a un centro comercial en la ciudad de St. Paul, en Minnesota.

El hombre contó a AP que recuerda que ese día los uniformados lo bajaron por la fuerza del auto de un amigo, lo sometieron, lo esposaron y comenzaron a golpearlo; incluso usaron un bastón de acero para pegarle en la cabeza.

Después fue arrastrado por los elementos hasta una camioneta y llevado a un centro de detención, dónde, asegura, fue golpeado de nuevo.

A causa de las golpizas que le propinaron agentes de ICE, Alberto Castañeda resultó con ocho fracturas en el cráneo y cinco hemorragias cerebrales que pusieron en riesgo su vida.

Migrante resulta con daño cerebral tras golpiza de agentes migratorios

Debido a la gravedad de sus lesiones, el migrante fue trasladado al Centro Médico del Condado de Hennepin (HCMC, por sus siglas en inglés), dónde pasó varios días internado mientras era vigilado por agentes migratorios.

Castañeda relató a AP que recuerda que recobró la conciencia en la sala de emergencias y sintió el intenso dolor que le provocaban las fracturas en su cráneo.

El daño causado por los golpes en su cabeza provocó que el hombre perdiera la memoria, por lo que olvidó que tenía una hija, además de otros momentos importantes de su pasado, como el día que le enseñó a su hija a bailar o cuando dejó a su familia para mudarse a EU.

Además de sus problemas de memoria, el migrante también presenta problemas de equilibrio y coordinación, por lo que reveló que incluso necesita ayuda para bañarse. Esta situación podría ocasionar que no pueda volver a trabajar, ya que como parte de su labor necesita subir y bajar escaleras.