El rapto de la madre de Savannah Guthrie conmociona EU; familia promete pagar rescate

Redacción/SinEmbargo

07/02/2026 - 11:00 pm

El secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, conductora de The Today Show de la cadena NBC, es una noticia que conmocionó a EU.
Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie, desapareció el 31 de enero en Tucson. Foto: X @SavannahGuthrie

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump exige a NBC el despido de Seth Meyers tras bromear sobre su vínculo con Epstein

Después de Landau, ahora NBC dice que EU analiza invadir México para “atacar narcos”

ABC retira show "Jimmy Kimmel Live!” por monólogo del presentador sobre Charlie Kirk

Nancy Guthrie, una mujer de 84 años de edad, desapareció de su casa en Tucson, Arizona, el sábado 31 de enero.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El aparente secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, conductora de The Today Show de la cadena NBC, es una noticia que conmocionó a prácticamente todo Estados Unidos (EU).

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años de edad, ocurrida el sábado 31 de enero en su casa en Tucson, Arizona, provocó que agencias de seguridad de todos los niveles se movilizaran para encontrarla e incluso el propio Presidente Donald Trump ofreció su ayuda y se mantiene atento al caso.

Una semana después de que la mujer fue vista por última vez, las autoridades han brindado pocos detalles  sobre la investigación, mientras que ofrecieron una recompensa a quien aporte información valiosa para dar con su paradero.

Savannah Guthrie promete pagar a secuestradores de su madre

A una semana de la desaparición de su madre, la presentadora Savannah Guthrie compartió un video en su cuenta de Instagram, aparentemente dirigido a los secuestradores de Nancy, en el que se comprometió a pagar el rescate para liberarla.

En la grabación se escucha a la conductora decir “recibimos su mensaje y lo entendemos”, mientras está sentada junto a su hermana Annie y su hermano Cameron.

"Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz”.

“Esto es muy valioso para nosotros y lo pagaremos”, dijo la presentadora.

La presentadora no dio más detalles respecto al mensaje al que hace referencia, mientras que distintos medios estadounidenses reportaron haber recibido notas de rescate. Hasta el momento las autoridades no han confirmado la veracidad de las mismas.

 

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La turbia historia económica del Festival de las ideas

"Lo que se vende como un foro de pensamiento ha funcionado durante años como un puente entre...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Zapatos limpios, Constitución manchada

"En el lenguaje del poder, alguien que limpia los zapatos de otro se subordina, y alguien que...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

+ Sección

Galileo

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
1

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Con todos, pero no con sus hijos
2

Con todos, pero no con sus hijos

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
3

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

4

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

San Quintín es uno de los principales enclaves agroexportadores del país. Su producción de frutos rojos genera millones de pesos en ganancias. Aunque quienes la hacen posible, es decir, las familias jornaleras, permanecen en la precariedad.
5

No fue enojo de la Presidenta: fue indignación, dice jornalera y detalla el contexto

Vacunación
6

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

Beca Gertrudis Bocanegra 2
7

Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?

8

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
9

Funcionaria de Bienestar en Puebla celebra a la Gatsby; admite incongruencia con 4T

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
10

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

CJNG
11

Balas de grueso calibre del narco mexicano salen de fábricas del ejército de EU: NYT

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote por dos nuevos casos.
12

Marilyn Cote, falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por 2 nuevos casos

VIDEO revela vida de Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein, en prisión
13

VIDEO revela cómo era la vida de Maxwell, cómplice de Epstein, en prisión en 2020

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.
14

VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más
15

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, conductora de The Today Show de la cadena NBC, es una noticia que conmocionó a EU.
1

El rapto de la madre de Savannah Guthrie conmociona EU; familia promete pagar rescate

2

Príncipes, duques y hasta expresidentes: esta es la élite política ligada a Epstein

Valentín Lavín Romero, Alcalde de Temoac, Morelos, solicitó licencia a su cargo mientras se recupera luego de ser víctima de un ataque armado.
3

El Alcalde de Temoac, Morelos, pide licencia para recuperarse tras sufrir atentado

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más
4

Embajador de EU reconoce a México por la captura del operador de Los Salazar y 29 más

San Quintín es uno de los principales enclaves agroexportadores del país. Su producción de frutos rojos genera millones de pesos en ganancias. Aunque quienes la hacen posible, es decir, las familias jornaleras, permanecen en la precariedad.
5

No fue enojo de la Presidenta: fue indignación, dice jornalera y detalla el contexto

Alberto Castañeda Mondragón, migrante mexicano, resultó con daño cerebral tras recibir brutales golpizas de agentes de ICE.
6

Agentes de ICE golpearon brutalmente a migrante mexicano hasta causarle daño cerebral

Neoliberales querían dejar al pueblo sin educación: CSP; la volvieron negocio, dice
7

Neoliberales querían dejar al pueblo sin educación: CSP; la volvieron negocio, dice

Will Lewis, editor del Washington Post, anunció su renuncia, esto días después de que el diario estadounidense anunció que despedirá a un tercio de su personal.
8

El editor del Washington Post, Will Lewis, presenta su renuncia tras despidos masivos

Cuba enfrenta crisis por el bloqueo de Estados Unidos al petróleo
9

Apagones, cierre de hoteles y de escuelas: el brutal bloqueo de EU a Cuba hace crisis

CJNG
10

Balas de grueso calibre del narco mexicano salen de fábricas del ejército de EU: NYT

Rodolfo López Ibarra, “El Nito”, operador del cártel de los Beltrán Leyva, se declaró culpable de traficar drogas a EU ante una corte de Washington.
11

"El Nito", operador de los Beltrán Leyva, se declara culpable de narcotráfico en EU

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos.
12

Sheinbaum anuncia beca Gertrudis Bocanegra para Universidades Rosario Castellanos