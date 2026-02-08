El editor del Washington Post, Will Lewis, presenta su renuncia tras despidos masivos

El medio estadounidense atraviesa uno de sus momentos más obscuros bajo la propiedad de Jeff Bezos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Will Lewis, editor del Washington Post, anunció este sábado su renuncia, esto días después de que el diario de Estados Unidos (EU) anunciara el despido de un tercio de su personal debido a problemas financieros.

El periodista dio a conocer que dejaría el puesto que ocupó durante dos años mediante un correo electrónico enviado a sus colaboradores, en el cual agradeció el apoyo que recibió por parte del dueño del medio, el multimillonario Jeff Bezos.

La dimisión de Lewis como director ejecutivo se da en medio de una crisis que afecta al diario estadounidense, que anteriormente llegó a ser uno de los medios más influyentes del país, la cual fue causada por decisiónes tomadas por su propietario, según veteranos del Post y personajes externos.