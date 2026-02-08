Príncipes, duques y hasta expresidentes: esta es la élite política ligada a Epstein

La red de poder que el financiero tejió para cometer sus crímenes sexuales contra menores de edad alcanza y salpica a figuras destacadas de la política, desde la realeza hasta mandatarios latinoaméricanos.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Con nueva publicación de más de tres millones de páginas del archivos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) han salido a relucir varios nombres de la política internacional que estarían vinculados con la red de poder que durante años tejió el criminal sexual Jeffrey Epstein.

Las autoridades estadounidenses ya habían dado a conocer varios de los archivos, pero la última entrega de ellos es la más grande, con 180 mil imágenes, y más de dos mil vídeos que revelan su relación con la élite de la política internacional, incluido el propio Donald Trump, quien se vio obligado a emitir un decreto para su publicación, pese a sus intentos de desviar el tema calificandolo como "un fraude".

Aunque la aparición de sus nombres no implica que estén relacionados con la red de pederasta, agresor sexual de menores y líder de una red de trata sexual -que falleció en prisión-; sí evidencia los vínculos que estos personajes mantenían con él.

Príncipe Andrés

Andrew Mountbatten-Windsor, el tercer hijo de la reina Isabel II, fue uno de los más perjudicados con la publicación de los archivos Epstein, al grado de que su hermano, el rey Carlos III, decidió retirarle oficialmente el título de príncipe en noviembre pasado, a pesar de haber negado todas las acusaciones en su contra.

Fue en el 2021 cuando una mujer estadounidense, Virginia Giuffre, que ahora tiene 36 años, demandó al integrante de la realeza por haberla asaltado sexualmente, cuando tenía 17 años, en la casa de Epstein en Nueva York y en su isla privada de Islas Vírgenes, en Estados Unidos, así como en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, que fue pareja sentimental del financiero y su cómplice.

A ello se suma que entre los nuevos documentos del caso se encuentran varias fotografías en las que el expríncipe Andrés aparece de rodillas junto a la mujer no identificada en un espacio interior que coincidiría, según BBC Verify, con el interior de la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York.

La princesa heredera de Noruega

Mette-Marit, la próxima en heredar el trono en Noruega, mantuvo una amistad con Epstein por varios años, lo que la llevó a visitar al magnate en su residencia de lujo en Palm Beach, en el estado de Florida, durante cuatro días a principios de 2013 e incluso a darle consejos para "buscar esposa".

Aunque al conocerse la verdad sobre Epstein, la monarca aseguró que el financiero habría tratado de aprovecharse de su relación, los nuevos documentos publicados revelan un correo electrónico enviado al convicto en el que admite haber buscado en Google para enterarse del caso

Entre las comunicaciones destaca una en la que Epstein dice a la princesa que había conocido a dos mujeres noruegas de 24 y 25 años. “me gusta oslo”, dijo. “¿Las chicas tienen 24 y 25 años?”, respondió al parecer la princesa desde una cuenta llamada HKH Kronprinsessen, que en noruego significa SAR (su alteza real) princesa heredera. “A mí también me gusta Oslo”, agregó.

En otro mensaje, Mette-Marit le pregunta a Epstein si es apropiado sugerir como fondo de pantalla para su hijo "dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf". "Déjale decidir. Una madre debería mantenerse al margen", respondió él. Los correos han sacudido a Noruega y se dan en medio del juicio contra su hijo Marius Borg Hoiby, acusado de 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland.

Sarah Ferguson, exduquesa de York

La exesposa del Príncipe Andrés y en su día Duquesa de York, mantenía una buena relación con Epstein, revelan varios correos que continuaron incluso después de que el financiero fuera condenado por delitos sexuales en 2008.

Un correo electrónico de 2009 revela que Epstein probablemente pagó los vuelos de “la duquesa y las niñas de Heathrow a Miami”, una aparente referencia a un viaje de Ferguson y sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz. “Realmente no tengo palabras para describir mi amor, gratitud por tu generosidad y amabilidad. Xx Estoy a tu servicio. Ya cásate conmigo”, le dijo ella otro correo en 2010 donde lo calificó como de “leyenda”. Tras la nueva tanda de archivos, la exduquesa anunció el cierre de su entidad benéfica, Sarah's Trust.

Aznar y Ana Botella

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, y su esposa, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, aparecen en las facturas de dos paquetes enviados por el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2003 y 2004. Así lo revela una factura que figura dentro de los archivos del Departamento de Justicia de EU sobre un paquete de unos 220 gramos enviado por el magnate y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, el 2 de septiembre de 2003 desde Nueva York a La Monclova a los destinatarios "Presidente y Ana Aznar", que lo recogieron el 4 de septiembre.

A este se suma un segundo paquete, que pesaba alrededor de 360 gramos, y se envió desde la misma dirección pero a la ocina de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en Madrid, el 5 de mayo de 2004, apenas dos semanas después de que Aznar dejara la Presidencia del Gobierno, y lo recogieron el 10 de mayo.

Además figuran los nombres de José Aznar, hijo del expresidente, y de Alejandro Agag, su yerno y exdiputado del Parlamento Europeo, en la agenda telefónica de Epstein. El circulo cercano del exmandatario ha negado cualquier relación con el financiero.

Elon Musk

Los nuevos archivos revelan que Musk le pidió una cita a Epstein para visitar la isla donde se cometieron la gran mayoría de estos crímenes sexuales contra víctimas menores de edad. "¿En qué día o noche tendrá lugar la fiesta más salvaje en tu isla?", dice uno de los mensajes.

En respuesta, el dueño de X afirmó que sí mantuvo correspondencia con el magnate, pero que declinó las invitaciones para ir a la isla. "Nunca he asistido a ninguna fiesta de Epstein y muchas veces he pedido el procesamiento de quienes cometieron crímenes con Epstein", aseveró.

Bill y Hillary Clinton

El expresidente Bill Clinton ha reconocido haber volado en el avión de Epstein a principios de la década de 2000 para realizar labores humanitarias relacionadas con la Fundación Clinton, mientras que el delincuente sexual visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones. Además, el demócrata aparece en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia, incluida una donde se le ve disfrutar del jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

Hillary Clinton, que se enfrentó a Trump en las elecciones presidenciales de 2016, ha dicho que no mantuvo ninguna relación significativa con Epstein, nunca voló en su avión ni visitó la isla.

Para despejar cualquier duda, la pareja ha aceptado testificar en el Congreso de Estados Unidos por el caso y hacerlo de manera pública a fin de evitar que los republicanos politicen el tema.

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Entre los poderosos que tenían vínculos con Epstein destaca el del expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002), una relación que se mantuvo al menos hasta abril de 2009, un año después de que el magnate fuera condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor y por trasladar a personas con el objetivo de prostituirlas.

Los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de EU, revela conversaciones con Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés que colaboró con el financiero en sus delitos y que se suicidó en la cárcel en febrero de 2022. “Hola, Andrés (...). Llego a las dos de la tarde desde Lima. Dime si tienes un número de teléfono estadounidense para que te llame. Estoy muy contento de verte de nuevo”, dice un correo que el proxeneta le envió a Pastrana el 20 de abril de 2009.

Estos contactos incluyen pedidos del propio Epstein a Brunel: “Llama a Pastrana sobre una gran casa en Cuba”, se lee en uno fechado el 10 de abril. A estos se suma otro correo, enviado cinco días después, le pide a su colaborador que tanto él como Pastrana se reúnan con el empresario Tommy Mottola, que quiere ser “el zar del entretenimiento en Cuba”.

Pero Pastrana no sólo era cercano al financiero, también paso tiempo de calidad con su cómplice Ghislaine Maxwell, quien relató haber volado con la mandatario colombiano en un helicóptero militar Blackhawk durante una visita a Colombia. “Tengo fotos (...) en las que estoy con el Presidente, que me invitó y organizó todo el convite, incluido que los terroristas corrieran a mi alrededor para que yo les disparara”, narra en un correo fechado en abril de 2003 y cuyo destinatario está oculto.

Estos vuelos se conocieron desde agosto del año pasado, cuando se difundió una entrevista de Maxwell con la Fiscalía estadounidense y en la desclasificación de diciembre se sumaron las fotos en las que la pederasta y el expresidente aparecen vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea colombiana. Pastrana ha evitado hablar del tema.