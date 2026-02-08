El rapto de la madre de Savannah Guthrie conmociona EU; familia promete pagar rescate

Nancy Guthrie, una mujer de 84 años de edad, desapareció de su casa en Tucson, Arizona, el sábado 31 de enero.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El aparente secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, conductora de The Today Show de la cadena NBC, es una noticia que conmocionó a prácticamente todo Estados Unidos (EU).

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años de edad, ocurrida el sábado 31 de enero en su casa en Tucson, Arizona, provocó que agencias de seguridad de todos los niveles se movilizaran para encontrarla e incluso el propio Presidente Donald Trump ofreció su ayuda y se mantiene atento al caso.

Una semana después de que la mujer fue vista por última vez, las autoridades han brindado pocos detalles sobre la investigación, mientras que ofrecieron una recompensa a quien aporte información valiosa para dar con su paradero.

Savannah Guthrie promete pagar a secuestradores de su madre

A una semana de la desaparición de su madre, la presentadora Savannah Guthrie compartió un video en su cuenta de Instagram, aparentemente dirigido a los secuestradores de Nancy, en el que se comprometió a pagar el rescate para liberarla.

En la grabación se escucha a la conductora decir “recibimos su mensaje y lo entendemos”, mientras está sentada junto a su hermana Annie y su hermano Cameron.

"Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz”. “Esto es muy valioso para nosotros y lo pagaremos”, dijo la presentadora.

La presentadora no dio más detalles respecto al mensaje al que hace referencia, mientras que distintos medios estadounidenses reportaron haber recibido notas de rescate. Hasta el momento las autoridades no han confirmado la veracidad de las mismas.