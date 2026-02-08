Príncipes, duques y hasta expresidentes: esta es la élite política ligada a Epstein

Redacción/SinEmbargo

07/02/2026 - 10:30 pm

Epstein supo extender sus tentáculos, con la ayuda de Maxwell, hasta las más altas esferas del poder internacional. Foto: Oficina de la Fiscalía de EU

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

"Fui insensato": Gates habla de Epstein; Melinda French se dice triste por menciones

Gobierno de EU retira fotos sin censura del caso Epstein ante quejas de las víctimas

La red de poder que el financiero tejió para cometer sus crímenes sexuales contra menores de edad alcanza y salpica a figuras destacadas de la política, desde la realeza hasta mandatarios latinoaméricanos.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Con nueva publicación de más de tres millones de páginas del archivos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) han salido a relucir varios nombres de la política internacional que estarían vinculados con la red de poder que durante años tejió el criminal sexual Jeffrey Epstein.

Las autoridades estadounidenses ya habían dado a conocer varios de los archivos, pero la última entrega de ellos es la más grande, con 180 mil imágenes, y más de dos mil vídeos que revelan su relación con la élite de la política internacional, incluido el propio Donald Trump, quien se vio obligado a emitir un decreto para su publicación, pese a sus intentos de desviar el tema calificandolo como "un fraude".

Aunque la aparición de sus nombres no implica que estén relacionados con la red de pederasta, agresor sexual de menores y líder de una red de trata sexual -que falleció en prisión-; sí evidencia los vínculos que estos personajes mantenían con él.

Príncipe Andrés

Andrew Mountbatten-Windsor, el tercer hijo de la reina Isabel II, fue uno de los más perjudicados con la publicación de los archivos Epstein, al grado de que su hermano, el rey Carlos III, decidió retirarle oficialmente el título de príncipe en noviembre pasado, a pesar de haber negado todas las acusaciones en su contra.

Fue en el 2021 cuando una mujer estadounidense, Virginia Giuffre, que ahora tiene 36 años, demandó al integrante de la realeza por haberla asaltado sexualmente, cuando tenía 17 años, en la casa de Epstein en Nueva York y en su isla privada de Islas Vírgenes, en Estados Unidos, así como en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, que fue pareja sentimental del financiero y su cómplice.

A ello se suma que entre los nuevos documentos del caso se encuentran varias fotografías en las que el expríncipe Andrés aparece de rodillas junto a la mujer no identificada en un espacio interior que coincidiría, según BBC Verify, con el interior de la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York.

El príncipe Andrés, despojado de títulos y expulsado de Windsor por liga con Epstein.
El rey Carlos III del Reino Unido inició un proceso formal para retirar los títulos, estilos y honores de su hermano, el príncipe Andrés, en medio de las acusaciones por sus presuntos vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Foto: Europa Press

La princesa heredera de Noruega

Mette-Marit, la próxima en heredar el trono en Noruega, mantuvo una amistad con Epstein por varios años, lo que la llevó a visitar al magnate en su residencia de lujo en Palm Beach, en el estado de Florida, durante cuatro días a principios de 2013 e incluso a darle consejos para "buscar esposa".

Aunque al conocerse la verdad sobre Epstein, la monarca aseguró que el financiero habría tratado de aprovecharse de su relación, los nuevos documentos publicados revelan un correo electrónico enviado al convicto en el que admite haber buscado en Google para enterarse del caso

Entre las comunicaciones destaca una en la que Epstein dice a la princesa que había conocido a dos mujeres noruegas de 24 y 25 años. “me gusta oslo”, dijo. “¿Las chicas tienen 24 y 25 años?”, respondió al parecer la princesa desde una cuenta llamada HKH Kronprinsessen, que en noruego significa SAR (su alteza real) princesa heredera. “A mí también me gusta Oslo”, agregó.

La princesa Mette-Marit de Noruega. Foto: Matthias Wehnert, EuropaPress

En otro mensaje, Mette-Marit le pregunta a Epstein si es apropiado sugerir como fondo de pantalla para su hijo "dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf". "Déjale decidir. Una madre debería mantenerse al margen", respondió él. Los correos han sacudido a Noruega y se dan en medio del juicio contra su hijo Marius Borg Hoiby, acusado de 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland.

Sarah Ferguson, exduquesa de York

La exesposa del Príncipe Andrés y en su día Duquesa de York, mantenía una buena relación con Epstein, revelan varios correos que continuaron incluso después de que el financiero fuera condenado por delitos sexuales en 2008.

Un correo electrónico de 2009 revela que Epstein probablemente pagó los vuelos de “la duquesa y las niñas de Heathrow a Miami”, una aparente referencia a un viaje de Ferguson y sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz. “Realmente no tengo palabras para describir mi amor, gratitud por tu generosidad y amabilidad. Xx Estoy a tu servicio. Ya cásate conmigo”, le dijo ella otro correo en 2010 donde lo calificó como de “leyenda”. Tras la nueva tanda de archivos, la exduquesa anunció el cierre de su entidad benéfica, Sarah's Trust.

La exduquesa Sarah Ferguson. Foto: EuropaPress

Aznar y Ana Botella

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, y su esposa, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, aparecen en las facturas de dos paquetes enviados por el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2003 y 2004. Así lo revela una factura que figura dentro de los archivos del Departamento de Justicia de EU sobre un paquete de unos 220 gramos enviado por el magnate y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, el 2 de septiembre de 2003 desde Nueva York a La Monclova a los destinatarios "Presidente y Ana Aznar", que lo recogieron el 4 de septiembre.

A este se suma un segundo paquete, que pesaba alrededor de 360 gramos, y se envió desde la misma dirección pero a la ocina de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en Madrid, el 5 de mayo de 2004, apenas dos semanas después de que Aznar dejara la Presidencia del Gobierno, y lo recogieron el 10 de mayo.

Además figuran los nombres de José Aznar, hijo del expresidente, y de Alejandro Agag, su yerno y exdiputado del Parlamento Europeo, en la agenda telefónica de Epstein. El circulo cercano del exmandatario ha negado cualquier relación con el financiero.

Ana Botella y José María Aznar asisten a la entrega de los premios de periodismo de ABC “Mariano de Cavia”, “Luca de Tena” y “Mingote”, el 8 de julio de 2025, en Madrid. Foto: José Ruiz, Europa Press

Elon Musk

Los nuevos archivos revelan que Musk le pidió una cita a Epstein para visitar la isla donde se cometieron la gran mayoría de estos crímenes sexuales contra víctimas menores de edad. "¿En qué día o noche tendrá lugar la fiesta más salvaje en tu isla?", dice uno de los mensajes.

En respuesta, el dueño de X afirmó que sí mantuvo correspondencia con el magnate, pero que declinó las invitaciones para ir a la isla. "Nunca he asistido a ninguna fiesta de Epstein y muchas veces he pedido el procesamiento de quienes cometieron crímenes con Epstein", aseveró.

La Fiscalía de París registró las oficinas de X en Francia junto a la unidad de ciberdelincuencia de la Policía gala y Europol en el marco de una investigación.
Elon Musk deberá presentarse a declarar ante la Fiscalía de París, Francia. Foto: Lian Yi, Xinhua

Bill y Hillary Clinton

El expresidente Bill Clinton ha reconocido haber volado en el avión de Epstein a principios de la década de 2000 para realizar labores humanitarias relacionadas con la Fundación Clinton, mientras que el delincuente sexual visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones. Además, el demócrata aparece en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia, incluida una donde se le ve disfrutar del jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

Hillary Clinton, que se enfrentó a Trump en las elecciones presidenciales de 2016, ha dicho que no mantuvo ninguna relación significativa con Epstein, nunca voló en su avión ni visitó la isla.

Para despejar cualquier duda, la pareja ha aceptado testificar en el Congreso de Estados Unidos por el caso y hacerlo de manera pública a fin de evitar que los republicanos politicen el tema.

Bill Clinton. Foto: Departamento de Justicia de EU

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Entre los poderosos que tenían vínculos con Epstein destaca el del expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002), una relación que se mantuvo al menos hasta abril de 2009, un año después de que el magnate fuera condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor y por trasladar a personas con el objetivo de prostituirlas.

Los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de EU, revela conversaciones con Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés que colaboró con el financiero en sus delitos y que se suicidó en la cárcel en febrero de 2022. “Hola, Andrés (...). Llego a las dos de la tarde desde Lima. Dime si tienes un número de teléfono estadounidense para que te llame. Estoy muy contento de verte de nuevo”, dice un correo que el proxeneta le envió a Pastrana el 20 de abril de 2009.

Estos contactos incluyen pedidos del propio Epstein a Brunel: “Llama a Pastrana sobre una gran casa en Cuba”, se lee en uno fechado el 10 de abril. A estos se suma otro correo, enviado cinco días después, le pide a su colaborador que tanto él como Pastrana se reúnan con el empresario Tommy Mottola, que quiere ser “el zar del entretenimiento en Cuba”.

Ghislaine Maxwell y Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Foto: Departamento de Justicia de EU

Pero Pastrana no sólo era cercano al financiero, también paso tiempo de calidad con su cómplice Ghislaine Maxwell, quien relató haber volado con la mandatario colombiano en un helicóptero militar Blackhawk durante una visita a Colombia. “Tengo fotos (...) en las que estoy con el Presidente, que me invitó y organizó todo el convite, incluido que los terroristas corrieran a mi alrededor para que yo les disparara”, narra en un correo fechado en abril de 2003 y cuyo destinatario está oculto.

Estos vuelos se conocieron desde agosto del año pasado, cuando se difundió una entrevista de Maxwell con la Fiscalía estadounidense y en la desclasificación de diciembre se sumaron las fotos en las que la pederasta y el expresidente aparecen vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea colombiana. Pastrana ha evitado hablar del tema.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos Mundo
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La turbia historia económica del Festival de las ideas

"Lo que se vende como un foro de pensamiento ha funcionado durante años como un puente entre...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Zapatos limpios, Constitución manchada

"En el lenguaje del poder, alguien que limpia los zapatos de otro se subordina, y alguien que...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

+ Sección

Galileo

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
1

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Con todos, pero no con sus hijos
2

Con todos, pero no con sus hijos

San Quintín es uno de los principales enclaves agroexportadores del país. Su producción de frutos rojos genera millones de pesos en ganancias. Aunque quienes la hacen posible, es decir, las familias jornaleras, permanecen en la precariedad.
3

No fue enojo de la Presidenta: fue indignación, dice jornalera y detalla el contexto

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
4

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Vacunación
5

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

6

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
7

Funcionaria de Bienestar en Puebla celebra a la Gatsby; admite incongruencia con 4T

Beca Gertrudis Bocanegra 2
8

Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

9

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
10

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote por dos nuevos casos.
11

Marilyn Cote, falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por 2 nuevos casos

CJNG
12

Balas de grueso calibre del narco mexicano salen de fábricas del ejército de EU: NYT

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.
13

VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

VIDEO revela vida de Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein, en prisión
14

VIDEO revela cómo era la vida de Maxwell, cómplice de Epstein, en prisión en 2020

Alberto Castañeda Mondragón, migrante mexicano, resultó con daño cerebral tras recibir brutales golpizas de agentes de ICE.
15

Agentes de ICE golpearon brutalmente a migrante mexicano hasta causarle daño cerebral

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Príncipes, duques y hasta expresidentes: esta es la élite política ligada a Epstein

Valentín Lavín Romero, Alcalde de Temoac, Morelos, solicitó licencia a su cargo mientras se recupera luego de ser víctima de un ataque armado.
2

El Alcalde de Temoac, Morelos, pide licencia para recuperarse tras sufrir atentado

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más
3

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más

San Quintín es uno de los principales enclaves agroexportadores del país. Su producción de frutos rojos genera millones de pesos en ganancias. Aunque quienes la hacen posible, es decir, las familias jornaleras, permanecen en la precariedad.
4

No fue enojo de la Presidenta: fue indignación, dice jornalera y detalla el contexto

Alberto Castañeda Mondragón, migrante mexicano, resultó con daño cerebral tras recibir brutales golpizas de agentes de ICE.
5

Agentes de ICE golpearon brutalmente a migrante mexicano hasta causarle daño cerebral

Neoliberales querían dejar al pueblo sin educación: CSP; la volvieron negocio, dice
6

Neoliberales querían dejar al pueblo sin educación: CSP; la volvieron negocio, dice

Will Lewis, editor del Washington Post, anunció su renuncia, esto días después de que el diario estadounidense anunció que despedirá a un tercio de su personal.
7

El editor del Washington Post, Will Lewis, presenta su renuncia tras despidos masivos

Cuba enfrenta crisis por el bloqueo de Estados Unidos al petróleo
8

Apagones, cierre de hoteles y de escuelas: el brutal bloqueo de EU a Cuba hace crisis

CJNG
9

Balas de grueso calibre del narco mexicano salen de fábricas del ejército de EU: NYT

Rodolfo López Ibarra, “El Nito”, operador del cártel de los Beltrán Leyva, se declaró culpable de traficar drogas a EU ante una corte de Washington.
10

"El Nito", operador de los Beltrán Leyva, se declara culpable de narcotráfico en EU

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos.
11

Sheinbaum anuncia beca Gertrudis Bocanegra para Universidades Rosario Castellanos

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
12

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales