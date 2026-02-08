¿Irás al Super Bowl? SRE emite recomendaciones y explica cómo actuar ante detenciones

La Cancillería emitió una serie de recomendaciones para mexicanas y mexicanos que asistirán al Super Bowl LX en California, a fin de que sepan cómo evitar detenciones y solicitar apoyo consular.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a las y los mexicanos que acudirán al Super Bowl LX, que se celebrará este domingo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en Estados Unidos (EU), a conocer cómo actuar ante una emergencia o una detención.

La Cancillería mexicana difundió una serie de recomendaciones dirigidas a connacionales que se darán cita en el evento deportivo, en las que advirtió que cometer infracciones o delitos puede derivar en un arresto o incluso la deportación.

¿Qué hacer si asistes al Super Bowl LX?

Entre los principales exhortos, Relaciones Exteriores pidió:

Respetar en todo momento las leyes locales y las normas del evento.

Evitar provocaciones y actuar con respeto en todo momento.

Atender las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación.

No conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.

También recomendó mantener comunicación constante con familiares e informar sobre la ubicación durante el viaje.

📌 Si asistes al Super Bowl LX, disfruta la experiencia y viaja de manera responsable. 🏈 • Respeta las normas del evento y las indicaciones del personal de seguridad.

• Evita conducir si has consumido alcohol o sustancias.

• Ante cualquier incidente o detención, solicita de… pic.twitter.com/r6IFb6mINr — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 7, 2026

¿Qué hacer en caso de una detención?

La dependencia federal indicó que, en caso de una detención, las y los compatriotas tienen derecho a solicitar que se notifique de inmediato al Consulado de México para recibir orientación y asistencia consular. A su vez, aconsejó:

Guardar silencio.

Pedir hablar con el Consulado y no revelar la situación migratoria.

Comunicarse con un abogado.

No firmar nada que no se entienda.

Averiguar qué agencia hizo el arresto (Sheriff, Departamento de Policía local, ICE, Patrulla Fronteriza, etc.).

Solicitar un intérprete y una fianza.

No mentir y no mostrar documentos falsos.

Además, recordó que los consulados de México en San Francisco y San José, así como la Línea de Apoyo Consular, estarán disponibles para atender emergencias relacionadas con el Super Bowl LX.

Consulado de México en San Francisco: 001 (650) 501 7915.

Consulado de México en San José: 001 (408) 472 1301.

Línea de Apoyo Consular (CIAM): 520 623 7874.

¿En qué casos puedes solicitar asistencia consular?

📌¿Asistes al Super Bowl LX en Santa Clara, California? 🏈🇺🇸 Viaja de manera responsable y recuerda que las leyes locales deben respetarse en todo momento. En caso de requerir apoyo, las representaciones de México y la Línea de Apoyo Consular se encuentran disponibles para… pic.twitter.com/GkYKhNciui — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 7, 2026

De acuerdo con la SRE, el Consulado puede brindar orientación y apoyo si:

Extravías tu pasaporte.

Eres víctima de algún abuso o delito.

Eres detenido(a) o arrestado(a).

Requieres atención médica por hospitalización.

Consulado de México pide viajar de manera responsable

Recientemente, el Consulado de México en San Francisco también pidió a las y los mexicanos viajar “de manera responsable” ante posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de cara al Super Bowl LX.

“¡Atención, comunidad mexicana! Si planeas asistir a algún evento del Super Bowl en el Área de la Bahía de San Francisco, recuerda que tu Consulado te brinda asistencia", publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La representación mexicana exhortó a las y los connacionales a tomar medidas de seguridad, y recordó que tienen derecho a la protección y orientación consular durante su estancia en EU.